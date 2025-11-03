अंकिता लोखंडे ने दिवंगत पिता के लिए शेयर किया मैसेज, वीडियो देख नम हो जाएंगी आंखें

टीवी और सोशल मीडिया की दुनिया में अक्सर फैंस अपने पसंदीदा सितारों के निजी जीवन की छोटी-छोटी खुशियों और दुखों को महसूस करते हैं. ऐसे ही पल इस बार टीवी की लोकप्रिय अभिनेत्री अंकिता लोखंडे ने अपने पिता को याद करते हुए साझा किए. उन्होंने सोमवार (3 नवंबर) को अपने पिता की जयंती पर उन्हें याद करते हुए इंस्टाग्राम पर एक भावनात्मक पोस्ट किया. इस पोस्ट में उनके और उनके पिता के बीच अनमोल पलों की झलक है.
अंकिता ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उनके और पिता के कई खास और यादगार पल दिखाए गए हैं. वीडियो को एआई से बनाया गया है, जिसमें अंकिता अपने पिता के साथ हर छोटे-छोटे पल को बिताते हुए नजर आ रही हैं.
अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए, अंकिता ने अपने पोस्ट में लिखा, "मेरे पापा के लिए… जो इस दुनिया से ऊपर हैं, हमें अपनी रोशनी और चमक से आशीर्वाद देते हैं. आज उनके जन्मदिन पर, हम उनकी शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और उनके प्यार को हमारे चारों ओर हर छोटी-छोटी चीज में महसूस करते हैं. वे भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका प्यार और उनकी यादें हमेशा हमारे साथ हैं. वे हमारे दिलों में रहते हैं, हमारी यादों में रहते हैं और हमारे हर काम में उनका आशीर्वाद मौजूद हैं."
अपने पोस्ट में आगे लिखा, "आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की मदद से पुराने फोटो या वीडियो को जीवंत किया जा सकता है. इन तकनीकों की मदद से हमें अपने प्यारे लोगों की यादें फिर से जीती-जागती लगती हैं. यह अनुभव बहुत भावनात्मक है. पापा की मुस्कान को फिर से देखना, भले ही यह केवल तस्वीर या वीडियो में ही क्यों न हो, आत्मा को छू जाता है."
अपने पोस्ट में उन्होंने आखिर में कहा, "पापा, हम आपको हर दिन याद करते हैं. आप हमेशा हमारी ताकत हैं; आप हमेशा हमारे लिए एक मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत रहेंगे." इस पोस्ट में अंकिता ने बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर रणबीर कपूर, रश्मिका मंदाना और अनिल कपूर की फिल्म 'एनिमल' के गाने 'पापा मेरी जान' का इस्तेमाल किया. बता दें कि अंकिता के पिता, शशिकांत लोखंडे का निधन 12 अगस्त 2023 को मुंबई में हुआ था. उन्होंने 68 साल की उम्र में अंतिम सांस ली थी.
