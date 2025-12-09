Bigg Boss 19 ने चटाई केबीसी को धूल, ओटीटी पर 80 लाख लोगों ने देखा सलमान खान का रियलिटी शो

रियलिटी शो बिग बॉस के 19वें सीजन का रविवार को शानदार ग्रैंड फिनाले हुआ. टीवी एक्टर गौरव खन्ना ने ट्रॉफी अपने नाम कर ली और भारी भरकम इनामी राशि भी जीती. सलमान खान के होस्ट किए इस सीजन ने ओटीटी पर गजब का जलवा दिखाया और फिनाले वीक में यह सबसे ज्यादा देखा जाने वाला नॉन-फिक्शन शो बन गया. ओर्मैक्स की रिपोर्ट के मुताबिक, बिग बॉस 19 को हर हफ्ते औसतन 75 से 80 लाख दर्शक मिले. इसके साथ ही सलमान खान का यह रियलिटी शो सबसे ज्यादा देखा जाने वाला नॉन-फिक्शन शो बन गया.

बिग बॉस 19 ने इन शोज का चटाई धूल

1 से 7 दिसंबर के बीच फिनाले वीक में शो को 72 लाख दर्शकों ने देखा. इस हफ्ते लाफ्टर शेफ्स 3, इंडियन आइडल 16, कौन बनेगा करोड़पति 17 और बिग बॉस तमिल 9 जैसे बड़े शो पीछे रह गए. दूसरे नंबर पर मौजूद शो को सिर्फ 43 लाख दर्शक ही मिले, जबकि सबसे कम देखे गए शो के दर्शक महज 12 लाख थे. फिनाले से एक हफ्ता पहले शो को 68 लाख और उससे पहले वाले हफ्ते में 71 लाख दर्शक मिले थे. कुल मिलाकर इस सीजन ने ओटीटी पर रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया. शो को कलर्स टीवी पर टेलीकास्ट किया गया और जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग हुई.

कौन जीता बिग बॉस 19

ग्रैंड फिनाले में गौरव खन्ना ने फराहना भट्ट को हराकर खिताब जीता. जीत के बाद गौरव ने कहा, “अभी तक यकीन नहीं हो रहा. सब कुछ सपने जैसा लग रहा है. घर के अंदर और बाहर मैं बिल्कुल वही रहा जो पहले था. मैंने खुद को बदला नहीं, नकली बनने की कोशिश नहीं की. दर्शकों को यही बात सबसे ज्यादा पसंद आई और इतना प्यार दिया.” 24 अगस्त से शुरू हुआ बिग बॉस 19 का यह सीजन दर्शकों के बीच जबरदस्त लोकप्रिय रहा. एंडेमॉल शाइन इंडिया द्वारा बनाए गए इस सीजन ने टीआरपी और ओटीटी व्यूअरशिप दोनों में बाजी मारी.

