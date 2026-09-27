रेखा-अक्षय कुमार का 30 साल पुराना रोमांटिक गाना, दिखी थी शानदार लव केमेस्ट्री, सुमित्रा अय्यर की आवाज ने मचाया धूम, सोशल मीडिया कर रहा है ट्रेंड

90 के दशक के कई गाने थे, जो बेहद खूबसूरत थे, लेकिन हमने उन गानों को भूला दिया. हालांकि वहीं गाने कई बार लौट कर वापस आ जाते हैं. तब हमें उस गाने के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ जाती है. Instagram पर यह वापसी 15-सेकंड के डांस, फैशन ट्रांजिशन, शादी के वीडियो या किसी क्रिएटर के भूले-बिसरे हुक पर लिप-सिंक करने के जरिए होती है. पुराने बॉलीवुड गानों की बढ़ती लिस्ट के साथ यही हो रहा है. जो गाने कभी कैसेट कलेक्शन, टेलीविजन म्यूजिक शो और फिल्म साउंडट्रैक का हिस्सा हुआ करते थे, वे अब नई पीढ़ी की रील्स के लिए ऑडियो बन रहे हैं.

भारत में रील्स म्यूजिक, फिल्मों और ट्रेंड्स के लिए एक बड़ी जगह बन गई है. मेटा ने कहा है कि रील्स भारत में शॉर्ट-फॉर्म वीडियो देखने का एक बड़ा जरिया है, जबकि इसके अपने रील्स टूल्स क्रिएटर्स को ट्रेंडिंग ऑडियो खोजने और दोबारा इस्तेमाल करने की सुविधा देते हैं. यह वापसी सिर्फ मशहूर क्लासिक गानों तक ही सीमित नहीं है. आज हम जिस वायरल गाने की बात करने जा रहे हैं वह रेखा और अक्षय कुमार पर फिल्माया गया है. यह गाना इन दिनों ट्रेंड में आ गया है. इंस्टा पर इस गाने खूब रील्स बन रहे हैं.

रेखा अक्षय का गाना वायरल

इन द नाइट नो कंट्रोल गाना 1996 की फिल्म 'खिलाड़ियों का खिलाड़ी' का है. सुमित्रा अय्यर द्वारा गाए गए और अनु मलिक द्वारा कंपोज किए गए इस गाने को अक्षय कुमार, रेखा और रवीना टंडन स्टारर फिल्म के साउंडट्रैक में शामिल किया गया था. लगभग तीन दशक बाद, इस गाने को Instagram पर एक नई पहचान मिली है. इस ट्रेंड के लिए शेयर की गई रील में गाने का इस्तेमाल इस तरह से किया गया है जो किसी पुराने फिल्म के गाने को दोबारा सुनने से बिल्कुल अलग लगता है. ऑडियो एक छोटे विजुअल फॉर्मेट के लिए लिया गया है. गाना देख लोग ऑरिजनल गाना सर्च कर रहे हैं.

इन द नाइट नो कंट्रोल गाने के बारे में

यह 1996 में आई फिल्म 'खिलाड़ियों का खिलाड़ी' का वायरल डांस सॉन्ग है. गाने के बोल हैं- इन द नाइट नो कंट्रोल. इसके संगीतकार हैं अनु मलिक. वहीं इस गाने को सुमित्रा अय्यर और अनु मलिक ने मिलकर गाया है. गीतकार हैं देव कोहली और इंदीवर. अक्षय कुमार और रेखा पर फिल्माया गया यह गाना यह जोश भरा है और इसमें इंग्लिश और हिंदी बोल हैं. इसमें अक्षय कुमार और रेखा के साथ एक ग्लैमरस क्लब सीन दिखाया गया है. इस गाने की धुन लॉरा ब्रैनिगन (मूल रूप से रैफ का) के 1984 के इंटरनेशनल हिट गाने "सेल्फ कंट्रोल" से प्रेरित है. हाल ही में यह गाना फिर से बहुत लोकप्रिय हुआ है और इंस्टाग्राम रील्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया है.

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