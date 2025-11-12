Bigg Boss 19: अमाल मलिक से खाने के चक्कर में लड़ीं तान्या मित्तल, बोलीं- बेइज्जत होने नहीं आई हूं

बिग बॉस 19 के घर में हर दिन ड्रामा और मस्ती का तड़का देखने को मिला है. ताजा एपिसोड में कैप्टेंसी टास्क राजनीतिक अंदाज में हुआ. घरवालों को तीन टीमों में बांटा गया, जिनकी अगुवाई शहबाज बादशा, गौरव खन्ना और कुनिका सदानंद कर रहे थे. ये तीनों अपनी-अपनी पार्टी के ‘संस्थापक सदस्य' बने. हर लीडर को दूसरे कंटेस्टेंट को अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए मनाना था. अशनूर कौर और मालती चहर शहबाज की टीम में आईं, तो गौरव के साथ उनके करीबी दोस्त प्रणीत मोरे और मृदुल तिवारी खड़े हुए. कुनिका की टीम में तान्या मित्तल और फरहाना भट्ट शामिल हुईं.

टास्क आगे बढ़ा तो पार्टियों को अपने सिद्धांत, नारे और टीम की ताकत बतानी पड़ी. कैंपेनिंग शुरू होते ही घर शोर-शराबे का अखाड़ा बन गया. कुनिका, फरहाना और तान्या जोर-जोर से चिल्लाईं, “पूरा देश में गूंज है, शहबाज अमाल की पूंछ है.” ये सुनकर शहबाज भड़क गए और फरहाना को बोले, “ये तेरी औकात है.” फरहाना ने कहा कि ऐसी बातें न करें. शहबाज ने भट्ट पर अपनी बहन शहनाज गिल को घसीटने का आरोप लगाया. दोनों में तीखी बहस हुई.

पहले राउंड का फैसला घर के कैप्टन अमाल मलिक ने सुनाया. गौरव खन्ना की पार्टी जीती. दूसरे राउंड में अमाल ने हर पार्टी के दो सदस्यों से सवाल पूछे. कुनिका की टीम से तान्या और खुद कुनिका ने जवाब दिए और राउंड जीत लिया. फरहाना ने अपना काम करने से इनकार कर दिया, तो अमाल ने सख्त कदम उठाया. उन्होंने ऐलान किया कि फरहाना को घर का खाना नहीं मिलेगा, उन्हें खुद खाना बनाना पड़ेगा.

बाद में अमाल ने नया नियम बनाया सबको डाइनिंग टेबल पर साथ बैठकर खाना खाना होगा, ताकि खाने की मात्रा पर नजर रहे. तान्या को ये पसंद नहीं आया. उन्होंने कहा, “बेइज्जत होने नहीं आई हूं मैं बिग बॉस में कि एक वक्त खाने के लिए तेरी दादागिरी झेलूंगी. रख ले अपना खाना, मैं नहीं खा रही.” इसी बीच किचन ड्यूटी पर तैनात कुनिका चुपके से फरहाना को खाना पहुंचाती रहीं.