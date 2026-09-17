तेलुगू गाने का हिंदी वर्जन बना 90s का पॉपुलर सॉन्ग, टीवी पर 1424 एपिसोड के सीरियल को 2000 में किया हिट, एसपी- चित्रा की कल्ट आवाज

90 का दशक वो दौर था जब सलमान खान की बॉलीवुड में एंट्री हो चुकी थी. उन्होंने कई फिल्मों में नई एक्ट्रेसेस के साथ काम किया, जिनमें से एक रेवती भी थीं. वहीं सलमान खान के साथ उन्होंने रोमांटिक फिल्म में काम किया, जो कि सुरेश कृष्णा की तेलुगू फिल्म प्रेमा (1989) का रीमेक थी. इस फिल्म ने भले ही दर्शकों को इम्प्रेस नहीं किया. लेकिन फिल्म का गाना, जो तेलुगू फिल्म का हिंदी वर्जन था. उसने 90s में खूब फैंस के दिलों पर राज किया. इस गाने को एसपी बालासुब्रमण्यम और केएस चित्रा की आवाज के लिए जाना जाता है, जिन्होंने तेलुगू वर्जन में भी आवाज दी थी. हालांकि इस गाने का हिंदी वर्जन खूब पसंद किया गया. वहीं जब यह गाना टीवी सीरियल में इस्तेमाल किया गया तो फैंस के बीच 90 के बाद 2000 के दशक में भी पॉपुलर हो गया.

90s में पॉपुलर हुआ साथियां तूने क्या किया गाना

हम बात कर रहे हैं 1991 में आई रोमांटिक फिल्म लव की, जिसमें सलमान खान के साथ रेवती ने हिंदी सिनेमा में डेब्यू किया था. यह तेलुगू हिट फिल्म प्रेमा (1989) का रीमेक थी, जो बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई. लेकिन इसका गाना साथियां तूने क्या किया गाना फिल्म की पहचान बन गया. ओरिजनल गाने की तरह हिंदी वर्जन को भी एसपी बालासुब्रमण्यम और केएस चित्रा ने अपनी आवाज से कल्ट गानों में शुमार कर दिया.

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2000 के दशक में 1424 एपिसोड के सीरियल ने किया पॉपुलर

90 के दशक में सलमान खान के पॉपुलर गानों में साथियां तूने क्या किया गाना शुमार हुआ. लेकिन 2000 के दशक में सुशांत सिंह राजपूत और अंकिता लोखंडे के सीरियल पवित्र रिश्ता ने इस गाने को नई पहचान दी. 2009 में एकता कपूर का सीरियल पवित्र रिश्ता शुरू हुआ, जिसके 1,424 एपिसोड रहे. वहीं मानव (सुशांत सिंह राजपूत) और अर्चना (अंकिता लोखंडे) की लव स्टोरी को दिखाने के लिए साथियां तूने क्या किया गाने का इस्तेमाल किया गया.

साथिया तूने क्या किया गाने के लिरिक्स

साथिया तूने क्या किया

बेलिया ये तूने क्या किया

मैंने किया तेरा इंतजार

इतना करो ना मुझे प्यार

इतना करो ना मुझे प्यार

साथिया तूने क्या कहा

बेलिया ये तूने क्या कहा

यूँ ना कभी करना इंतजार

मैंने किया है तुमसे प्यार

मैंने किया है तुमसे प्यार

मानव और अर्चना की कैमेस्ट्री से पॉपुलर हुआ ये गाना

साथियां तूने क्या किया को Zee TV के पॉपुलर सीरियल पवित्र रिश्ता से खूब पहचान मिली. जबकि मानव (सुशांत सिंह राजपूत) और अर्चना (अंकिता लोखंडे) के रोमांटिक और इमोशनल सीन्स के बैकग्राउंड में बजाए गए इस गाने को खूब पसंद किया जाता था. यही वजह है कि 90 के दशक के बाद 2000 के दशक में भी इस गाने को खूब पॉपुलैरिटी हासिल हुई. हालांकि यह गाना सीरियल का ऑफिशियल टाइटल सॉन्ग नहीं था, लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक के रूप में यह फैंस के बीच खूब पॉपुलर हुआ.

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