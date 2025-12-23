दो साल बाद शाहरुख खान को बॉक्स ऑफिस पर मिलने जा रही टक्कर, जो काम आमिर, सलमान नहीं कर सके, वो करेंगे रणवीर सिंह

Dhurandhar box office collection: शाहरुख खान बॉलीवुड के बड़े सुपरस्टार्स में से एक हैं. दो साल पहले उन्होंने एक साल में तीन ब्लॉकबस्टर फिल्में दी थीं. उनमें से एक पठान भी थी. पठान ने दुनियाभर के सिनेमाघरों में 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी. यह शाहरुख खान के करियर की पहली फिल्म है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाए. लेकिन अब दो साल बाद शाहरुख खान का यह ताज हिल सकता है. क्योंकि जो काम आमिर खान और सलमान खान नहीं कर सके वो काम रणवीर सिंह करने वाले हैं.

धुरंधर की कमाई

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार प्रदर्शन कर रही है. आदित्य धर के निर्देशन में बनी यह स्पाई एक्शन थ्रिलर तीन हफ्ते पूरे होने से पहले ही दुनिया भर में 850 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है. 18वें दिन (22 दिसंबर) तक फिल्म ने ग्लोबल स्तर पर 872 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है. इस दिन फिल्म ने दुनिया भर में 25 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार किया, जिसमें भारत में नेट 16 करोड़ रुपये शामिल हैं. इतनी मजबूत रफ्तार से चल रही 'धुरंधर' जल्द ही 900 करोड़ का क्लब जॉइन कर लेगी और 1000 करोड़ रुपये पार करने की राह पर है.

पठान की कमाई

अनुमान है कि शनिवार तक यह यह मुकाम हासिल कर लेगी. इससे यह कोविड महामारी के बाद की सातवीं और कुल नौवीं भारतीय फिल्म बन जाएगी जो 1000 करोड़ क्लब में जगह बनाएगी. वर्तमान में भारतीय फिल्मों की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली लिस्ट में यह 11वें स्थान पर है, लेकिन जल्द ही टॉप 10 में प्रवेश कर जाएगी. बुधवार तक यह 'एनिमल' और 'सीक्रेट सुपरस्टार' (दोनों 915 करोड़) को पीछे छोड़ देगी. क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टियों के कारण चौथे वीकेंड में अच्छी बढ़ोतरी की उम्मीद है, जिससे फिल्म 'कल्कि 2898 AD' (1042 करोड़) और 'पठान' (1055 करोड़) को भी पार कर सकती है.

धुरंधर किन से पीछे

बॉलीवुड में जनवरी तक कोई बड़ी रिलीज नहीं है, इसलिए 'धुरंधर' की राह साफ है. विशेषज्ञों का मानना है कि फिल्म शाहरुख खान की 'जवान' (1160 करोड़) और 'केजीएफ चैप्टर 2' (1215 करोड़) को भी पीछे छोड़ सकती है. हालांकि 'आरआरआर' के 1300 करोड़ तक पहुंचना मुश्किल लग रहा है, जब तक फिल्म दो हफ्ते और मजबूती से न चले. 'पुष्पा 2', 'बाहुबली 2' और 'दंगल' जैसे रिकॉर्ड तो बहुत दूर हैं. रणवीर सिंह के करियर की यह सबसे बड़ी हिट है और 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है. दर्शकों का प्यार और सकारात्मक चर्चा फिल्म को आगे बढ़ा रही है.