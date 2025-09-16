जब बॉलीवुड का एक डायरेक्टर हो गया था धर्मेंद्र से नाराज, फिर कभी नहीं किया सुपरस्टार संग काम

आर्यन खान की पहली निर्देशकीय वेब सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' रिलीज होने में बस कुछ ही दिन बाकी हैं, और यह वेब सीरीज फैंस का उत्साह चरम पर पहुंचा रही है. फिल्म के कलाकार, जैसे बॉबी देओल, लक्ष्य लालवानी, राघव जुयाल और अन्य, इन दिनों जमकर प्रमोशन में जुटे हैं. हाल ही में पिंकविला के साथ खास बातचीत में बॉबी देओल ने कई बातें साझा कीं, जिसमें निर्माताओं को "ना" कहने की अपनी आदत से हुई परेशानियां भी शामिल थीं.

जब बॉबी से पूछा गया कि क्या उन्होंने बचपन में कुछ ऐसा किया जिसका उन्हें बाद में पछतावा हुआ, तो उन्होंने कहा, "नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया. मैं अपने परिवार में सबसे छोटा हूं, इसलिए मेरी परवरिश बहुत लाड़-प्यार और सावधानी से हुई. मुझे हमेशा सच बोलने और झूठ न बोलने की सीख दी गई." उन्होंने आगे बताया, "मेरी एक दिक्कत थी कि मैं झूठ नहीं बोल पाता था. उस समय मैंने कुछ लोगों से कुछ ऐसा सच बोल दिया, जो उन्हें अच्छा नहीं लगा. हमारी इंडस्ट्री में, या किसी भी इंडस्ट्री में, यह समस्या है कि आप तब तक दिल से कुछ नहीं बोल सकते जब तक सामने वाला आपको पूरी तरह न जान ले, या आप उसे न समझ लें. बस ऐसा ही कुछ हुआ था, और कुछ नहीं."

जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने कभी किसी निर्माता को मना किया, तो बॉबी ने अपने पिता धर्मेंद्र के समय की एक कहानी सुनाई. उन्होंने बताया कि एक बड़े डायरेक्टर, जिन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाई थीं, ने धर्मेंद्र को एक बड़ी फिल्म के लिए अप्रोच किया था, जो आज सभी की पसंदीदा है. लेकिन धर्मेंद्र को किसी कारण से उस फिल्म के लिए "ना" कहना पड़ा. उन्होंने यह बहुत विनम्रता से किया, लेकिन डायरेक्टर को यह पसंद नहीं आया और उन्होंने फिर कभी धर्मेंद्र के साथ काम नहीं किया.

बॉबी ने कहा कि उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ. उन्होंने हमेशा कम फिल्में करने का फैसला किया. उन्होंने बताया, "मैंने हमेशा कम फिल्में कीं. मेरी समस्या यह थी कि कई निर्माता पैसे देने का वादा करते थे, लेकिन रिलीज से पहले डबिंग करवाने के बाद भी पैसे नहीं देते थे. लेकिन अब समय बदल गया है. अब पक्के कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, जो इतने डरावने होते हैं कि उन्हें पढ़कर ही डर लगता है." बॉबी ने बात खत्म करते हुए कहा कि उनके करियर में जिन निर्माताओं के साथ उन्होंने काम किया, सभी ने उन्हें बहुत प्यार और सम्मान दिया.