प्रियंका चोपड़ा 2025 के आखिरी हफ्ते में न्यूयॉर्क के स्नोफॉल में बेटी मालती संग करती दिखीं मस्ती

एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा साल 2025 के आखिरी हफ्ते में अपनी फैमिली के साथ क्वॉलिटी टाइम बिताती हुईं नजर आ रही हैं. सोशल मीडिया पर वह फैंस के साथ इसकी झलक जरुर दिखा रही हैं. वहीं कुछ घंटे पहले एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर स्पेशल पोस्ट शेयर किया, जिसमें वह अपनी फैमिली मां मधु चोपड़ा, पति और सिंदर निक जोनस और बेटी मालती मैरी चोपड़ा जोनस के साथ न्यूयॉर्क की बर्फबारी एन्जॉय करती हुईं नजर आ रही हैं. पोस्ट में शेयर की कई तस्वीरें और वीडियो में प्रियंका बेटी के साथ मैचिंग करते हुए क्रीम आउटफिट में नजर आ रही हैं. जबकि एक फोटो में वह मां मधु चोपड़ा के साथ सेल्फी लेते हुए दिख रही हैं.

बेटी मालती के साथ स्नोफॉल एन्जॉय करती दिखीं प्रियंका चोपड़ा

इसके अलावा अन्य वीडियो में प्रियंका और मालती को हाथ पकड़े सड़क पर गिरी बर्फ पर चलते हुए देखा जा सकता है. वहीं कुछ देर चलने के बाद मालती बर्फ में अकेले चलते हुए नजर आती हैं और कपल उसकी वीडियो रिकॉर्ड करता हुआ नजर आ रहा है. कुछ तस्वीरों में मालती बॉनफायर एन्जॉय करती हुई बी नजर आती हैं. जबकि एक में वह क्रिसमस ट्री के पास खड़ी दिख रही हैं.

प्रियंका चोपड़ा ने कैप्शन में लिखा ये मैसेज

इस पोस्ट के साथ एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, कुछ वक्त खुशी आसमान से गिरती है. इसका सबूत यह है. इसके साथ एक्ट्रेस ने स्नोफ्लेक्स, स्माइली और हार्ट इमोजी कैप्शन में एड किए हैं. वहीं इस पोस्ट के साथ एक्ट्रेस ने बैकग्राउंड में गाना समवेयर ओनली वी नो गाना एड किया है और न्यूयॉर्क की एक लोकेशन को भी टैग किया है. इस पोस्ट को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं और एक्ट्रेस के लिए हार्ट इमोजी शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं.

प्रियंका चोपड़ा करेंगी वाराणसी से तेलुगू इंडस्ट्री में डेब्यू

वर्कफ्रंट की बात करें तो प्रियंका चोपड़ा की अपकमिंग तेलुगू डेब्यू फिल्म एस एस राजामौली की वाराणसी है, जिसमें महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन भी नजर आने वाले हैं. फिल्म में प्रियंका मंदाकिनी, महेश बाबू रुद्र और पृथ्वीराज कुम्भा के रोल में नजर आएंगे. फिल्म साल 2027 में संक्रांति पर रिलीज होगी.