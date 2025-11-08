दीपिका कक्कड़ का निकाला गया लिवर का 22% हिस्सा, डॉक्टर्स भी थे हैरान, एक्ट्रेस का छलका दर्द

टीवी की मशहूर एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ इब्राहिम, जिन्हें दर्शक ‘ससुराल सिमर का' की सिमर के नाम से पहचानते हैं, पिछले कुछ समय से छोटे पर्दे से दूर हैं. हालांकि वह अपने यूट्यूब चैनल के जरिए लगातार फैंस से जुड़ी रहती हैं. कुछ महीनों पहले जब दीपिका ने खुलासा किया कि उन्हें लिवर कैंसर है, तो उनके फैंस के लिए यह खबर किसी झटके से कम नहीं थी. लेकिन दीपिका ने हिम्मत नहीं हारी और मजबूती से इस बीमारी से लड़ाई लड़ी. अब वह एक बार फिर चर्चा में हैं, क्योंकि हाल ही में उन्होंने भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया के पॉडकास्ट में अपनी बीमारी और रिकवरी के सफर के बारे में खुलकर बात की.

दीपिका ने बताया कि उनका परिवार अभी भी नए FAPI स्कैन का इंतजार कर रहा है, जिससे यह पता चलेगा कि वह पूरी तरह कैंसर फ्री हैं या नहीं. उन्होंने कहा, “FAPI स्कैन एक तरह का स्पेशल सीटी स्कैन होता है, जो शरीर में कैंसर कोशिकाओं का पता लगाता है. मेरे मामले में अच्छी बात ये थी कि कैंसर केवल ट्यूमर तक सीमित था.” एक्ट्रेस ने आगे बताया कि उनके लिवर का 22 प्रतिशत हिस्सा, जिसमें 11 सेंटीमीटर का ट्यूमर था, डॉक्टरों ने निकाल दिया. उन्होंने कहा, “पिछले स्कैन में शरीर में कहीं भी कैंसर सेल नहीं मिला, और मेरे सारे ब्लड टेस्ट नॉर्मल हैं.”

दीपिका फिलहाल ओरल टार्गेटेड थेरेपी ले रही हैं, जो दो साल तक चलेगी. उन्होंने कहा कि इस दौरान वह अपनी हेल्थ पर खास ध्यान रख रही हैं ताकि बीमारी दोबारा न लौटे. दीपिका ने बताया कि उनकी बीमारी ने डॉक्टरों को भी हैरान कर दिया था क्योंकि वह हमेशा हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करती थीं.