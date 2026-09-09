बिग बॉस में 'भाभी' शब्द पर विवाद, आम्रपाली दुबे और माही विज में कहासुनी, काजी तौकीर बना वजह

बिग बॉस 20 शुरू हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं लेकिन घर के अंदर ड्रामा शुरू हो गया है. हाल ही के एपिसोड में भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे और टीवी एक्ट्रेस माही विज के बीच 'भाभी' शब्द और उससे जुड़ी भावनाओं को लेकर बातचीत हुई. आम्रपाली के रिएक्शन में खास बात यह थी कि वह सिर्फ बहस करने के लिए माही से झगड़ती हुई नहीं दिखीं. इसके बजाय उन्होंने यह समझाने की कोशिश की कि उस खास रेफरेंस में इस शब्द के बार-बार इस्तेमाल से भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े लोग और उनके दर्शक गलत मतलब निकाल सकते हैं.

यह बातचीत तब शुरू हुई जब आम्रपाली साड़ी पहन रही थीं. उन्होंने इशारा किया कि काजी तौकीर को वहां से चले जाना चाहिए, जिसके बाद माही ने मजाक में कहा कि काजी अपनी 'भाभी' को तैयार होते हुए देखना चाहते हैं. बाद में किचन में भी यह मजाक दोहराया गया और माही ने आम्रपाली को 'भाभी' कहकर बुलाती नजर आईं. एपिसोड की रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि आम्रपाली ने हाजिरजवाबी से जवाब दिया जिससे पता चला कि उन्हें मजाक-मस्ती से कोई दिक्कत नहीं थी.

हालांकि आखिरकार आम्रपाली ने अपनी बात साफ करने का फैसला किया. उनके लिए मुद्दा 'भाभी' कहे जाने पर बुरा मानना ​​नहीं था, बल्कि यह था कि भोजपुरी संस्कृति से जोड़ने पर इस मजाक को कैसे देखा जा सकता है. उन्होंने बताया कि जिस संस्कृति का वह प्रतिनिधित्व करती हैं, उसमें 'भाभी' के रिश्ते का खास सम्मान होता है.

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आम्रपाली की चिंता इसलिए भी थी क्योंकि भोजपुरी सिनेमा और उसके दर्शक उनकी प्रोफेशनल पहचान का अहम हिस्सा हैं. उन्होंने साफ किया कि भोजपुरी इंडस्ट्री उनके लिए सिर्फ काम करने की जगह नहीं है, बल्कि यह उनकी रोजी-रोटी, पहचान और सालों की मेहनत से जुड़ी है. उन्होंने उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के साथ अपने भावनात्मक जुड़ाव के बारे में भी बात की और बताया कि जब उन्हें लगता है कि उनकी संस्कृति को गलत समझा जा सकता है, तो वह क्यों प्रोटेक्टिव हो जाती हैं.

दिलचस्प बात यह है कि यह बातचीत आम्रपाली के माही पर हमला करने के साथ खत्म नहीं हुई. माही ने समझाया कि उनका भोजपुरी संस्कृति का मजाक उड़ाने का कोई इरादा नहीं था और कहा कि वह 'भाभी' शब्द से जुड़े सम्मान को समझती हैं. आम्रपाली ने भी अपनी बात साफ की यहां तक ​​कि दर्शकों से बात करते हुए 'भाभियों' और 'भौजी' के लिए प्यार और सम्मान भी जताया. बाद में उन्होंने किसी भी गलतफहमी के लिए अपने फैंस से माफी मांगी.

आम्रपाली का स्टैंड शायद इसलिए खास है क्योंकि एक ऐसे रियलिटी शो में जहां छोटी सी बात भी बड़ी लड़ाई में बदल सकती है, उन्होंने बात को नजरअंदाज करने के बजाय यह बताना बेहतर समझा कि उन्हें किस बात से बुरा लगा. साथ ही उन्होंने यह भी साफ किया कि उनकी आपत्ति माही के प्रति किसी निजी दुश्मनी की वजह से नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति और दर्शकों के प्रति संवेदनशीलता की वजह से थी.

बिग बॉस हाउस में अब तक आम्रपाली ने मजाकिया अंदाज, अपनापन और मजबूत व्यक्तित्व का मिला-जुला रूप दिखाया है और एक बार फिर उन्होंने अपना एक नया पहलू सबके सामने रखा. उनके रिएक्शन से पता चला कि जहां वह मजाक को अच्छे से ले सकती हैं, वहीं जब बात उनकी जड़ों से जुड़ी चीजों की आती है, तो वह अपनी बात खुलकर रखती हैं. सीजन की शुरुआत ही हुई है, और आम्रपाली का मजबूत व्यक्तित्व पहले से ही घर में चर्चा का विषय बन गया है. चाहे उनका मजाकिया अंदाज हो, भोजपुरी संस्कृति से उनका भावनात्मक जुड़ाव हो या बेबाकी से अपनी बात कहने की हिम्मत, यह एक्ट्रेस निश्चित रूप से अपनी मौजूदगी का एहसास करा रही हैं. बता दें कि बिग बॉस 20 रोजाना रात 9 बजे जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम होता है और रात 10:30 बजे Colors TV पर प्रसारित होता है.

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