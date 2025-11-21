विज्ञापन

लिवर कैंसर से जंग के बीच फूट-फूट कर रोईं दीपिका कक्कड़,बोलीं- मुझे डर लगता है...

एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ ने लिवर कैंसर से चल रही अपनी लड़ाई के बीच लगातार डर और चिंता में रहने के बारे में खुलकर बात की है. 39 साल की दीपिका ने अपने लेटेस्ट YouTube व्लॉग में बताया कि हालांकि उनकी मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल हैं.

Read Time: 3 mins
Share
लिवर कैंसर से जंग के बीच फूट-फूट कर रोईं दीपिका कक्कड़,बोलीं- मुझे डर लगता है...
नई दिल्ली:

एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ ने लिवर कैंसर से चल रही अपनी लड़ाई के बीच लगातार डर और चिंता में रहने के बारे में खुलकर बात की है. 39 साल की दीपिका ने अपने लेटेस्ट YouTube व्लॉग में बताया कि हालांकि उनकी मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल हैं, लेकिन कभी-कभी वह "बहुत ज्यादा परेशान" महसूस करती हैं. दीपिका कक्कड़ ने बताया, "आज हम अपने ऑन्कोलॉजिस्ट, डॉ. इमरान शेख से मिलने गए थे. उनसे बात करने के बाद, मुझे अचानक रोने का मन हुआ. सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन मैं फिर भी बहुत ज्यादा परेशान महसूस कर रही थी. जब मुझे पहली बार अपनी बीमारी के बारे में पता चला, तो मैं बहुत रोई थी. उसके बाद, मैंने अपनी सर्जरी और रिकवरी के दौरान, पूरे सफ़र में मजबूत रहने की कोशिश की. लेकिन आज, मुझे नहीं पता क्यों, मैं बस फूट-फूट कर रो पड़ी. हर दिन एक नया चैलेंज लेकर आता है और कभी-कभी मेरा दिल बस यह सब सह नहीं पाता."

ससुराल सिमर का एक्ट्रेस ने माना कि ऐसे दिन भी होते हैं जब वह "खुश और उम्मीद भरी" महसूस करती हैं, लेकिन उनके दिल में एक "डर" बना रहता है.

'रिपोर्ट नॉर्मल है'

उन्होंने कहा, “ऐसा नहीं है कि मैं हर समय बहुत ज्यादा परेशान महसूस करती हूं. कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब मुझे लगता है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है और इतनी बड़ी दिक्कत के बावजूद, चीज़ें अभी भी ठीक हैं. हर दिन कुछ नया लेकर आता है, और आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है आगे बढ़ते रहना. और हम ठीक यही करने की कोशिश कर रहे हैं. मेरी सभी रिपोर्ट नॉर्मल हैं और चीज़ें सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं. लेकिन मेरे दिल में अभी भी डर बना हुआ है.”

इसके अलावा, दीपिका कक्कड़ ने शारीरिक बदलावों के बारे में बात की, जो उन्हें याद दिलाता है कि उनके शरीर ने क्या झेला है.

उन्होंने आगे कहा, “हर दिन मैं किसी नई चीज से जूझते हुए उठती हूं, कभी-कभी मेरा थायराइड लेवल ऊपर-नीचे होता रहता है. हार्मोनल बदलाव शरीर पर अनजाने तरीकों से असर डालते हैं. मेरी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो गई है. पिछले दो दिनों से, हवा इतनी ड्राई हो गई है कि मेरे हाथों की स्किन फटने लगी है. मेरे कानों और गर्दन में एक अजीब सा दबाव महसूस होता है. मेरी नाक भी बहुत ज्यादा सूखी लगती है.”

'डर के साथ बैठें, या...'

आखिर में, दीपिका कक्कड़ ने कभी हार न मानने की ताकत पर ज़ोर दिया. उन्होंने कहा, “ये चीज़ें छोटी लग सकती हैं, लेकिन जब आप हर दिन इनका सामना करते हैं, तो यह थका देने वाला हो जाता है. कुछ दिन तो आपको बस थकान महसूस होती है. फिर भी, आपको उठना होगा और आगे बढ़ते रहना होगा. आपके पास सिर्फ़ दो ऑप्शन हैं: डर के साथ बैठें और उसे खुद पर हावी होने दें, या उसका सामना करें और आगे बढ़ें. और मेरा मानना ​​है कि इन सबसे लड़ने का एकमात्र तरीका है आगे बढ़ते रहना. इसलिए हार मत मानो.”

दीपिका कक्कड़ को मई में स्टेज 2 लिवर कैंसर का पता चला था.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dipika Kakar, Dipika Kakar Post, Dipika Kakar Age, Dipika Kakar  new Video, Dipika Kakar Age
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com