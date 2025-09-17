पति का एक्सीडेंट होने के बाद घबराईं अंकिता लोखंडे, विक्की जैन की नजर उतराती नजर आईं एक्ट्रेस

विज्ञापन

जब विक्की अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आए, तो अंकिता उनके स्वागत के लिए तैयार दिखाई दीं. उन्होंने सबसे पहले विक्की की नजर उतारने का काम किया.

अंकिता लोखंडे ने इस अंदाज में उतारी हबी विक्की जैन की नजर
नई दिल्ली:

अंकिता लोखंडे और उनके पति बिजनेसमैन विक्की जैन इन दिनों चर्चा में रहे हैं. दरअसल, हाल ही में विक्की एक दर्दनाक एक्सीडेंट का शिकार हो गए थे, जिसके बाद उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उनके हाथ में कांच के कई टुकड़े घुस गए थे. जिसके चलते उन्हें 45 टांके और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करानी पड़ी. हालांकि अब वो घर लौट आए हैं और अंकिता ने उनका बेहद प्यारे अंदाज में स्वागत भी किया. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

अंकिता ने उतारी नजर
जब विक्की अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आए, तो अंकिता उनके स्वागत के लिए तैयार दिखाई दीं. उन्होंने सबसे पहले विक्की की नजर उतारने का काम किया. इस दौरान उन्होंने सिर पर दुपट्टा ओढ़ रखा था और हाथ में स्टील की थाली ली हुई थी, जिसमें नजर उतारने का पूरा सामान था. विक्की सफेद शर्ट और ब्लैक पैंट में दरवाजे पर खड़े नजर आए, जबकि अंकिता पेस्टल ग्रीन सूट में बेहद खूबसूरत लगीं. ये नजारा देखकर फैन्स भी इमोशनल हो गए.

अंकिता की खुशी और विक्की की हालत
अंकिता ने अपने व्लॉग में बताया कि, “एक छोटा सा एक्सीडेंट हमारी जिंदगी में हो गया. विक्की की सर्जरी हुई है लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक हैं. डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है." वहीं विक्की ने भी कहा, “अभी कहां फिट एंड फाइन हूं, लंबा सफर बाकी है.” यानी पूरी तरह ठीक होने में अभी समय लगेगा.

प्यार भरा संदेश
अस्पताल से ही अंकिता ने अपने फैंस को अपडेट देते हुए वीडियो शेयर किया था. जिसमें वो विक्की के लिए चाय बनाती नजर आईं. इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी साझा कीं और विक्की के नाम एक इमोशनल मैसेज लिखा – “मेरे हमसफर, हमेशा तुमने मेरा हाथ थामा है और मुझे सुरक्षित महसूस कराया है. हर तूफान, हर मुश्किल में हम साथ रहेंगे. तुम मेरी ताकत हो और मैं तुम्हारी.”

फिलहाल विक्की आराम कर रहे हैं और फैन्स लगातार उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआ कर रहे हैं. अंकिता और विक्की की ये बॉन्डिंग देखकर ये साफ है कि दोनों हर मुश्किल वक्त में एक-दूसरे का सहारा बनते हैं.

