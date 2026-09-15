Bigg Boss 20: चिकन में आलू डालने पर भिड़ीं आम्रपाली दुबे और माही विज, एक-दूसरे को कहा- ‘शट अप’

'बिग बॉस 20' के घर में कंटेस्टेंट्स के बीच छोटी-छोटी बातों को लेकर होने वाली नोकझोंक अब धीरे-धीरे बड़े झगड़ों का रूप लेती नजर आ रही है. घर में किचन की जिम्मेदारी से लेकर खाने के मेन्यू तक कई बार कंटेस्टेंट्स के बीच मतभेद देखने को मिलते हैं. अब आने वाले एपिसोड में आम्रपाली दुबे और माही विज के बीच चिकन बनाने को लेकर बहस देखने को मिलेगी. दोनों के बीच बात इतनी बढ़ जाती है कि आखिर में वह एक-दूसरे को 'शट अप' कहती नजर आएंगी. शो का नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें दोनों के बीच हुई तीखी बहस देखने को मिलती है.

कलर्स चैनल ने इंस्टाग्राम पर 'बिग बॉस 20' का नया प्रोमो शेयर किया है. प्रोमो के साथ कैप्शन में लिखा गया, ''माही विज और आम्रपाली दुबे की नोकझोंक ने लिया सीरियस टर्न.'' वीडियो में शुरुआत किचन से होती है, जहां माही कुकिंग टीम से चिकन को लेकर सवाल करती हैं. इस टीम में आम्रपाली दुबे भी शामिल हैं. माही चिकन की सब्जी में आलू डालने को लेकर सवाल करती हैं, जिसके बाद आम्रपाली उन्हें जवाब देती नजर आती हैं. वह माही से कहती हैं कि कुकिंग टीम को अपना काम करने दिया जाए.

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आम्रपाली कहती हैं, ''जो लोग कुकिंग टीम का हिस्सा नहीं हैं, उन्हें किचन से बाहर चले जाना चाहिए.'' आम्रपाली की यह बात माही को पसंद नहीं आती और उनका गुस्सा बढ़ जाता है. इसके बाद माही गुस्से में किचन से बाहर निकल जाती हैं और आम्रपाली से कहती हैं, 'तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो.' माही की इस बात पर आम्रपाली भी चुप नहीं रहतीं. वह जवाब देते हुए कहती हैं, 'यहां आकर बात मत करो', इसके बाद दोनों के बीच बहस और तेज हो जाती है. माही आम्रपाली पर तंज कसते हुए कहती हैं, 'इसके मुंह लगूंगी? अम्मा की तरह बैठ गई.'

इसके बाद आम्रपाली भी माही को जवाब देती हुई कहती हैं कि वह चार लोगों के साथ बैठती हैं और वह उन चार लोगों में शामिल नहीं हैं. प्रोमो के आखिर में मामला इतना गरम हो जाता है कि दोनों एक-दूसरे को 'शट अप' कहती नजर आती हैं.

'बिग बॉस 20' की शुरुआत 6 सितंबर से हुई है. इस सीजन में अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े 16 सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट्स को घर में लाया गया है. शो में एमसी मैरी कॉम, कनिका मान, माही विज, कुशाल तंवर, अमन गांधी, ईशा रिखी, अरिश्फा खान, काजी तौकीर, आसिफ खान, आम्रपाली दुबे, रीति तिवारी, उदिति सिंह, तन्मय सिंह उर्फ स्काउटओपी, रोहेद खान, यंग डीएसए और लव गिल जैसे नाम शामिल हैं.

'बिग बॉस' भारतीय हिंदी रियलिटी शो है, जो डच फॉर्मेट 'बिग ब्रदर' पर आधारित है. 'बिग बॉस 20' का प्रसारण कलर्स पर होता है, जबकि दर्शक इसे जियोहॉटस्टार पर भी देख सकते हैं.

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