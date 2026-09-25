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26 साल पुराना करिश्मा-सलमान का गाना, Millennials, Gen Alpha का फेवरेट, अभिजीत भट्टाचार्य- अलका याग्निक की आवाज में अमर

सोशल मीडिया यूजर्स की नई पीढ़ी की वजह से 90 के दशक के वे हिट गाने फिर से चर्चा में आ गए हैं. कुछ समय पहले'प्यार दिलों का मेला है', 'चांदी की डाल पर' और 'तू मेरे दिल में बस जा' जैसे गाने इंस्टाग्राम और YouTube पर ट्रेंड करते दिखे. Gen Z और यहां तक ​​कि Gen Alpha भी इन आइकॉनिक डांस मूव्स को रीक्रिएट करते हुए देखे गए. 

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26 साल पुराना करिश्मा-सलमान का गाना, Millennials, Gen Alpha का फेवरेट, अभिजीत भट्टाचार्य- अलका याग्निक की आवाज में अमर
Millennials, Gen Alpha का फेवरेट है यह गाना
नई दिल्ली:

90s के कई ऐसे गाने है, जो हर जेनेरेशन की पसंदीदा है. हो भी क्यों न ये गाने है ही इतने मेलोडियस. ये गाने मिलेनियल्स से लेकर जेनजी और जेन अल्फा तक सबको पसंद आते हैं. यही वजह है कि इन गानों पर आए दिन रिल्स बनते हैं. सोशल मीडिया पर ये पुराने आगे आए दिन धूम मचाते हैं. आज हम ऐसे ही एक गाने के बारे में बताने जा रहे हैं, जो हर जेनरेशन को पसंद है. हाल ही में करिश्मा कपूर और सलमान खान के कई गाने वायरल ट्रेंड्स और रील्स में पॉपुलर हुए. यह गाना ऐसा है कि लोग सुनते ही इसपर थिरकने के लिए मजबूर हो जाते हैं. 

दिलचस्प बात यह है कि सोशल मीडिया यूजर्स की नई पीढ़ी की वजह से 90 के दशक के वे हिट गाने फिर से चर्चा में आ गए हैं. कुछ समय पहले'प्यार दिलों का मेला है', 'चांदी की डाल पर' और 'तू मेरे दिल में बस जा' जैसे गाने इंस्टाग्राम और YouTube पर ट्रेंड करते दिखे. Gen Z और यहां तक ​​कि Gen Alpha भी अक्सर रील्स में इस जोड़ी के आइकॉनिक डांस मूव्स को रीक्रिएट करते हुए देखे गए. हालांकि फैंस अक्सर सलमान-करिश्मा की जोड़ी को 'जुड़वा', 'बीवी नंबर 1' और 'दुल्हन हम ले जाएंगे' जैसी फिल्मों के एनर्जेटिक डांस गानों के लिए याद करते हैं, लेकिन करिश्मा ने बताया कि उनका पर्सनल पसंदीदा गाना एक स्लो रोमांटिक गाना है. उन्हें'चल मेरे भाई' फिल्म का गाना "चोरी चोरी सपनों में" काफी पसंद है. उन्होंने कहा कि यह गाना उनकी सबसे प्यारी यादों में से एक है क्योंकि इसने उन्हें अपने आम तौर पर हाई-एनर्जी वाले स्टाइल से हटकर कुछ अलग करने का मौका मिला था. 

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ANI से बात करते हुए एक्ट्रेस ने बताया था, "यह असल में कोई स्लो डांस वाला गाना है. बेशक, हर कोई 'दुल्हन हम ले जाएंगे' के गानों वगैरह की बात करेगा, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें, तो 'चल मेरे भाई' का एक खास गाना है, 'चोरी चोरी सपनों में' पसंद है. आम तौर पर हम बहुत हाई-एनर्जी वाले गाने करते थे, लेकिन इस गाने की शूटिंग में हमने बहुत मजा किया. इसलिए मुझे लगता है कि पर्सनल लेवल पर यह मेरे लिए बहुत यादगार गाना है. एक्ट्रेस ने ऑस्ट्रिया में इस गाने की शूटिंग को  याद किया और इसे इसमें शामिल सभी लोगों के लिए एक मजेदार पल बताया. उन्होंने बताया कि वह और सलमान इतने जोश भरे डांस गाने करने के आदी हो गए थे कि एक धीमा रोमांटिक सीन शूट करना सेट पर मजाक का विषय बन गया था. उन्होंने कहा कि डायरेक्टर डेविड धवन को भी इस जोड़ी के लिए यह कुछ अलग लगा. करिश्मा ने कहा कि उन्हें यह जानकर खुशी होती है कि आज के युवा उनके गानों पर रील्स बना रहे हैं और उन्होंने माना कि अब वह खुद भी उन रील्स को देखना चाहती हैं. "वह गाना ऑस्ट्रिया में शूट हुआ था.

 असल में  सलमान और मैं हमेशा बहुत एनर्जेटिक स्टेप्स और तेज गानों पर काम करते थे—यानी ग्रूव और वाइब वाले गाने, लेकिन यह एक धीमा रोमांटिक गाना था. इसलिए मजाक में कहा जाता था कि 'तुम दोनों को थोड़ा आराम करना चाहिए.' यह हमारे लिए एक मजेदार पल था. डेविड जी के लिए भी, क्योंकि यह उनके लिए भी एक बहुत अलग तरह का गाना था. सलमान के साथ अपने मशहूर गानों की ज़बरदस्त लोकप्रियता को याद करते हुए करिश्मा ने कहा कि युवा दर्शकों से जो प्यार उन्हें आज भी मिल रहा है, वह उनके करियर की सबसे बड़ी तारीफों में से एक है. मिलेनियल्स, जेन जी और जेन अल्फा द्वारा उनके गाने को आज भी पसंद किए जाने को "दिल को छू लेने वाला" बताया. एक्ट्रेस ने माना कि उन्होंने और सलमान ने कभी नहीं सोचा था कि उनके गाने एक दिन 'कल्ट फेवरेट' बन जाएंगे.

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चोरी चोरी सपनों में गाने के बारे में 
चोरी चोरी सपनों में गाना साल 2000 की हिंदी फिल्म चल मेरे भाई का लोकप्रिय रोमांटिक ट्रैक है. चल मेरे भाई को अभिजीत भट्टाचार्य और अलका याग्निक ने गाया था. गीतकार आनंद-मिलिंद थे. 
 

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