कभी करोड़ों रुपये लेकर पान मसाला का ऐड करने वाले अक्षय कुमार ने गुटखा खाने वालों को दी ये नसीहत, वीडियो वायरल

हाल ही में कानपुर में आयोजित जॉली एलएलबी के ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान अक्षय कुमार मीडिया से रूबरू हुए. जहां उन्होंने फिल्म को लेकर बातें कीं, वहीं उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी.

अक्षय कुमार ने गुटखा खाने वालों पर दिया चौंकाने वाला बयान
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार एक बार फिर चर्चा में हैं. लेकिन इस बार किसी एक्शन सीन या बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर नहीं, बल्कि अपने बयान को लेकर. अक्षय कुमार वैसे तो बॉलीवुड के व्यस्त स्टार्स में से एक हैं. जो फिल्म से लेकर लाइव शोज और एड करने तक में बिजी रहते हैं. फिटनेस फ्रीक होने के बावजूद वो गुटखे का एड कर चुके हैं. हालांकि उस एड पर भी उन्हें बहुत आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था. करोड़ों रुपये लेकर वो एड करने वाले अक्षय कुमार ने हाल ही में गुटखा खाने वालों के लिए कुछ कहा है.ज से सुनकर लोग हैरान हो रहे हैं.

गुटखा खाने वालों के लिए संदेश
हाल ही में कानपुर में आयोजित 'जॉली एलएलबी 3' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान अक्षय कुमार मीडिया से रूबरू हुए. जहां उन्होंने फिल्म को लेकर बातें कीं, वहीं उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी. दरअसल, एक पत्रकार ने अक्षय से सवाल किया कि उन्होंने कानपुर के किरदार को निभाते हुए वहां के गुटखा कल्चर को कैसे महसूस किया. इस पर अभिनेता ने बिना देर किए कहा,"गुटखा नहीं खाना चाहिए." पत्रकार ने बीच में टोकने की कोशिश की तो अक्षय ने अपने अंदाज में जवाब दिया, "इंटरव्यू मेरा है या तुम्हारा? मैं बोल रहा हूं, गुटखा नहीं खाना चाहिए, बस." ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, और लोग अक्षय की इस साफगोई पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

गुटखा ऐड पर उठा था विवाद, अब खुद दे रहे हैं नसीहत
आपको याद दिला दें कि दिसंबर 2023 में अक्षय कुमार, शाहरुख खान और अजय देवगन को गुटखा ब्रांड्स के विज्ञापन में दिखने के चलते सरकार की तरफ से नोटिस मिला था. तब सोशल मीडिया पर भारी विरोध के बाद अक्षय कुमार ने माफ़ी मांगते हुए पान मसाला ब्रांड से किनारा कर लिया था. अब जब वही अक्षय कुमार खुलेआम कह रहे हैं कि "गुटखा नहीं खाना चाहिए", तो लोगों के मन में सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये इमेज मेकओवर की कोशिश है, या सच में बदलाव आया है?

‘जॉली एलएलबी 3' में दो जॉली की भिड़ंत
फिल्म की बात करें तो 'जॉली एलएलबी 3' में अक्षय कुमार वकील जॉली मिश्रा के किरदार में हैं, जबकि अरशद वारसी जॉली त्यागी की भूमिका निभा रहे हैं. फिल्म में कोर्टरूम ड्रामा, ह्यूमर और तीखी बहसें देखने को मिलेंगी. साथ ही सौरभ शुक्ला, हुमा कुरैशी और गजराज राव जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे.

