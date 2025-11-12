विज्ञापन

माता रानी से धर्मेंद्र के लिए प्रार्थना कर रही थीं गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा, बोलीं- वो हमारी फैमिली के....

बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की अचानक तबीयत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इसी बीच उनकी पत्नी सुनीता का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो धर्मेंद्र के जल्दी ठीक होने के लिए प्रार्थना कर रही हैं.

माता रानी से धर्मेंद्र के लिए प्रार्थना कर रही थीं गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा, बोलीं- वो हमारी फैमिली के....
धर्मेंद्र के लिए गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने की प्रार्थना
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र को आज सुबह अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है. अब उनकी हालत में सुधार है जिसके बाद उन्हें सुबह बॉबी घर ले गए हैं. वहीं बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की तबीयत खराब हो गई है. वो बेहोश हो गए थे जिसके बाद उन्हें मंगलवार की रात को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जहां गोविंदा अस्पताल में भर्ती हैं वहीं उनकी पत्नी सुनीता आहूजा का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो धर्मेंद्र के जल्दी ठीक होने के लिए प्रार्थना करती नजर आ रही हैं. सुनीता मंगलवार की शाम को एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं थीं. जहां पर उन्होंने पैपराजी से बात की और धर्मेंद्र के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की. उन्होंने कहा- पंजाबी कभी हार नहीं मानते.

सुनीता ने की प्रार्थना

सुनीता ने पैपराजी से बात करते हुए कहा- गोविंदा कल उनसे मिलने के लिए अस्पताल गए थे. लेकिन मैं मुंबई में नहीं थी. वो हमारी फैमिली के फेवरेट एक्टर हैं, हमारे ही-मैन. मैं उनके जल्दी ठीक होने की प्रार्थना कर रही हूं. मेरी एक ही इच्छा है कि मैं गुड न्यूज सुनूं. मैं जल्द ही उनसे मिलने के लिए भी जाऊंगी. वो एकदम ठीक हो जाएंगे. पंजाबी कभी हार नहीं मानते हैं. सुनीता का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

गोविंदा हुए अस्पताल में एडमिट

गोविंदा की मंगलवार की रात को तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी. जिसके बाद उन्हें जुहू के क्रिटिकेयर हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था. गोविंदा अचानक से अपने घर पर बेहोश हो गए थे. जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया. अब उनकी हालत में पहले से सुधार है. उनके कई टेस्ट भी हुए हैं. डॉक्टर्स उनकी रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहे हैं. उसके बाद ही आगे का ट्रीटमेंट किया जाएगा. हालांकि उन्हें अब इमरजेंसी से हॉस्पिटल के नॉर्मल रूम में शिफ्ट कर दिया गया है.

Dharmendra, Govinda, Sunita Ahuja, Dharmendra Health Update, Govinda Health Update
