एकता कपूर ने 2008 को अपने करियर का सबसे बुरा साल, कहा- मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ

इंडियन टेलीविजन के सबसे पॉपुलर शो बनाने के बावजूद एकता कपूर को भी मुश्किल दिनों का सामना करना पड़ा था. रणवीर इलाहाबादिया के पॉडकास्ट, 'द रणवीर शो' (TRS) पर बातचीत के दौरान एकता ने अपने करियर के एक बहुत मुश्किल साल और COVID-19 महामारी का उनकी मेंटल हेल्थ पर पड़े असर के बारे में बात की. 2008 को याद करते हुए, एकता ने बिना किसी झिझक के बताया कि प्रोफेशनल तौर पर उनके लिए हालात कितने खराब थे. इसे अपने करियर का सबसे बुरा साल बताते हुए उन्होंने कहा, "उस साल मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ."

उन्होंने आगे बताया कि वह साल कितना मुश्किल था. उस साल मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ. उन्होंने कहा, प्रोफेशनल तौर पर वह साल मेरे लिए सच में बहुत बुरा था. एकता ने यह भी माना कि उस दौर में उनसे गलतियां हुईं. उन्होंने याद किया कि कैसे उन्हें लगता था कि सबसे अच्छा कंटेंट बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ उन्हीं की है, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उनके आस-पास कई टैलेंटेड क्रिएटर्स भी थे. उन्होंने कहा, मुझे लगता था कि सबसे अच्छा कंटेंट मैं ही बनाती हूं. फिर मुझे एहसास हुआ कि कई और क्रिएटर्स भी हैं.

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जहां 2008 काम के लिहा से मुश्किल साल था, वहीं महामारी ने एकता के लिए कई मुश्किलें खड़ी कर दीं. उन्होंने 2021-22 को अपनी मेंटल हेल्थ के लिए सबसे मुश्किल दौर बताया और कहा कि उन्हें अपने आस-पास हो रही चीजों को समझने और उनसे निपटने में मुश्किल हो रही थी. इस अनुभव के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, मेंटल हेल्थ के लिहा से यह बुरा था क्योंकि मैं हालात से निपट नहीं पा रही थी. मेरे लिए COVID का समय सबसे बुरा था, मेंटली यह मेरे लिए सबसे खराब साल था क्योंकि मैं... भले ही मैंने अपने बेटे को जन्म नहीं दिया था, लेकिन मुझे भी एक तरह का पोस्टपार्टम (बच्चे के जन्म के बाद होने वाली मानसिक स्थिति) महसूस हुआ. मैं अपनी मदरहुड (मातृत्व) से जूझ रही थी.

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प्रोड्यूसर ने महामारी के दौरान निजी नुकसान से निपटने के बारे में भी बात की. इतने लंबे समय तक घर पर रहना उनके लिए नई बात थी, और आस-पास हो रही मौतों ने इस अनुभव को और भी मुश्किल बना दिया. उन्होंने कहा, मैंने अपने आस-पास कभी इतनी मौतें नहीं देखी थीं और मानसिक रूप से 2021-22 मेरे लिए सबसे मुश्किल साल था, जबकि प्रोफेशनल तौर पर 2008 सबसे मुश्किल साल रहा. एकता बालाजी टेलीफिल्म्स की जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और उन्होंने पिछले कुछ सालों में कई हिट टेलीविजन शो प्रोड्यूस किए हैं. उनके पॉपुलर प्रोजेक्ट्स में 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी', 'कहानी घर घर की', 'कसौटी जिंदगी की' और 'नागिन' शामिल हैं. उन्होंने 'द साबरमती रिपोर्ट', 'क्रू' और 'भूत बंगला' जैसी फिल्मों को भी सपोर्ट किया है. उनके हालिया प्रोजेक्ट्स में 'द व्वान' (The Vvaan) शामिल है, जो सितंबर 2026 में रिलीज हुई थी.