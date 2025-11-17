पति पत्नी और पंगा के विनर बने रुबीना दिलैक-अभिनव शुक्ला, एक्ट्रेस बोलें- इंजीनियर्स में सबसे घटिया क्वालिटी... 

कलर्स टीवी का पॉपुलर रियलिटी शो पति पत्नी और पंगा का फिनाले हो गया है. वहीं विनर की ट्रॉफी सेलिब्रिटी कपल रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला ने अपने नाम कर ली है. सोशल मीडिया पर कपल की ट्रॉफी के साथ तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं, जिसके चलते फैंस और सेलेब्स कपल को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि पति पत्नी और पंगा की मेजबानी सोनाली बेंद्रे और स्टैंड-अप कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी ने की थी. जबकि अविका गौर से लेकर हिना खान अपने पतियों के साथ शो का हिस्सा थीं. वहीं अब सीजन के पहले विनर का खिताब रूबीना और अभिनव ने जीत लिया है.

रुबीना और अभिनव ने अपनी जीत पर कहा, "'पति पत्नी और पंगा के साथ धमाल' हमारे लिए ज़िंदगी की भागदौड़ से दूर एक साथ समय बिताने का एक शानदार तरीका था. कपल के तौर पर हम बिल्कुल भी परिपूर्ण नहीं हैं, और हमने, दूसरे कपल्स के साथ अपनी कमियों के बारे में बहुत खुलकर बात की, और यह बहुत ही सुकून देने वाला था. यह ट्रॉफी जीतना बेहद खास है. यह दर्शकों से मिले प्यार और हर उस कपल के सहयोग का नतीजा है, जिसने इस सफर को इतना मजेदार बनाया. हम कलर्स और इस शो के निर्माताओं को एक ईमानदार, गर्मजोशी भरा और दिल से भरा माहौल बनाने के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं. सोनाली मैम और मुनव्वर के प्यार, सौम्यता, हास्य और मार्गदर्शन के लिए हम उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं."

उन्होंने आगे कहा, "और दर्शकों, हमें अपने परिवार की तरह लाड़-प्यार करने के लिए शुक्रिया. अगर कोई एक चीज है जो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा सफ़र लोगों को याद दिलाए, तो वो ये है प्यार का मतलब बेदाग होना नहीं है. इसका मतलब है एक-दूसरे को हर चीज़ से ऊपर चुनना, यहाँ तक कि उन दिनों में भी जब ये सबसे मुश्किल लगता है." रुबीना ने मज़ाक में कहा, "इंजीनियर्स में सबसे घटिया क्वालिटी का रोमांस होता है", और अपने पति पर मजाकिया अंदाज़ में तंज कसा.

गौरतलब है कि पति पत्नी और पंगा की ट्रॉफी जीतने से पहले रूबीना दिलैक ने बिग बॉस की ट्रॉफी भी अपने नाम की है. जबकि इस सीजन में उन्होंने पति अभिनव शुक्ला के साथ एंट्री ली थी. वहीं शो में उन्होंने खुलासा किया था कि वह तलाक लेने वाले थे.