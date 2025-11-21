विज्ञापन

दीपिका कक्कड़़ कैंसर ट्रीटमेंट से हुई परेशान, टूटा सब्र का बांध, रोते हुए बोलीं- दिल में एक डर सा बना...

दीपिका कक्कड़ इन दिनों लिवर कैंसर से जूझ रही हैं. उन्होंने लंबे समय तक टीवी पर अपनी एक्टिंग से काफी सुर्खियां बटोरी हैं. दीपिका कक्कड़ को जबसे कैंसर के बारे में पता चला है.

दीपिका कक्कड़ के साथ क्या हुआ ऐसा, लगीं रोने
नई दिल्ली:

दीपिका कक्कड़ इन दिनों लिवर कैंसर से जूझ रही हैं. बिग बॉस विनर एक्ट्रेस का कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा है. जिसके अपडेट्स वो व्लॉग के जरिये फैन्स के साथ शेयर करती रहती हैं. दीपिका कक्कड़ को जबसे कैंसर के बारे में पता चला है, हर वक्त काफी परेशान रहती हैं, चाहे उनकी रिपोर्ट अच्छी आए. इस बात का खुलासा दीपिका कक्कड़ ने खुद किया है. हाल ही में अपने यूट्यूब व्लॉग में वे भावुक हो गईं और अपनी बीमारी के बारे में खुलकर बात की. वे बोलीं कि इलाज के दौरान हर दिन डर लगा रहता है, भले ही सारी मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हों. 

क्यों डरी रहती हैं दीपिका कक्कड़

दीपिका कक्कड़ ने अपने लाइव व्लॉग में कहा, “कभी-कभी मैं बहुत खुश और उम्मीद से भरी रहती हूं, लगता है सब ठीक हो जाएगा. लेकिन कुछ दिन ऐसे भी आते हैं जब अचानक डर घेर लेता है. अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सारी रिपोर्ट्स अच्छी आ रही हैं, इलाज सही दिशा में चल रहा है, फिर भी दिल में एक डर सा बना रहता है.”

दीपिका कक्कड़ कैंसर कैसी हो रही हैं परेशानियां

दीपिका कक्कड़ ने आगे कहा कि हर रोज शरीर में कुछ नया परेशानी आ जाती है, कभी थायरॉइड लेवल ऊपर-नीचे हो जाता है, कभी हार्मोन बदलाव की वजह से तकलीफ होती है. पिछले दो दिनों से मौसम सूखा होने की वजह से हाथों की त्वचा फटने लगी है, नाक और कान में भी अजीब सी सूखापन और दबाव महसूस होता है. ये सारी छोटी-बड़ी परेशानियां बहुत थका देती हैं.

दीपिका कक्कड़ कौन सा है कैंसर

दीपिका कक्कड़ ने कहा, “दो ही रास्ते हैं, या तो डर के साथ बैठ जाओ और उसे खुद को खा जाने दो, या फिर डर का सामना करो और आगे बढ़ते रहो. हम आगे बढ़ना ही चुन रहे हैं.” दीपिका कक्कड़ को इस साल जून 2025 में स्टेज-2 लिवर कैंसर का पता चला था. इसके बाद उनका ट्यूमर निकालने का ऑपरेशन हुआ जिसमें उनके लिवर का 22 प्रतिशत हिस्सा हटा दिया गया. अभी वे कीमोथेरेपी और बाकी इलाज ले रही हैं.

दीपिका कक्कड़ के फैंस कर रहे हैं दुआएं

पति और अभिनेता शोएब इब्राहिम हमेशा उनके साथ रहते हैं. दोनों अपने यूट्यूब चैनल पर इलाज की पूरी यात्रा शेयर करते हैं ताकि फैंस को हर अपडेट मिलता रहे. हाल ही में भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया के LOL पॉडकास्ट में भी दीपिका ने अपनी बीमारी के बारे में खुलकर बात की थी. दीपिका की हिम्मत और सकारात्मक सोच को देखकर फैंस लगातार उनके लिए दुआएं कर रहे हैं.

