ट्रोल्स का टेंशन नहीं लेती अवनीत कौर, बताया किस तरह हैंडल करती हैं कॉन्ट्रोवर्सी

नई दिल्ली:

एक्ट्रेस अवनीत कौर अपनी एक्टिंग से ज्यादा अपने आसपास होने वाली कॉन्ट्रोवर्सी को लेकर ज्यादा चर्चाओं में रहती हैं. वो चाहें या न चाहें लेकिन सोशल मीडिया ट्रोल्स भी उन्हें आसानी से तलाश ही लेते हैं. ऐसी कॉन्ट्रोवर्सीज को अवनीत कौर कैसे हैंडल करती हैं. एनडीटीवी से खास बातचीत में खुद एक्ट्रेस ने ये तरीका बताया. अपनी अपकमिंग मूवी लव इन वियतनाम के प्रमोशन के दौरान अवनीत कौर ने खुद ऐसी सिचुएशन्स को हैंडल करने का तरीका बताया.

इस तरह करती हैं हैंडल

अवनीत कौर एक्टिंग की दुनिया में जितनी फेमस हैं. सोशल मीडिया पर भी उतनी ही हिट हैं. करीब 31 मिलियन फैन्स उन्हें फॉलो करते हैं. इसलिए एनडीटीवी ने ये जानना चाहा कि वो इतनी बड़ी फैन आर्मी के बीच कैसे कॉन्ट्रोवर्सी और ट्रोल्स को हैंडल करती हैं. अवनीत कौर ने इस सवाल पर स्माइल करते हुए कहा कि उन्हें अब इन सब चीजों को हैंडल करने की प्रैक्टिस हो गई है. अवनीत कौर ने कहा कि वो बचपन से ही इस फील्ड में एक्टिव हैं. इस दौरान वो अक्सर ऐसे प्रेशर को देखती हुई आई हैं. इसलिए उन पर ध्यान देने की जगह काम पर ज्यादा फोकस करती हैं.

स्विच ऑफ कर देती हैं

इस सवाल का ज्यादा मजेदार जवाब दिया फिल्म लव इन वियतनाम में उनके कोस्टार शांतनु ने. शांतनू ने कहा कि अवनीत कौर स्विच ऑफ कर देती हैं. शांतनु ने कहा कि अवनीत कौर काफी स्ट्रॉन्ग हैं. वो ऐसी सिचुएशन में टेंशन को फिल्टर करना जानती हैं. फिर उन्होंने थोड़ा हंसते हुए कहा कि अवनीत कौर को जो बातें नहीं सुननी होती उसके लिए वो जैसे स्विच ऑफ कर देती हैं. बता दें कि अवनीत कौर पिछले दिनों विराट कोहली के नाम से ट्रोल की जा रही थीं. उनकी एक पिक को विराट कोहली ने लाइक कर दिया था बाद में उसे अनलाइक कर दिया. जिसके बाद सोशल मीडिया पर अवनीत कौर को काफी ट्रॉल किया गया. उस वक्त भी अवनीत कौर ने यही कहा था कि वो अपने काम पर फोकस करती हैं. इन सब बातों पर नहीं.

