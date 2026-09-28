अमेजन प्राइम की ये 6 वेब सीरीज बैक टु बैक देख सकते हैं आप, दुश्मनी से प्यार तक का सफर दिखाती है हर कहानी

एक-दूसरे को नापसंद करने वाले दो लोगों को प्यार हो जाना देखने में काफी दिलचस्प होता है. इस तरह की सीरीज ओटीटी पर आती है लंबे लंबे एपिसोड के साथ कहानी को इस तरह पेश किया जाता है कि कहानी और ग्रिपिंग हो जाती है. तुर्की के मशहूर शो 'अराफ्टा' से लेकर भारतीय कोर्टरूम ड्रामा 'गिल्टी माइंड्स' और बेहद दिलचस्प 'माई लेडी जेन' तक ये सभी टीवी शो 'दुश्मन से लवर' बनने वाले कॉन्सेप्ट को अपने-अपने अंदाज में दिखाते हैं. अगर आपको मजेदार बातचीत और उलझे हुए रिश्तों वाली कहानियां पसंद हैं तो आप ये सभी सीरीज भारत में प्राइम वीडियो पर देखे सकते हैं.

1. अराफ्ता

इंटरनेशनल लेवल पर पसंद की जा रही 'अराफ्ता' ने भारत में भी बहुत पॉपुलैरिटी हासिल की है. यह तुर्की ड्रामा कई सब्जेक्ट्स का अलग मिक्स है जिसमें बदला, प्यार और जरूरत के लिए की गई शादी मेन टॉपिक हैं. अरबपति अतेस कराहान (एमिन गुनेन्च) उन लोगों से बदला लेने के लिए वापस आता है जिन्होंने बचपन में उसकी खुशियां छीन ली थीं. उसके बदले की प्लानिंग में मर्कन यिल्दिरिम (इल्सु डेमिरसी) को पकड़ना शामिल था जिसकी शादी उससे 187 दिनों के लिए करवाई गई थी ताकि उसके परिवार का कर्ज चुकाया जा सके.

शुरुआत में लीड किरदारों के बीच बहुत कम रोमांस होता है. उनके रिश्ते में गुस्सा, अविश्वास और खींचतान होती है. हालांकि हालात तब बदलते हैं जब उनका सामना अचानक आने वाले खतरों से होता है जिससे वे एक-दूसरे के करीब आते हैं. धीरे-धीरे चीजें बदलने लगती हैं और वे दोनों एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाते हैं जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था.

2. गिल्टी माइंड्स

'गिल्टी माइंड्स' 'दुश्मन से लवर' बनने वाले कॉन्सेप्ट को कोर्टरूम तक ले जाती है. यह सीरीज दो यंग वकीलों की कहानी है जिनकी लगभग हर बात पर असहमति होती है. यहां तक कि वे किस तरह के क्लाइंट्स का केस लड़ना चाहते हैं, इस पर भी उनके विचार नहीं मिलते. कशफ काजी (श्रिया पिलगांवकर) जनहित याचिका (PIL) के लिए कमिटेड हैं और अक्सर ऐसे लोगों के केस लड़ती हैं जिन्हें कानूनी मदद की जरूरत होती है. दीपक राणा (वरुण मित्रा) बिल्कुल अलग सोच वाले इंसान हैं. वह महत्वाकांक्षी हैं एक बड़ी कॉर्पोरेट लॉ फर्म के लिए काम करते हैं और अमीर क्लाइंट्स का केस लड़ते हैं.

3. कैंपस बीट्स

'कैंपस बीट्स' एक कॉम्पिटिटिव डांस एकेडमी के माहौल में 'दुश्मन से लवर बनने' वाली कहानी को पेश करती है. नेत्रा (श्रुति सिन्हा) अपने अतीत से जुड़े सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करते हुए एक नामी अकेडमी में शामिल होती है. उसे जल्द ही पता चलता है कि उसमें डांस करने का पोटेंशियल टैलेंट है, लेकिन उसका सफर आसान नहीं होता. सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है ईशान (शांतनु माहेश्वरी), जो एक एस्टैब्लिश्ड डांसर है और उसे वहां कम्फर्टेबल महसूस नहीं होने देता.

वे डांस बैटल के साथ-साथ बातों से भी एक-दूसरे से टकराते हैं. उनकी कॉम्पिटिटिव भावना उनके रिश्ते का हिस्सा बन जाती है, जबकि एकेडमी की राजनीति, सामाजिक मुद्दे और उनकी अपनी पर्सनल परेशानियां भी बीच में आती रहती हैं. जैसे-जैसे वे एक-दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताते हैं, उनकी दुश्मनी धीरे-धीरे बदलने लगती है.

4. माई लेडी जेन

'माई लेडी जेन' एक अरेंज मैरिज की कहानी को ट्यूडर इतिहास के एक ऑप्शनल वर्जन में रखती है. इस कहानी ने भी दर्शकों का ध्यान खींचा है. इसे भी आप अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं.

5. लव इज इन द एयर

'सेन चाल कपिमी' के नाम से भी मशहूर 'लव इज इन द एयर' उन तुर्की रोमांटिक सीरीज में से एक है जिसे अपने देश के बाहर भी बहुत पसंद किया गया है. एडा (हांडे एर्सेल) लैंडस्केप आर्किटेक्चर की एक पक्की इरादे वाली स्टूडेंट है, जिसकी स्कॉलरशिप सेरकान बोलात (केरेम बुर्सिन) ने रद्द कर दी है. सेरकान एक अमीर और अपनी भावनाएं छिपाकर रखने वाला बिजनेसमैन है. गुस्से में आकर एडा सबके सामने उससे भिड़ जाती है, जिससे घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है जिसमें दोनों को एक समस्या सुलझानी पड़ती है.

आखिरकार सेरकान उसे एक ऑफर देता है. वह दो महीने तक उसकी मंगेतर होने का नाटक करेगी और बदले में सेरकान उसकी पढ़ाई का खर्च उठाएगा. यह डील सुनने में तो आसान लगती है, लेकिन दिक्कत यह है कि एडा को सेरकान एक घमंडी रोबोट लगता है और सेरकान को एडा जल्दबाजी में फैसले लेने वाली और काबू से बाहर लगने वाली लड़की लगती है.

6. सस्पिशियस पार्टनर

नो जी वूक (जी चांग वूक) एक शानदार प्रॉसिक्यूटर हैं, जिनकी पहचान एक सख्त और रूखे इंसान के तौर पर है जिन्हें खुश करना मुश्किल है. यून बोंग ही (नाम जी ह्यून) एक अनाड़ी लेकिन पक्के इरादे वाली ज्यूडिशियल ट्रेनी और पूर्व ताइक्वांडो एथलीट हैं. जी वूक के साथ उनकी पहली मुलाकात तब खराब हो जाती है जब वह उन्हें सबवे में गलत हरकत करने वाला समझ लेती हैं. हालात और भी अजीब हो जाते हैं जब बोंग ही को उनके अंडर काम करना पड़ता है. लेकिन उनकी प्रोफेशनल राइवलरी तब एक गंभीर मोड़ लेती है जब उन्हें अपने अपार्टमेंट में अपने धोखेबाज एक्स-बॉयफ्रेंड की चाकू घोंपकर की गई हत्या का पता चलता है और वह मेन सस्पेक्ट बन जाती है. 'दुश्मन से लवर' टाइप के जॉनर में इस सीरीज ने भी दर्शकों का ध्यान खींचा है.