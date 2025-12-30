विज्ञापन

धुरंधर के बाद डॉन 3 से अलग हुए थे रणवीर सिंह, थाम लीजिए दिल, अब ये हैंडसम हंक बन सकता है डॉन

धुरंधर की सफलता को देखते हुए रणवीर सिंह ने सुपरहिट फ्रेंचाइजी 'डॉन 3' को खुद से अलग कर लिया है. यह फैसला उन्होंने बीते दिनों लिया है. वहीं इसके बाद से 'डॉन 3' के लिए नए हीरो की तलाश शुरू हो गई हैं.

नई दिल्ली:

धुरंधर की सफलता को देखते हुए रणवीर सिंह ने सुपरहिट फ्रेंचाइजी 'डॉन 3' को खुद से अलग कर लिया है. यह फैसला उन्होंने बीते दिनों लिया है. वहीं इसके बाद से 'डॉन 3' के लिए नए हीरो की तलाश शुरू हो गई हैं. अब इस फिल्म को लेकर बड़ी अपडेट सामने आया है, जो 'डॉन 3' के फैंस को हैरान कर सकता है. दरअसल इस फिल्म में अब ऐसे हीरो की एंट्री हो रही है, जो अपनी एक्शन, स्टाइल और लुक के लिए खूब सुर्खियों में रहता है. रणवीर सिंह के फिल्म से बाहर होने के बाद अब चर्चा है कि ऋतिक रोशन मुख्य भूमिका निभा सकते हैं.

क्यों की ऋतिक रोशन पसंद 

फिल्मफेयर की एक विशेष रिपोर्ट के मुताबिक, निर्देशक फरहान अख्तर और उनकी टीम एक बड़े स्टार की तलाश में हैं, और ऋतिक इस रेस में सबसे आगे हैं. हालांकि, बातचीत अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि ऋतिक इस हिट सीरीज का नया चेहरा बन सकते हैं. ऋतिक का 'डॉन' से पुराना कनेक्शन है. साल 2011 की 'डॉन 2' में उन्होंने एक छोटा-सा कैमियो किया था, जहां शाहरुख खान का किरदार ऋतिक के लुक में छिपता है. क्या इस बार यह प्लॉट में शामिल होगा, यह अभी साफ नहीं है. लेकिन टीम ऋतिक की 'वार 2' वाली इमेज को फ्रेंचाइजी में जोड़ने की सोच रही है. एक सूत्र ने बताया, "रणवीर के बाहर होने के बाद ऋतिक मजबूत विकल्प बनकर उभरे हैं. देखना होगा कि वे आखिरकार शामिल होते हैं या नहीं."

रणवीर सिंह ने 'डॉन 3' क्यों छोड़ी

'डॉन' सीरीज की शुरुआत 1978 में अमिताभ बच्चन की फिल्म से हुई थी, जो सुपरहिट रही. फिर 2006 और 2011 में शाहरुख खान ने इसे नए रंग दिए. अब मेकर्स को अमिताभ और शाहरुख जैसे आइकन की जगह लेने वाले एक्टर की जरूरत है, जो बड़ा नाम हो और मजबूत फिल्मोग्राफी वाली हो. रणवीर सिंह ने 'डॉन 3' क्यों छोड़ी? रिपोर्ट्स कहती हैं कि उनकी हालिया फिल्म 'धुरंधर' की सफलता के बाद वे जै मेहता की 'प्रलय' पर फोकस कर रहे हैं. हालांकि, न रणवीर ने और न ही मेकर्स ने इसकी आधिकारिक पुष्टि की है.

ऋतिक परफेक्ट चॉइस ?

सोशल मीडिया पर फैंस की प्रतिक्रियाएं मिली-जुली हैं. कुछ ऋतिक को परफेक्ट चॉइस बता रहे हैं, तो कुछ अक्षय कुमार को डॉन की भूमिका के लिए बेहतर मानते हैं. एक फैन ने कहा कि ऋतिक की एनर्जी और स्टाइल डॉन को सूट करेगी, जबकि दूसरे ने अक्षय की गहरी आवाज और एक्शन स्किल्स की तारीफ की. फरहान अख्तर 15 साल बाद निर्देशन में लौट रहे हैं, लेकिन अगर सही कास्ट नहीं मिली तो प्रोजेक्ट पर सवाल उठ सकते हैं. क्या ऋतिक डॉन बनेंगे या कोई नया चेहरा आएगा? यह आने वाला वक्त बताएगा. बॉलीवुड में ऐसी अफवाहें अक्सर हकीकत बन जाती हैं.
 

