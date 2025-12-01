Bigg Boss 19 Finale Week: रिपोर्टर ने गौरव खन्ना को कहा 'लोमड़ी' तो आपे से बाहर हुए कैप्टन कूल, मुंह पर आई दिल की बात

शहबाज बदेशा और अशनूर कौर के बिग बॉस 19 के घर से बाहर होने के बाद शो को आखिरकार अपने टॉप छह कंटेस्टेंट मिल गए हैं, मालती चाहर, गौरव खन्ना, प्रणित मोरे, तान्या मित्तल, फरहाना भट्ट और अमाल मलिक. कंटेस्टेंट अब मीडिया के तीखे सवालों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. नए रिलीज हुए प्रोमो में मीडिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फरहाना, गौरव और तान्या से पूछताछ कर रही है. हालांकि जिस बात ने सबका ध्यान खींचा, वह यह थी कि एक रिपोर्टर के उन्हें “लोमड़ी” कहने पर गौरव का आपा खोना. एक जर्नलिस्ट ने फरहाना से पूछा, “क्या आप हमेशा से इतनी बदतमीज रही हैं, या यह सिर्फ बिग बॉस के घर के अंदर ही है?” इस पर, फरहाना ने जवाब दिया कि यह उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है. एक रिपोर्टर ने अमाल मलिक को हाउसमेट्स को धमकाने के लिए भी टोका.

वीडियो के आखिर में एक रिपोर्टर गौरव से कहता है, “आप ऐसी लोमड़ी हैं जो शेर के खाल में हैं.” गुस्से में गौरव ने जवाब दिया कि बिग बॉस जैसे शो में बिना गाली-गलौज के भी विनर बना जा सकता है. ऐसा लगता है कि जैसे-जैसे शो खत्म होने वाला है, कंटेस्टेंट्स को खुद को बचाने और मीडिया के सवालों का जवाब देने में मुश्किल होगी. गौरव पहले ही टिकट टू फिनाले जीत चुके हैं और सीजन के पहले फाइनलिस्ट बन गए हैं. बाकी कंटेस्टेंट्स, अमाल, मालती, फरहाना, तान्या और प्रणित अब फिनाले में अपनी जगह पक्की करने की रेस में हैं.

बिग बॉस 19 का आखिरी वीकेंड का वार

सीजन के आखिरी वीकेंड का वार में सलमान खान ने अशनूर कौर को एक टास्क के दौरान जानबूझकर तान्या मित्तल को लकड़ी के तख्ते से मारने के लिए कड़ी फटकार लगाई, जिसके बाद उन्हें मारपीट के लिए घर से निकाल दिया गया. बाद में शहबाज बदेशा को भी कम वोट मिलने की वजह से घर से निकाल दिया गया. शहबाज के बाहर होने के बाद अमाल मलिक रोते हुए दिखे. शो अब 7 दिसंबर को अपने ग्रैंड फिनाले के लिए तैयार है, जहां टॉप छह कंटेस्टेंट में से कोई एक ट्रॉफी उठाएगा. यह शो JioHotstar पर रात 9 बजे स्ट्रीम होता है और Colors TV पर रात 10:30 बजे आता है.