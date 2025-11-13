'कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता... स्वरा भास्कर ने पति पत्नी के रिश्ते पर कही ये बात

टीवी और रियलिटी शो की दुनिया में कई बार हम सिर्फ मनोरंजन के लिए कुछ देखते हैं, लेकिन कभी-कभी वही अनुभव हमारे जीवन को गहराई से बदल देता है. ऐसा ही अनुभव अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने साझा किया, जब उन्होंने अपने पति फहाद अहमद के साथ रियलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा' में भाग लिया. शुरू में स्वरा को यह शो सिर्फ मजेदार और हल्के-फुल्के पल देने वाला लगा था, लेकिन धीरे-धीरे यह उनके लिए एक भावनात्मक और सीखने वाला सफर बन गया.

स्वरा ने आईएएनएस से बातचीत में बताया कि यह शो उनके दिल के बहुत करीब हो गया है. उन्होंने कहा, ''जब मैंने शो के लिए हां कहा था, तो मुझे लगा कि यह सिर्फ मनोरंजन होगा. लेकिन, शो के दौरान एहसास हुआ कि यह अनुभव असली और भावनाओं से भरा हुआ है. इस शो ने मेरा रिश्ते को देखने का नजरिया बदल दिया और मुझे पति के साथ अपने संबंधों को गहराई से समझने का मौका मिला.''

स्वरा ने बताया, ''मैंने शो से समझा कि कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता. रिश्ते को बनाए रखने के लिए प्यार और धैर्य जरूरी होते हैं. यह शो प्रतिस्पर्धा के बारे में नहीं था, बल्कि एक-दूसरे के साथ संबंध मजबूत करने के बारे में था.'' स्वरा ने सेट के माहौल के बारे में भी साझा किया और बताया कि वहां की ऊर्जा बहुत उत्साह और भावनाओं से भरी हुई थी. सभी कपल्स बहुत ईमानदार और असली थे. शो में हंसी भी थी, आंसू भी थे और साथ ही कुछ सीखने लायक अनुभव भी थे.

इसके अलावा, स्वरा ने अपने को-कंटेस्टेंट्स के साथ अनुभवों के बारे में भी बात की. उन्होंने कहा, ''शुरुआत में सभी अजनबी थे, लेकिन धीरे-धीरे हम सभी ने दोस्ती की, जो गहरी होती चली गई और परिवार जैसा रिश्ता बन गया. यह अनुभव हमेशा याद रहेगा.''

'पति पत्नी और पंगा' में स्वरा और फहाद के अलावा सुदेश लहरी-ममता लहरी, अविका गौर-मिलिंद चंदवानी, अभिनव शुक्ला-रुबीना दिलैक, हिना खान-रॉकी जायसवाल और गुरमीत चौधरी-देबिना बनर्जी समेत कई अन्य कपल्स भी शो का हिस्सा हैं. शो को सोनाली बेंद्रे और मुनव्वर फारूकी होस्ट कर रहे हैं. यह कलर्स टीवी पर 2 अगस्त को शुरू हुआ था. जबकि अब कहा जा रहा है कि शो का फिनाले नजदीक है और इसकी जगह सेलेब्रिटी लाफ्टरशेफ्स सीजन 3 लेने वाला है.