फिनाले वीक में बिग बॉस 19 के घर में हंगामा, दो कंटेस्टेंट से भिड़े गौरव खन्ना, लोग बोले- जीके की असलियत...

बिग बॉस 19 की शुरूआत से ही गौरव खन्ना की पर्सनैलिटी चर्चा में रही है. वह माइंड गेम्स और अपनी शांत पर्सनैलिटी के चलते फैंस के भी फेवरेट रहे हैं. हालांकि घर में मौजूद कंटेस्टेंट्स को उनके इस बिहेवियर से काफी दिक्कत देखने को मिली. जबकि वीकेंड का वार पर सलमान खान ने भी गौरव खन्ना की इस पर्सनैलिटी पर बात की. लेकिन शुरू से अब फिनाले वीक आ गया है गौरव खन्ना की पर्सनैलिटी में ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला. लेकिन अब बिग बॉस 19 के आखिरी वीकेंड का वार के बाद और फिनाले वीक की शुरूआत में ही वह तान्या मित्तल और फरहाना भट्ट से ड्यूटी के लिए लड़ते हुए नजर आ रहे हैं.
तान्या मित्तल और गौरव खन्ना के बीच ड्यूटी को लेकर हुई बहस
प्रोमो में तान्या मित्तल से गौरव खन्ना ड्यूटी के लिए बात करते हुए नजर आते हैं. वहीं तान्या कहती हैं कि मेरे से आराम से बात करो. इस पर गौरव कहते हैं, मैं ऐसे ही बात करूंगा. तुम्हे जाना है तो जाओ यहां से. इसके चलते दोनों के बीच तीखी बहस देखने को मिलती है. वहीं अगले ही पल मालती और फरहाना के बीच बहस देखने को मिलती है, जिसे देखने के बाद लोग रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, जीके की असलियत सामने आ रही है. दूसरे यूजर ने लिखा, तान्या को फरहाना का बुखार चढ़ गया है ड्यूटी ना करने का.
Tomorrow Episode Promo: Gaurav Khanna Vs. Tanya Mittal— BBTak (@BiggBoss_Tak) November 30, 2025
And Farrhana Vs. Malti continues... pic.twitter.com/1BGxDOFX7c
फरहाना भट्ट और गौरव खन्ना की खाने को लेकर हुई लड़ाई
इसके अलावा बिग बॉस तक के अनुसार, गौरव खन्ना और फरहाना भट्ट के बीच डिनर को लेकर बवाल शुरू हो जाता है. दरअसल, फरहाना, गौरव से ताजी दाल और सब्जी बनाने के लिए कहती हैं. लेकिन गौरव उन्हें याद दिलाते हैं कि दाल जो बची हुई है उसे पहले खत्म करे. क्योंकि पिछली बार बहुत सारा खाना बर्बाद गया था, जो उन्हें फेंकना पड़ा था. इस पर फरहाना कहती है, हम बार बार अंडे नहीं खा सकते. आप जानते हैं कि मैं दाल नहीं खाती.
Big fight between Farhana Bhatt and Gaurav Khanna after dinner!— BBTak (@BiggBoss_Tak) November 30, 2025
Farhana asked Gaurav to cook fresh dal and sabzi. But Gaurav
reminded her there was leftover dal that needed finishing first, because the last time a lot of food got wasted, and he had to throw it away.
Farhana…
किचन फाइट पर लोगों ने दिया रिएक्शन
इस पर गौरव कहते हैं, इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता. आपको डिमांड नहीं करनी चाहिए. हम रेस्टोरेंट में नहीं हैं. इसे एक्स पोस्ट को देखकर लोगों ने रिएक्शन दिया है. एक यूजर ने लिखा, ये स्टैंडर्ड बचा है बीबी का अब इसको फाइट बोलोगे. दूसरे यूजर ने लिखा, आज साबित हो गया. फूड ऑप्शनल है. ड्रामा जरुरी है. तीसरे यूजर ने लिखा,गौरव खन्ना और फरहाना भट्ट में से कौन जीतेगा. यह देखना फिनाले में दिलचस्प होगा.
