टीवी शो पति-पत्नी और पंगा में धमाल मचा रहे ये 6 कपल, जानें कितनी हैं इनकी नेटवर्थ?

टीवी का नया शो 'पति-पत्नी और पंगा' बीती 2 अगस्त से शुरु हुआ है. इस शो में टीवी कपल बतौर कंटेस्टेंट्स नजर आ रहे हैं और दर्शक इस शो को खूब पसंद भी कर रहे हैं. शो अभी अपने शुरुआती दौर में है और धीरे-धीरे दर्शकों में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर राह है. शो में हिना खान, रुबीना दिलैक, देबिना बनर्जी, गुरमीत चौधरी और कई कपल नजर आ रहे हैं. आइए एक नजर डालते हैं इस शो में आए इन टीवी कपल की नेटवर्थ पर.



रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला

रुबीना बीते समय पहले कुकिंग शो लाफ्टर शेफ 2 में नजर आई थीं. एक्ट्रेस की नेटवर्थ 31 करोड़ रुपये है. वहीं, उनके स्टार पति अभिनव शुक्ला की संपत्ति की बात करें तो वह 15 से 20 करोड़ रुपये है.



गुरमीत चौधरी और देबिना बनर्जी

टीवी की राम-सीता की जोड़ी गुरमीत और देबीना का टीवी करियर शानदार रहा है. हाल ही में कपल ने 16 करोड़ रुपये का लक्जरी घर खरीदा है. कपल की कंबाइंड नेटवर्थ की बात करें तो यह 40 करोड़ रुपये है.



हिना खान और रॉकी जायसवाल

टीवी की टॉप एक्ट्रेस हिना खान और पर्दे के पीछे काम करने वाले उनके पति रॉकी जायसवाल अपनी नई-नई शादीशुदा जिंदगी को एन्जॉय कर रहे हैं. इस दौरान एक्ट्रेस ब्रेस्ट कैंसर का भी इलाज करवा रही हैं. हिना खान टीवी की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में से एक रह चुकी हैं. हिना की नेटवर्थ कथित तौर पर 50 करोड़ रुपये है. वहीं, उनके प्रोड्यूसर पति की कुल संपत्ति 6 से 10 करोड़ रुपये है.



गीता फोगाट और पवन कुमार

ओलंपिक रेसलर गीता फोगाट की नेटवर्थ 8.3 करोड़ रुपये और उनके रेसलर पति पवन कुमार की संपत्ति का खुलासा नहीं हुआ है.



सुदेश लहरी और ममता लहरी

कमाल के कॉमेडियन सुदेश लहरी भी इस शो में अपनी पत्नी ममता लहरी संग दिख रहे हैं और उनकी नेटवर्थ 15 से 20 करोड़ रुपये है. लेकिन उनकी पत्नी की नेटवर्थ के बारे में कोई जानकारी नहीं है.



अविका गौर और मिलिंद चतुर्वेदी

आखिरी में बात करेंगे टीवी की 'आनंदी' अविका गौर की, जो पॉपुलर शो बालिका वधु से मशहूर हुई थीं. एक्ट्रेस की नेटवर्थ 30 से 35 करोड़ रुपये है और उनके पति मिलिंद चतुर्वेदी 10 करोड़ रुपये के मालिक हैं.