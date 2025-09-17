6 लग्जरी कार के साथ दो खूबसूरत घर की मालकिन हैं दिशा पाटनी, अब तक जोड़ चुकी हैं इतने करोड़ की नेट वर्थ

यह कहानी मुंबई से शुरू नहीं होती, बल्कि उत्तर प्रदेश के बरेली से शुरू होती है. दिशा पाटनी (Disha Patani) का जन्म 1992 में हुआ था, और उनके पिता का नाम जगदीश पाटनी है. उनकी जिंदगी की शुरुआत न तो चमक-दमक से हुई और न ही धन-दौलत से, लेकिन इसके बाद की कहानी किसी बॉलीवुड फिल्म की कहानी से कम नहीं है. अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने कदम बढ़ाए मॉडलिंग, एक्टिंग और मेहनत के लंबे रास्ते पर चलते हुए वो आज उस मुकाम पर हैं, जहां लोग उन्हें देखते हैं, पसंद करते हैं और उनकी कमाई की चर्चा करते हैं.

ये भी पढ़ें: जब पापा धर्मेंद्र की एक सलाह ने बचा लिया सनी देओल को महा फ्लॉप फिल्म करने से, साइन कर छोड़ी फिल्म

दिशा पाटनी ने अपने करियर की शुरुआत तेलुगु फिल्म "लोफर" (2015) से की, जिसने उनके लिए एक छोटा-सा रास्ता खोला. लेकिन असली पहचान उन्हें "एम.एस. धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी" (2016) से मिली. इसके बाद "मलंग", "बागी 2", "भारत", "राधे" और "एक विलेन रिटर्न्स" जैसी फिल्मों ने न सिर्फ उनकी फिल्मों की लिस्ट बढ़ाई, बल्कि उन्हें एक बड़ा ब्रांड बनाया. सोशल मीडिया, ब्रांड एंडोर्समेंट, स्टाइल और फिटनेस ये सब उनकी इस पहचान का हिस्सा हैं. दिशा की लग्जरी जिंदगी सिर्फ उनके पास मौजूद चीजों की नहीं है, बल्कि उनकी मेहनत, कमाई और स्मार्ट निवेश की कहानी है. आइए, उनकी इस चमकदार जिंदगी के कुछ हिस्सों पर नजर डालते हैं.

दिशा के घर

दिशा का एक घर मुंबई के बांद्रा में है, जो समुद्र के सामने है. यह घर शांत और स्टाइलिश है. सफेद रंग की सजावट, सादगी के साथ शान, बड़ी-बड़ी खिड़कियां, मार्बल फ्लोरिंग, ऊंची छत वाले दरवाजे और एक बालकनी, जहां से समुद्र और पौधों का नजारा दिखता है. इस घर में उनके चार पालतू जानवर रहते हैं. दो कुत्ते (बेला और गोकू) और दो बिल्लियां (जैस्मिन और कीटी). यह जगह बॉलीवुड की चकाचौंध से बिल्कुल अलग, शांत और सुकून भरी है.

उनका दूसरा घर खार में रुस्तमजी पैरामाउंट कॉम्प्लेक्स में है. यह 16वीं मंजिल पर एक 4-BHK अपार्टमेंट है, जिसका कारपेट एरिया करीब 1,118.59 वर्ग फुट है. इस घर के लिए उन्होंने लगभग 5.95 करोड़ रुपये दिए और स्टांप ड्यूटी के रूप में 17.85 लाख रुपये चुकाए. इस घर में समुद्र और शहर का नजारा दिखता है, और इसमें प्रीमियम सुविधाएं भी हैं.

गाड़ियां

दिशा के पास लग्जरी गाड़ियों का शानदार कलेक्शन है. इनमें शामिल हैं:

- मर्सिडीज-बेंज S450: कीमत करीब 83.51 लाख रुपये.

- रेंज रोवर स्पोर्ट HSE: 2019 में खरीदी गई, जिसकी कीमत लगभग 1.51 करोड़ रुपये.

- बीएमडब्ल्यू 7-सीरीज: इसकी कीमत करीब 1.78 करोड़ रुपये.

- इसके अलावा, उनके पास होंडा सिविक, शेवरले क्रूज और ऑडी A6 जैसी गाड़ियां भी हैं, जो उनके कलेक्शन को और आकर्षक बनाती हैं.

फैशन

दिशा के फैशन की भी खूब चर्चा होती है. उनके पास चैनल, लुई वुइटन जैसे लग्जरी ब्रांड्स के हैंडबैग हैं, जो न सिर्फ स्टाइलिश हैं बल्कि पैपराजी की नजरों में भी आते हैं.

कमाई और संपत्ति

दिशा की कमाई और संपत्ति (Disha Patani Net Worth) उनकी मेहनत की गवाही देती है. कुछ आंकड़े इस प्रकार हैं:

- नेट वर्थ: कई स्रोतों के अनुसार, 2024 तक उनकी कुल संपत्ति करीब 75 करोड़ रुपये है. कुछ रिपोर्ट्स में यह 75-100 करोड़ रुपये के बीच बताई जाती है.

- सालाना कमाई: उनकी सालाना आय लगभग 12 करोड़ रुपये है, जो फिल्मों, एंडोर्समेंट और अन्य कामों से आती है.

- मासिक कमाई: कुछ स्रोतों के मुताबिक, वह हर महीने करीब 1 करोड़ रुपये कमाती हैं.

- फिल्मों की फीस: एक बड़ी फिल्म या प्रमुख किरदार के लिए वह 4-7 करोड़ रुपये तक चार्ज करती हैं.

- एंडोर्समेंट फीस: हर ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए वह लगभग 1.5 करोड़ रुपये लेती हैं. सोशल मीडिया पोस्ट और छोटे प्रोजेक्ट्स की फीस अलग-अलग होती है.