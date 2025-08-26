बिग बॉस 19 में सीक्रेट रूम से घर में घुसेगा शहनाज का भाई शहबाज, सुनने को मिलेंगे SidNaaz के किस्से ?

बिग बॉस 19 की शुरुआत अच्छी खासी हो चुकी है. अभी दो ही दिन हुए हैं कि धीरे धीरे शो अपने रंग में आ रहा है. रंग यानी को थोड़े लड़ाई-झगड़े, थोड़ी बहसबाजी, थोड़ी दोस्ती लेकिन इस सबके बीच कुछ दर्शकों की आंखों में मृदुल बड़े खटक रहे होंगे. मृदुल के हेटर्स गैंग में सबसे ज्यादा होंगे वे लोग जिन्होंने शहबाज बादेशा को वोट दिया था. वे लोग जो चाहते थे कि शहबाज शो में आएं और खूब एंटरटेन करें उन्हें जरूर मायूसी होती होगी. हालांकि अब इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. ऐसा इसलिए क्योंकि बिग बॉस में शहबाज की एंट्री हो सकती है.

जी हां अभी तक इस खबर को कनफर्म तो नहीं किया गया है लेकिन बिग बॉस खबरी नामके एक्स अकाउंट पर की गई पोस्ट की मानें तो शहबाज की एंट्री पक्की है. बताया जा रहा है कि शहबाज सीक्रेट रूम के जरिए बिग बॉस के घर में शामिल होंगे. बता दें कि अभी इस सीक्रेट रूम में कंटेस्टेंट फरहाना है. सोमवार (25 अगस्त) के एपिसोड में कंटेस्टेंट्स नॉमिनेशन का टास्क दिया गया.

इस टास्क में घरवालों ने फरहाना को रूड बताकर घर से बाहर करने का फैसला किया. बस इसी एविक्शन के ट्विस्ट पर बिग बॉस खेल गए. एक तरफ जहां सभी ने सोचा कि फरहाना बाहर हो गईं. उन्हें सीक्रेट रूम में भेज दिया गया. यहां बैठकर फरहाना सभी घरवालों को देख सकती हैं और उनकी बातें सुन सकती हैं. इसके साथ ही बिग बॉस ने कहा कि फरहाना को इस रूम में बैठे बैठे कुछ फैसले लेने की भी जिम्मेदारी मिलेगी.