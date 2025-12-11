विज्ञापन

गौरव खन्ना का अनुपमा की इस एक्ट्रेस के साथ चल रहा था अफेयर? एक्ट्रेस ने लाइक की पोस्ट तो फिर हुई चर्चा

गौरव खन्ना के अफेयर को लेकर ये अफवाह एक्ट्रेस की एक लाइक की वजह से दोबारा शुरू हुई. एक्ट्रेस ने बिग बॉस-19 से जुड़ी एक पोस्ट को लाइक किया था.

गौरव खन्ना का अनुपमा की इस एक्ट्रेस के साथ चल रहा था अफेयर? एक्ट्रेस ने लाइक की पोस्ट तो फिर हुई चर्चा
अनुपमा की अपनी कोस्टार को डेट कर रहे थे गौरव खन्ना ?
नई दिल्ली:

हाल ही में ‘बिग बॉस 19' का खिताब जीतने वाले एक्टर गौरव खन्ना का नाम उनकी एक्ट को-स्टार निधि शाह से जोड़ा जा रहा है. ‘अनुपमा' में अनुज कपाड़िया का रोल निभाने वाले गौरव शादीशुदा हैं और उनकी पत्नी का नाम आकांक्षा चमोला है. सोशल मीडिया पर अफेयर की इन अफवाहों ने जोर पकड़ा, लेकिन निधि शाह ने इसका मजबूती से खंडन किया है.

यह विवाद तब शुरू हुआ जब निधि ने इंस्टाग्राम पर कुछ पोस्ट्स लाइक किए जिनमें गौरव की ‘बिग बॉस 19' जीत पर सवाल उठाए गए थे और उनका मजाक उड़ाया गया था. इससे यूजर्स ने पुरानी अफवाहों को हवा दी. एक यूजर ने तो सीधे कमेंट किया कि ‘अनुपमा' के दौरान दोनों के बीच अफेयर था.

निधि ने बिना देर किए इसका जवाब दिया. उन्होंने लिखा, “हां, तुम बेहतर जानते हो” और लाफिंग इमोजी जोड़ी इस व्यंग्यात्मक जवाब से उन्होंने अफवाह फैलाने वाले की बोलती बंद कर दी. गौरव ने खुद इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है.

गौरव खन्ना ने ‘बिग बॉस 19' में फरहाना भट्ट को पछाड़कर ट्रॉफी और 50 लाख रुपये का इनाम जीता. फरहाना फर्स्ट रनर-अप बनीं, जबकि प्रणित मोरे सेकंड रनर-अप रहे. तान्या मित्तल और अमाल मलिक चौथे और पांचवें नंबर पर रहे.

जीत पर उठे सवालों के जवाब में गौरव ने कहा कि वे घर के 15 लोगों को नहीं, बल्कि बाहर के 15 करोड़ दर्शकों को खुश करने आए थे. उन्होंने अपनी छाप छोड़ी और लोगों के दिल जीते, इसलिए वोट मिले. हर हफ्ते नॉमिनेशन के बावजूद जनता ने उन्हें सपोर्ट किया. यह घटना दिखाती है कि सोशल मीडिया पर कैसे किसी का छोटा सा कमेंट बड़ी अफवाहों को जन्म दे सकता हैं लेकिन निधि का सधा हुआ जवाब इन बातों को गलत साबित करता है.

