आप पहले से इतनी बद्तमीज हैं या बिग बॉस में आकर... फरहाना भट्ट पर मीडिया ने दागे सवाल

बिग बॉस 19 के अपकमिंग एपिसोड में मीडिया राउंड होने वाला है, जिसमें रिपोर्टर्स बिग बॉस हाउस में एंट्री करेंगे और टॉप 6 कंटेस्टेंट गौरव खन्ना, मालती चाहर, अमाल मलिक, फरहाना भट्ट, प्रणीत मोरे और तान्या मित्तल से सवाल करते हुए नजर आएंगे. इसका एक प्रोमो सामने आया है, जिसमें फरहाना भट्ट से मीडिया पूछती है कि आप पहले से इतनी बद्तमीज हैं या बिग बॉस में आकर ऐसा हुआ है? वहीं इस सवाल पर अन्य घरवाले हंसते हुए नजर आ रहे हैं. जबकि अन्य सवाल में रिपोर्टर अमाल मलिक से उनके द्वारा दी गए धमकियों को लेकर भी बात करते हुए दिख रहे हैं. इस प्रोमो को देखने के बाद लोग भी रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं.

फरहाना भट्ट-अमाल मलिक से पूछे गए सवाल

प्रोमो की शुरूआत में बिग बॉस घरवालों को मीडिया राउंड के बारे में बताते हैं. वहीं अगले ही पल टॉप 6 कंटेस्टेंट अमाल मलिक, फरहाना भट्ट, गौरव खन्ना, प्रणीत मोरे, तान्या मित्तल और मालती चाहर मीडिया के सामने आकर बैठते हैं. वहीं सवालों का सिलसिला शुरू होता है और फरहाना भट्ट से रिपोर्टर पूछती हैं, फरहाना आप पहले से ही इतनी बद्तमीज हैं कि बिग बॉस के घर आकर ऐसा हुआ है. इस पर सभी चौंक जाते हैं और हंसते नजर आते हैं. जबकि गौरव खन्ना खड़े होकर ताली बजाने लगते हैं. आगे फरहाना जवाब में कहती हैं, ये मेरी पर्सनैलिटी का हिस्सा है.

अमाल मलिक से पूछे गए ये सवाल

रिपोर्टर अमाल मलिक से पूछते हैं, आप धमकियां देते हैं. इस पर वह कहते हैं, असली अमाल मलिक भिड़ता है तो धमकी देता. भिड़ेगा तो मिलेगा. इसके अलावा तान्या मित्तल से पूछा जाता है कि आप वहां पर रोती हैं जहां पर जरुरत नहीं होती है तो तान्या कहती हैं, ये मेरी पर्सनैलिटी है और मैं ऐसी ही हूं.

गौरव खान को कहा गया शेर की खाल में लोमड़ी

इसके बाद गौरव खन्ना से पूछा गया कि आप शेर की खाल में लोमड़ी हैं तो गौरव कहते हैं, आप बिना गाली गलौज करे शो के विनर बन सकते हैं. बिग बॉस जैसे शो में. इस प्रोमो को देखने के बाद लोगों का रिएक्शन सामने आया है. एक यूजर ने लिखा, गौरव खन्ना का जेंटलमैन बिहेवियर, दूसरे यूजर ने लिखा, अभिषेक होता तो मजा आता मीडिया राउंड में. बोरिंग सवाल. ये सवाल वीकेंड के वार पर पूछ चुके हैं.