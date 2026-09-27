TMKOC: 20 साल की उम्र में मिला था बबीता जी का रोल, जानते हैं कितनी थी मुनमुन दत्ता की पहली सैलरी?

टीवी की दुनिया में 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' की बबीता जी के नाम से मशहूर मुनमुन दत्ता ने अपनी पहचान कड़ी मेहनत से बनाई है. आज वह टीवी की जानी-पहचानी एक्ट्रेस में गिनी जाती हैं लेकिन उनका सफर सीधे कैमरे से शुरू नहीं हुआ था. बचपन से ही उनका रिश्ता संगीत और परफॉर्मेंस से रहा है. छोटी उम्र में वह स्टेज पर गाती थीं और इसी दौरान उन्हें अपनी पहली कमाई भी मिली. उस वक्त मुनमुन महज 7 साल की थीं और उनकी पहली कमाई थी महज 125 रुपए. मुनमुन ने खुद इस पुराने किस्से को याद किया था.

मुनमुन दत्ता का जन्म 28 सितंबर 1987 को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में हुआ. उनका परिवार संगीत से जुड़ा हुआ था, इसलिए बचपन से ही उन्हें गाने और कला का माहौल मिला. मुनमुन ने बचपन में स्कूल और लोकल कार्यक्रमों में गाना शुरू किया. उन्होंने बाद में अपनी बचपन की तस्वीरें शेयर करते हुए बताया था कि वह कोलकाता आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए भी बाल गायिका के तौर पर कुछ कार्यक्रम कर चुकी थीं.

7 साल की उम्र में की थी पहली कमाई

मुनमुन ने बताया था कि उनकी पहली कमाई सिर्फ 125 रुपए थी. वह करीब 7 साल की थीं और उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के लिए गाना गाकर यह पैसे कमाई थे. इतनी छोटी उम्र में मेहनत से पैसे मिलना उनके लिए खास अनुभव था. उन्होंने अपनी पहली कमाई अपनी मां को दे दी थी. उस समय शायद उन्होंने सोचा भी नहीं था कि वह आगे चलकर टीवी की इतनी बड़ी हस्ती बन जाएंगी.

पहले संगीत फिर मॉडलिंग में बढ़ी दिलचस्पी

बचपन में संगीत से जुड़ने के साथ-साथ मुनमुन की पढ़ाई भी जारी रही. वह आगे की पढ़ाई के लिए पुणे चली गईं. इसी दौरान उनका रुझान मॉडलिंग और फैशन शोज की तरफ बढ़ा. उन्होंने फैशन शोज में हिस्सा लिया और काम की तलाश में मुंबई आना-जाना शुरू किया. एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने शुरुआती दिनों को याद करते हुए बताया था कि मुंबई में काम तलाशते वक्त उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे और उन्होंने काफी संघर्ष किया.

2004 में शुरू हुआ ग्लैमर इंडस्ट्री का सफर

मुनमुन का एक्टिंग करियर साल 2004 में शुरू हुआ. उन्हें जी टीवी के शो 'हम सब बाराती' में काम करने का मौका मिला. उस समय वह कॉलेज में थीं और उन्होंने बताया था कि यह उनका पहला एक्टिंग अनुभव था. उन्हें उस समय एक्टिंग की ज्यादा समझ नहीं थी, लेकिन इसी शो ने उन्हें कैमरे के सामने काम करने का मौका दिया. इसके बाद उन्होंने मॉडलिंग और विज्ञापनों में भी काम किया.

बड़े पर्दे पर भी नजर आईं मुनमुन

फिल्मों की बात करें तो मुनमुन ने कमल हासन की फिल्म 'मुंबई एक्सप्रेस' में काम किया. इसके बाद वह 'हॉलिडे' में भी नजर आईं. हालांकि फिल्मों से उन्हें वह पहचान नहीं मिली. उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव साल 2008 में आया, जब उन्हें 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में बबीता कृष्णन अय्यर का किरदार मिला. उस वक्त मुनमुन तकरीबन 20 साल की थीं.

बबीता के किरदार ने मुनमुन को घर-घर में पहचान दिला दी. शो में उनका ग्लैमरस अंदाज और जेठालाल के साथ उनकी कॉमिक केमिस्ट्री दर्शकों को पसंद आई. धीरे-धीरे बबीता जी शो की पहचान बन गईं. मुनमुन ने शो के अलावा 'इंडियन आइडल', 'कौन बनेगा करोड़पति', और 'बिग बॉस' जैसे टीवी शोज में भी हिस्सा लिया. वह कई सालों से सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं और अपने फैंस के साथ अपनी जिंदगी से जुड़ी चीजें शेयर करती रहती हैं.

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मुनमुन को कई अवॉर्ड्स और नॉमिनेशन भी मिले. साल 2018 में उन्होंने 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के लिए निकेलोडियन किड्स चॉइस अवार्ड्स में फेवरेट टीवी कैरेक्टर का अवॉर्ड जीता. साल 2021 में उन्हें इंडियन टेलिविजन एकेडमी अवॉर्ड्स में पॉपुलर सर्पोर्टिंग एक्ट्रेस का अवॉर्ड मिला.