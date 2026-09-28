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सलमान-श्रीदेवी का 32 साल पुराना वो गाना, जो कॉलेज के लड़की-लड़कों की हर वक्त रहता था जुबान पर, एक-दूसरे से प्यार में बार-बार मांगते थे माफी

90s में एक ऐसा गाना आया था जो कॉलेज स्टूडेंट्स का फेवरेट बन गया था. 32 साल पुराना हिंदी सिनेमा का ये गाना था, जो उस टाइम हर किसी की जुबान पर छाया हुआ था. यह गाना सलमान खान और श्रीदेवी पर फिल्माया गया था.

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सलमान-श्रीदेवी का 32 साल पुराना वो गाना, जो कॉलेज के लड़की-लड़कों की हर वक्त रहता था जुबान पर, एक-दूसरे से प्यार में बार-बार मांगते थे माफी
32 साल पुराना वो गाना जो हर वक्त रहता था कॉलेज स्टूडेंट्स की जुबान पर
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90s की दौर कई गाने आज भी जिंदा हैं, जो लोगों के दिलों को हमेशा जीतते रहते हैं. उस वक्त अलका याग्निक, कुमार सानू, उदित नारायण जैसे सिंगर काफी तेजी से उभर थे. लेकिन लता मंगेशकर के स्टाडरम को कई भी नहीं हिला पाया था. यह गाना कॉलेज के लड़की-लड़कों का फेवरेट बनव गया था. 32 साल पहले हिंदी सिनेमा में एक गाना आया था, जो उस टाइम हर किसी की जुबान पर छाया हुआ था. यह गाना सलमान खान और श्रीदेवी पर फिल्माया गया था. इस गाने का नाम 'आई एम वेरी वेरी सॉरी' है. साल 1994 की फिल्म चांद का टुकड़ा का यह मजेदार डुएट आज भी याद आता है. 

लता मंगेशकर और विपिन सचदेवा की आवाज

सलमान खान और श्रीदेवी की जोड़ी, लता मंगेशकर और विपिन सचदेवा की आवाज, और सावन कुमार के बोल मिलकर एक हल्का-फुल्का रोमांटिक पल बनाते हैं. 'आई एम वेरी वेरी सॉरी' गाने में श्रीदेवी नाम भूलने का नाटक करती है, फिर दिल की तस्वीर दिखाती है और आखिर में 'आई एम वेरी वेरी सॉरी' कहकर सब कुछ याद आ जाता है.'आई एम वेरी वेरी सॉरी' गाना फिल्म की सबसे पॉपुलर धुनों में से एक रहा. यह गाना लता मंगेशकर और विपिन सचदेवा ने गाया है, जबकि बोल खुद निर्देशक-निर्माता सावन कुमार तक ने लिखे. फिल्म चांद का टुकड़ा में सलमान खान श्याम और श्रीदेवी राधा के किरदार में हैं. साथ में शत्रुघ्न सिन्हा, अनुपम खेर, रजा मुराद और महमूद जैसे कलाकार भी हैं.

फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

19 अगस्त 1994 को रिलीज हुई फिल्म चांद का टुकड़ा का बजट करीब 2.75 करोड़ रुपये था. भारत में नेट कलेक्शन लगभग 2.06 करोड़ और वर्ल्डवाइड ग्रॉस करीब 3.88 करोड़ रुपये रहा. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी. फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा की भूमिका पहले राज बब्बर को ऑफर हुई थी. सलमान खान ने एक बार कहा था कि श्रीदेवी के साथ स्क्रीन शेयर करना डरावना लगता था क्योंकि वे ऑडियंस का पूरा ध्यान अपनी ओर खींच लेती थीं. 

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