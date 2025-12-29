'धुरंधर' ने एनिमल, कल्कि 2898 एडी के बाद पठान को भी दी धोबी पछाड़, 24 दिन में वर्ल्डवाइड कमाए 1100 करोड़

नया साल शुरु होने में बस 3 दिन बाकी है. लेकिन 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई आदित्य धर की धुरंधर की बॉक्स ऑफिस पर कमाई की रफ्तार धीमा होने के मूड में नहीं लग रही है. जहां फिल्म ने क्रिसमस के मौके पर 1000 करोड़ का आंकड़ा पार किया था तो वहीं साल खत्म होने के करीब पहुंचते पहुंचते आंकड़ा 1100 करोड़ पर पहुंच गया है. इसी के साथ फिल्म ने रणबीर कपूर की एनिमल और प्रभास की कल्कि 2898एडी के बाद शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म पठान का भी रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया है, जिसके बाद फिल्म भारत की 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में सातवें नंबर पर पहुंच गया.

जियो स्टूडियोज द्वारा शेयर किए गए आंकड़े के मुताबिक, धुरंधर ने संडे यानी 24वें दिन 24.30 करोड़ की कमाई भारत में की है. इसके बाद 730 करोड़ का आंकड़ा फिल्म ने भारत में पार कर लिया है. वहीं इंडिया टोटल ग्रॉस 862.23 करोड़ है. जबकि ओवरसीज टोटल कलेक्शन 238 करोड़ तक पहुंचा है. इसके बाद वर्ल्डवाइड आंकड़ा 1100.23 करोड़ तक हुआ है.

धुरंधर ने पठान, एनिमल, कल्कि 2898एडी को छोड़ा पीछे

टॉप 10 कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में सातवें स्थान पर धुरंधर पहुंच गया है. दरअसल, पठान का लाइफटाइम वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1050.30 करोड़ है. वहीं कल्कि 2898एडी का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1,042–1,100 करोड़ रहा था. जबकि एनिमल केवल 917.82 करोड़ की कमाई वर्ल्डवाइड कर पाई थी. जबकि धुरंधर ने 1100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है.

टॉप 7 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इंडियन फिल्मों के लिए धुरंधर को कमाना होगा इतना

धुरंधर की लगातार कमाई बॉक्स ऑफिस पर हो रही है. लेकिन अगर बात की जाए अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में पहले नंबर पर आने के लिए धुरंधर को दंगल के जितनी 1968.03 से 2200 करोड़ की कमाई करनी होगी. हालांकि इससे पहले धुरंधर के रास्ते में बाहुबली 2 द कन्क्लूजन, पुष्पा 2 द रूल, आरआरआर, केजीएफ चैप्टर 2 और जवान हैं, जिनके लाइफटाइम कलेक्शन से ज्यादा कमाई धुरंधर को करनी होगी.

भारत की टॉप 7 कमाई करने वाली फिल्में

दंगल - 1,968.03–2,200 करोड़, दूसरे नंबर पर बाहुबली 2 द कन्क्लूजन 1,810.60 करोड़, तीसरे नंबर पर पुष्पा 2 द रूल 1,642–1,800 करोड़,चौथे नंबर पर आरआरआर 1,300–1,387 करोड़ , पांचवे नंबर पर केजीएफ चैप्टर 2 1,200–1,250 करोड़, छठे नंबर पर जवान 1,148.32 करोड़ है. जबकि सातवें नबंर पर धुरंधर ने अपना कब्जा कर लिया है.