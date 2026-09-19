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VIDEO: तलाक और एलिमनी की खबरों के बीच आमने सामने आए आकांक्षा चमोला और गौरव खन्ना, किया इग्नोर

एकता कपूर के गणपति उत्सव में आकांक्षा चमोला और गौरव खन्ना आमने-सामने आए. लेकिन दोनों के बीच बातचीत नहीं हुई. 

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VIDEO: तलाक और एलिमनी की खबरों के बीच आमने सामने आए आकांक्षा चमोला और गौरव खन्ना, किया इग्नोर
एकता कपूर के गणपति सेलिब्रेशन में पहुंचे आकांक्षा चमोला और गौरव खन्ना
नई दिल्ली:

पूर्व कपल आकांक्षा चमोला और गौरव खन्ना इन दिनों सुर्खियों में हैं. जहां रियलिटी शो लॉकअप 2 में आकांक्षा ने तलाक का खुलासा किया था तो वहीं हाल ही में उन्होंने एलिमनी को लेकर चल रही अफवाहों पर भी रिएक्शन दिया था. इसी बीच हाल ही में दोनों की मुलाकात तो हुई, लेकिन उन्होंने एक-दूसरे से बात नहीं की. दोनों शुक्रवार को शहर में मशहूर हस्ती एकता कपूर के गणपति सेलिब्रेशन में शामिल हुए. मीडिया के कैमरों ने उन्हें भारी भीड़ के बीच अलग-अलग जगहों पर देखा. उनकी नजरें एक-दूसरे से टकराईं और उन्होंने एक-दूसरे को देखा, लेकिन किसी ने भी बातचीत शुरू करने की पहल नहीं की. इसका वीडियो वायरल हो रहा है, जिस पर लोग रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं. 

गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला की शादी

गौरव और आकांक्षा ने 24 नवंबर, 2016 को कानपुर में शादी की थी. कहा जाता है कि उनका रिश्ता एक ऑडिशन के दौरान पहली मुलाकात के बाद शुरू हुआ था. अपनी लगभग दस साल की शादी के दौरान इस कपल ने अपनी निजी जिंदगी को काफी हद तक निजी ही रखा. 2026 में उनका रिश्ता लोगों की नजरों में आया, जब आकांक्षा ने स्ट्रीमिंग रियलिटी शो 'लॉक अप' सीजन-2 में खुलासा किया कि वे लगभग एक साल से अलग रह रहे थे और तलाक की ओर बढ़ रहे थे. 

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लॉकअप 2 में किए पर्सनल लाइफ के खुलासे

यह राज आकांक्षा ने गेम में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए 'लॉक अप-2' में खोला था. हालांकि, 5 अगस्त, 2026 को उनका सफर खत्म हो गया, जब उन्हें कॉम्पिटिशन के आखिरी दौर में वरुण यादव के साथ एलिमिनेट कर दिया गया. उन्हें ग्रैंड फिनाले से ठीक एक दिन पहले शो से बाहर कर दिया गया, जब शो ने अपने टॉप पांच कंटेस्टेंट तय कर लिए थे. टीवी एक्टर गौरव खन्ना से अलग होने के बारे में खुलासे के बाद आकांक्षा ने पूरे सीजन के दौरान काफी ध्यान खींचा. शादी, तलाक और निजी पसंद के बारे में उनकी खुलकर की गई बातचीत ने शो के अंदर और बाहर चर्चा छेड़ दी.

बच्चों को लेकर था आकांक्षा-गौरव में मतभेद

बाद में उन्होंने बच्चों को लेकर मतभेदों का जिक्र किया और कहा कि गौरव बच्चे चाहते थे, जबकि इस मामले पर उनकी राय अलग थी. उनके अलग होने की बात सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई, जबकि गौरव ने सार्वजनिक रूप से इस बारे में ज्‍यादा बात नहीं की. सितंबर 2026 में, आकांक्षा ने पुष्टि की कि उनका तलाक चल रहा है, साथ ही उन्होंने 10 करोड़ रुपए की एलिमनी की मांग की अफवाहों को भी खारिज कर दिया. शादी से लेकर अलग होने तक के इस कपल के सफर ने टीवी दर्शकों का काफी ध्यान खींचा है.  

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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