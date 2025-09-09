बजरंगी भाईजान और दंगल जो ना कर सकीं वो अवनीत कौर की फिल्म ने कर दिखाया, रिलीज से पहले ही चीन में दिखा जलवा

जैसे ही Love in Vietnam का ट्रेलर आया, फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. कहानी का रोमांस, गानों की धुन और शानदार विजुअल्स सबकुछ देखने लायक है. नई और फ्रेश कास्ट ने फिल्म में जान डाल दी है और हर कोई बस ये सोच रहा है कि कब बड़े पर्दे पर ये फिल्म देख पाए. फिल्म में नज़र आईं छोटे पर्दे की पॉपुलर एक्ट्रेस अवनीत कौर ने चीन में धमाल मचा दिया है. फिल्म को इतनी बड़ी स्क्रीन मिली हैं कि सलमान खान की सुपरहिट फिल्में बजरंगी भाईजान और आमिर की दंगल भी पीछे रह गईं.

चीन में धमाका

फिल्म का जादू सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं रहा. Love in Vietnam ने भारत रिलीज़ से पहले ही चीन में 10,000 स्क्रीन पर जगह बना ली है. ये पहला मौका है जब किसी इंडो-वियतनामी फिल्म ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया है और इसे इतिहास में दर्ज किया जा रहा है.

इस दिन रिलीज होगी फिल्म

फिल्म Love in Vietnam की सफलता का जश्न सोशल मीडिया तक पहुंच गया है. मशहूर डायरेक्टर इम्तियाज अली ने फिल्म के मेकर्स को बधाई दी और उनके काम को सराहा. ये फिल्म 12 सितंबर 2025 को थिएटर्स में रिलीज़ होने जा रही है. फैंस बड़े पर्दे पर इस रोमांटिक म्यूज़िकल लव स्टोरी को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं.

अवनीत का जलवा

फिल्म में अवनीत कौर की मौजूदगी ने इसे और खास बना दिया है. उनके एक्टिंग और क्यूट अंदाज़ ने ऑडियंस का दिल जीत लिया है. फैंस उनके किरदार में पूरी तरह डूबकर फिल्म का मज़ा ले रहे हैं और सोशल मीडिया पर तारीफों की बौछार है. अवनीत का यह ग्लोबल लेवल पर जलवा उनके फैंस के लिए किसी सपने से कम नहीं.

बता दें, बजरंगी भाईजान की बात करें तो यह चीन में रिलीज के बाद 8 हजार से ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज हुई थी. जबकि दंगल को 9000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था.