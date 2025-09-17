Bigg Boss 19 : ये हैं बिग बॉस के सबसे महंगे कंटेस्टेंट्स, तान्या मित्तल तो एक हफ्ते के ले रही हैं इतने रुपये

बिग बॉस 19 को शुरू हुए 1 महीना होने को आ गया है. शो को सलमान खान होस्ट कर रहे हैं. वीकेंड का वार में सलमान बिग बॉस कंटेस्टेंट्स की क्लास लगाते हुए नजर आते हैं. अब तक शो से कई कंटेस्टेंट बाहर हो चुके हैं. शो को लेकर फैंस नए अपडेट्स जानना चाहते हैं, साथ ही हर कंटेस्टेंट की फीस के बारे में भी जानना चाहते हैं. इस लिस्ट में सबसे ऊपर कौन है और सबसे नीचे कौन, आइए जानते हैं.

किसे मिल रही है कितनी फीस

बिग बॉस के घर से नगमा मिराजकर और नतालिया बाहर हो चुकी हैं. अब बाकी बचे हुए सेलेब्स कितनी फीस हर हफ्ते ले रहे हैं, आपको बताते हैं.

बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट्स में सबसे ज्यादा फीस गौरव खन्ना को मिल रही है. उन्हें हर हफ्ते 17.5 लाख रुपये दिए जा रहे हैं.

उनके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं म्यूजिक कंपोजर अमाल मलिक. उन्हें 8.75 लाख रुपये प्रति हफ्ता मिलते हैं.

अशनूर कौर और अवेज दरबार को 6-6 लाख रुपये पर वीक मिल रहे हैं.

अभिषेक बजाज, बसीर अली और तान्या मित्तल को 3 से 6 लाख रुपये के बीच फीस दी जा रही है.

जीशान क़ादरी की फीस 2 से 5 लाख रुपये पर वीक है. वहीं फरहाना भट्ट और कुनिका सदानंद को 2 से 4 लाख रुपये मिलते हैं.

नेहल को 2 से 3 लाख रुपये पर वीक दिए जा रहे हैं.

लिस्ट में सबसे कम फीस भोजपुरी एक्ट्रेस नीलम को मिल रही है. उन्हें सिर्फ 1 से 2 लाख रुपये पर वीक मिलते हैं.

सबसे कम फीस किसे मिल रही है

रिपोर्ट्स की मानें तो प्रणित मोरे और मृदुल तिवारी को सबसे कम पैसे मिलते हैं. उनकी फीस की जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है.

शहबाज की एंट्री से बदला माहौल

शो में शहबाज हाल ही में वाइल्ड कार्ड एंट्री बनकर आए हैं. उनकी फीस भी अभी तक सामने नहीं आई है. शहबाज के आने के बाद से घर का माहौल बदल गया है. वह सबके साथ मस्ती करते नजर आते हैं और अपनी बातों से किसी के भी चेहरे पर हंसी ले आते हैं. शहबाज के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.