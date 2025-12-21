विक्की जैन ने पत्नी अंकिता लोखंडे को किया KISS, एक्ट्रेस ने किया कुछ ऐसा, लोग हुए गुस्सा, बोले- ओवरएक्टिंग

टेलीविजन इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे ने हाल ही में अपना जन्मदिन मनाया, जिसकी कुछ दिलचस्प तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर कीं. लेकिन सोशल मीडिया पर भी उनके कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें एक्ट्रेस को पैपराजी पर गुस्सा करते हुए देखा जा सकता है. जबकि कुछ वीडियो में वह पति विक्की जैन को किस करते हुए नजर आ रही हैं. हालांकि इंटरनेट यूजर्स को यह वीडियो कुछ खास पसंद नहीं आया और वह एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे को ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं उन्हें दिखावा ना करने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं.

पैपराजी द्वारा शेयर किए गए वीडियो में अंकिता लोखंडे को विक्की जैन गाल पर किस करते हैं और जाने की कोशिश करते हैं. लेकिन अंकिता लोखंडे उन्हें दोबारा किस करने के लिए कहती हैं और अपनी तरफ खींचती हैं. इस दौरान विकास जैन का चेहरा नाखुश सा लगता है. इस वीडियो को देखने के बाद लोगों का रिएक्शन सामने आ रहा है. कमेंट सेक्शन में एक यूजर ने लिखा, दिखावा. दूसरे यूजर ने लिखा, विक्की को दिलचस्पी नहीं लग रही है. तीसरे यूजर ने लिखा, ओवरएक्टिंग की दुकान. चौथे यूजर ने लिखा, हमेशा जबरदस्ती बेचारा विक्की.

उन्होंने आगे लिखा, "तुम अपनी लोगों के रक्षक हो और जब किसी को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो तुम बिना हिचक खड़ी भी हो जाती हो. कई बार दुनिया तुम्हारी भावनाओं को पूरी तरह नहीं समझ पाती, लेकिन वही भावनाएं उन सभी को जोड़कर रखती हैं जो सच में मायने रखते हैं. मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे जन्मदिन पर साथ नहीं हूं, वजह तुम जानते हो, लेकिन मैं वादा करता हूं कि इसकी भरपाई जरूर करूंगा. मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं."