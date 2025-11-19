बिग बॉस 19: तीन महीने बाद भाई अरमान को देख फूट-फूटकर रोए अमाल मलिक, वीडियो देख फैन्स हुए इमोशनल

अभी जब सिंगर अरमान मलिक ने अपने सोशल मीडिया पर "एक इमोशनल दिन रहा" पोस्ट किया, तब भी फैन्स आने वाले पल के लिए तैयार नहीं थे. बिग बॉस 19 के फैमिली वीक के दौरान, अरमान को अपने भाई अमाल मलिक से मिलने के लिए घर के अंदर जाने का मौका मिला. इस रीयूनियन का एक प्रमोशनल वीडियो दिखाता है कि यह उनके लिए कितना भावुक था. रियलिटी शो के नए प्रोमो में अमाल और बाकी घरवालों को बिग बॉस ने फ्रीज कर दिया. हालांकि अमाल को जल्द ही पता चल जाता है कि अरमान घर में हैं. जैसे ही अरमान अपने भाई को गले लगाते हैं, वह फूट-फूट कर रोने लगते हैं और हिलने-डुलने की कोशिश नहीं करते. जैसे ही वह बाहर आते हैं, वह बदले में अपने भाई को कसकर गले लगाते हैं. अगस्त में शो के नए सीजन की शुरुआत के बाद से यह पहली बार है जब अरमान और अमाल मिले हैं.

फैन्स के रिएक्शन

एक ने लिखा, “अगर मैं कहूं कि इसने मुझे भावुक नहीं किया तो मैं झूठ बोलूंगा! आज की पीढ़ी में भाई-बहनों और खासकर भाइयों के बीच की बॉन्डिंग देखकर बहुत अच्छा लगता है!”. एक फैन ने लिखा, “आप दोनों ने हमें इस 25 सेकंड के प्रोमो में ही रुला दिया है, पता नहीं जब हम पूरा शो देखेंगे तो क्या होगा.” एक फैन ने तो यहां तक दावा किया, “#बिगबॉस के इतिहास में, शायद इससे ज्यादा भावुक, सच्चा और खूबसूरत रीयूनियन कभी नहीं हुआ.”

बाद में अरमान और अमाल बातचीत के लिए बैठे, जहां अमाल ने अरमान से पूछा कि क्या उनके पिता डब्बू मलिक परेशान या इमोशनल हैं. अरमान ने उन्हें समझाते हुए कहा, “नहीं, वह ठीक हैं.” अमाल ने बताया कि उन्होंने शो में अपनी पर्सनल जिंदगी के बारे में क्यों बात की, क्योंकि लोग मानते हैं कि “हम ऐसे ही बन गए हैं.” अरमान ने अपने भाई से कहा कि उन्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है.