Bigg Boss 19: बिग बॉस के घर से हुआ पहला इविक्शन, इस कंटेस्टेंट को सोना पड़ा बाहर

बिग बॉस 19 का प्रीमियर 24 अगस्त को हुआ था और 16 कंटेस्टेंट्स की घर में एंट्री हुई. सलमान खान के शो के इस नए सीज़न में कई जाने-माने चेहरे शामिल हैं, जिनमें अशनूर कौर, गौरव खन्ना, अमाल मलिक और कई हैं. बिग बॉस 19 की थीम 'घरवालों की सरकार' है,

Bigg Boss 19: बिग बॉस के घर से हुआ पहला इविक्शन
बिग बॉस 19 का प्रीमियर 24 अगस्त को हुआ था और 16 कंटेस्टेंट्स की घर में एंट्री हुई. सलमान खान के शो के इस नए सीज़न में कई जाने-माने चेहरे शामिल हैं, जिनमें अशनूर कौर, गौरव खन्ना, अमाल मलिक और कई हैं. बिग बॉस 19 की थीम 'घरवालों की सरकार' है, जो कंटेस्टेंट्स को सभी फैसले लेने का अधिकार देती है. शो के पहले ही एपिसोड में एक ट्विस्ट आया जहां कंटेस्टेंट्स को यह तय करना था कि बेड की कमी के कारण कौन बाहर सोएगा. मशहूर यूट्यूबर मृदुल तिवारी ने अपना बेड छोड़कर बाहर सोने का फैसला लिया.

बाकी घरवालों ने भी मृदुल को इसके लिए नॉमिनेट किया. बाकी कंटेस्टेंट्स ने अपने बेड चुने और बिग बॉस को अपने फैसले सुनाए. बाद में एपिसोड में, बिग बॉस ने 'असेंबली रूम' खोला और घरवालों से एक कंटेस्टेंट को बिग बॉस के घर से बाहर निकालने को कहा. उन्होंने मृदुल को पिछली रात अपना बेड छोड़ने के लिए फटकार लगाई और कंटेस्टेंट्स से कहा कि अगर वे चाहें तो उन्हें घर से बाहर निकाल सकते हैं.

फरहाना हुईं नॉमिनेट

मृदुल ने घरवालों के सामने अपना बचाव पेश किया और बताया कि उन्हें घर से बाहर क्यों नहीं निकालना चाहिए. कुछ कंटेस्टेंट्स ने उनसे जिरह की, लेकिन आखिरकार उन्होंने फरहाना भट्ट को घर से बाहर करने का फैसला किया, जिन्हें सबसे ज़्यादा वोट मिले थे. अमाल मलिक ने फरहाना की नेगेटिव एनर्जी पर कमेंट करते हुए कहा कि वह भविष्य में होने वाले इंटरव्यू में शो और कंटेस्टेंट्स की आलोचना करेंगी.

फरहाना का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने घरवालों को डांटा. जब कुनिका ने उन्हें समझाने की कोशिश की तो बात और बढ़ गई, जिससे तीखी बहस छिड़ गई. उनके बीच तीखी बहस के बाद गुस्सा भड़क गया.

आखिरकार, फरहाना घर से बाहर निकल गईं. हालांकि, शो से बाहर करने की बजाय, उन्हें सीक्रेट रूम में भेज दिया गया. वहां, उन्होंने घर से बाहर निकलने के बाद सभी घरवालों को उनके बारे में बात करते देखा.

