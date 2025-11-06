विज्ञापन

स्वरा भास्कर की लाल साड़ी देख टूटा फैन्स का दिल, कोई बोला- डिजाइनर बदले तो किसी ने कहा- आप ऐसी नहीं थीं...

स्वरा भास्कर यूं तो कई बार अपने लुक्स से हैरान करती आई हैं लेकिन पति पत्नी और पंगा के फिनाले एपिसोड के लिए उनका लुक सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गया.

Read Time: 2 mins
Share
स्वरा भास्कर की लाल साड़ी देख टूटा फैन्स का दिल, कोई बोला- डिजाइनर बदले तो किसी ने कहा- आप ऐसी नहीं थीं...
स्वरा भास्कर के स्टाइल पर टूटा फैन्स का दिल
Social Media
नई दिल्ली:

बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर पिछले कुछ समय से छोटे पर्दे के शो 'पति पत्नी और पंगा' में नजर आ रही थीं. यहां अपने पति के साथ शो में पार्टिसिपेट कर रहीं स्वरा का शो का सफर को मजेदार रहा. उन्होंने ऑडियंस को खूब एंटरटेन किया लेकिन आखिरी तक आते आते फैशन के मामले में वो कुछ ऐसा कर गईं जो उनके फैन्स को बिल्कुल भी रास नहीं आया. ऐसा नहीं था कि ये पहला मामला था शायद यही वजह रही कि कुछ लोग खुद को रोक नहीं पाए और सलाह दे डाली कि अपना स्टाइलिस्ट बदल लो बहन.

स्वरा ने शो के फिनाने एपिसोड के लिए थीम के मुताबिक एक ब्राइडल लुक लिया लेकिन इसमें जो फ्यूजन ऐड किया वो समझ से बाहर था. स्वरा ने ब्रोकेड की साड़ी पहनी थी और इसके साथ एक जैकेट पहनी थी जिसे उन्होंने ब्लाउज की तरह इस्तेमाल किया. यूं तो लुक ऐसा कोई हटके नहीं था लेकिन ये स्वरा पर बिल्कुल सूट नहीं कर रहा था. भले ही ये स्टाइलिश था लेकिन स्वरा इसमें काफी बल्की लग रही थीं. ये केवल हमारी नहीं पब्लिक की भी राय थी.

सोश मीडिया पर आए ऐसे रिएक्शन

एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, बहुत ही बुरा लुक, आप इतनी सुंदर हैं फिर ये लुक...? एक ने लिखा, अगर ये फैशन है तो मत करो दीदी और भी हजारों तरीके हैं साड़ी पहनने के पर आपको तो सबसे घटिया ही पसंद करना था. किसी ने टोका नहीं घर से निकलते वक्त? एक ने कमेंट किया, मैं आपको पसंद करता हूं स्वरा लेकिन अपने स्टाइलिस्ट को नौकरी से निकाल दीजिए. एक ने लिखा, हेलो स्वरा, आप बहुत ही सुंदर और खूबसूरत इंसान हैं. लेकिन प्लीज अपना मजाक ना बनवाएं. वजन बढ़ाना या मोटा होना आपकी चॉइस है लेकिन आप उस तरह के आउटफिट चुन सकती हैं जो आपको सूट करें. ये आप नहीं हैं. प्लीज जरा इसके बारे में सोचें. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Swara Bhasker, Swara Bhasker Instagram, Swara Bhasker Age, Swara Bhasker Husband, Swara Bhasker Trolled For Her Look, Swara Bhasker Fashion Failure, Swara Bhasker Bad Fashion Choice, Swara Bhasker Net Worth, Swara Bhasker Movies, Pati Patni Aur Panga
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com