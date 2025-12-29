सलमान खान के लेट लतीफ होने की कहानी निकली झूठी, सेट से सामने आया सच, भाईजान की हीरोइन ने खुद किया खुलासा

बॉलीवुड में अगर किसी सुपरस्टार की टाइमिंग को लेकर सबसे ज्यादा किस्से बनाए जाते हैं, तो उसमें सलमान खान का नाम सबसे ऊपर आता है. कभी कहा जाता है कि वो सेट पर देर से आते हैं, तो कभी उनके वर्क एथिक पर सवाल उठाए जाते हैं. लेकिन अब इन तमाम बातों पर एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह ने ऐसा बयान दिया है, जिसने सारी अफवाहों की हवा निकाल दी है. सलमान के साथ काम कर रहीं चित्रांगदा ने बैटल ऑफ गलवान के सेट से जुड़े अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हुए भाईजान की ऐसी साइड दिखाई है, जिसे सुनकर फैंस खुश हो जाएंगे.

Chitrangda Singh reacts to rumours of #SalmanKhan arriving late on sets



I can vouch for it that there's not been one day that he's been late. I sometimes like suppose there was an important scene that we were shooting emotionally very important for #BattleOfGalwan and he was… pic.twitter.com/VuWTe37lIR — Shweta SK (@Shweta7770) December 28, 2025

सलमान की पंक्चुअलिटी पर लगा मुहर

चित्रांगदा सिंह ने साफ कहा कि वो पूरे भरोसे के साथ ये बात कह सकती हैं कि सलमान खान कभी शूटिंग पर लेट नहीं आए. उन्होंने बताया कि उनके साथ काम के दौरान एक भी ऐसा दिन नहीं था, जब सलमान समय पर सेट पर मौजूद न हों. एक्ट्रेस के मुताबिक, सलमान को लेकर जो लेट आने वाली बातें उड़ाई जाती हैं, वो हकीकत से काफी दूर हैं. सलमान शूटिंग को बेहद गंभीरता से लेते हैं और अपनी कमिटमेंट को पूरा निभाते हैं. चित्रांगदा ने ये भी कहा कि जब लीड एक्टर इतना डिसिप्लिन फॉलो करता है, तो पूरी टीम का काम आसान और एनर्जी से भरा रहता है.

कई बार टाइम से पहले पहुंच जाते हैं भाईजान

अब इस कहानी में आता है असली ट्विस्ट. चित्रांगदा ने खुलासा किया कि सलमान खान सिर्फ वक्त पर ही नहीं, बल्कि कई बार तय समय से पहले ही सेट पर पहुंच जाते थे. उन्होंने बताया कि लगातार तीन दिनों तक सलमान सुबह करीब 10:30 बजे शूटिंग लोकेशन पर मौजूद थे. बॉलीवुड में जहां स्टार्स के देर से आने की कहानियां मशहूर हैं, वहां सलमान का इतनी जल्दी पहुंचना हर किसी के लिए चौंकाने वाला था. यूनिट के लोग भी मजाक में कहते थे कि आज तो भाईजान सबसे पहले आ गए. एक्ट्रेस मानती हैं कि इतने बड़े स्टार से ऐसी प्रोफेशनलिज्म बहुत कम देखने को मिलती है, और यही बात सलमान को खास बनाती है.

बिना सीन के भी सेट पर डटे रहे भाईजान

सबसे दिलचस्प किस्सा तब सामने आया, जब चित्रांगदा ने एक इमोशनल सीन का जिक्र किया. उन्होंने बताया कि उस सीन में सलमान खान का कोई शॉट नहीं था, फिर भी वो पूरे समय सेट पर मौजूद रहे. ये सीन फिल्म के लिए बेहद अहम था और सलमान की मौजूदगी पूरी टीम के लिए एक तरह का सपोर्ट सिस्टम बन गई. उनका वहां होना कलाकारों और टेक्नीशियंस दोनों का हौसला बढ़ा रहा था.ये पूरा एक्सपीरियंस सलमान की अपकमिंग फिल्म बैटल ऑफ गलवान' के दौरान का है. चित्रांगदा सिंह की बातों से साफ है कि सलमान खान सिर्फ पर्दे पर ही नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे भी पूरी टीम के लिए मजबूती से खड़े रहते हैं, और शायद यही वजह है कि इंडस्ट्री में उनका सम्मान आज भी कायम है.