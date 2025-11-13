विज्ञापन

ना फैमिली ना ही पत्नी, बल्कि इस एक्ट्रेस की एक धमकी से डर गए थे धर्मेंद्र, बंद कर दिया था शराब पीना

धर्मेंद्र एक बार फिर से सुर्खियों में हैं. हाल ही में उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके कारण वह कुछ दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती रहे. इस दौरान उनकी तबीयत को लेकर कई तरह की अफवाहें उड़ीं.

धर्मेंद्र एक बार फिर से सुर्खियों में हैं. हाल ही में उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके कारण वह कुछ दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती रहे. इस दौरान उनकी तबीयत को लेकर कई तरह की अफवाहें उड़ीं. अब वह ठीक होकर अपने घर हैं. हालांकि अभी घर से ही उनका इलाज चल रहा है. धर्मेंद्र बॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों में से एक रहे हैं, जिन्होंने पर्दे पर कई हिट फिल्में दी हैं. उन्होंने बॉलीवुड की कई बड़ी एक्ट्रेस के साथ काम भी किया है. उनमें से एक आशा पारेख भी हैं. 

धर्मेंद्र और आशा पारेख की फिल्म 'आए दिन बहार के' में दोनों की जोड़ी ने खूब वाहवाही बटोरी थी. उनकी रोमांटिक केमिस्ट्री ने दर्शकों को दीवाना बना दिया था. लेकिन शूटिंग के दौरान एक मजेदार वाकया भी हुआ, जब आशा पारेख धर्मेंद्र से नाराज हो गईं और गुस्से में उन्हें धमकी तक दे डाली. चलिए बताते हैं क्या था वो मामला, जिससे धर्मेंद्र को आशा की नाराजगी झेलनी पड़ी.

फिल्म 'आए दिन बहार के' की शूटिंग दार्जिलिंग में हो रही थी. हर शाम पैकअप के बाद पूरी टीम मिलकर देर रात तक शराब पीती थी. इससे आशा पारेख को काफी परेशानी होने लगी. रात में शराब पीने के बाद सुबह सेट पर आते वक्त धर्मेंद्र प्याज चबाते थे, ताकि शराब की बदबू न आए. लेकिन प्याज की तेज महक और शराब की बदबू से आशा का बुरा हाल हो जाता था. आखिरकार गुस्सा होकर उन्होंने धर्मेंद्र से साफ कह दिया कि शूटिंग खत्म होने तक वो शराब बिल्कुल न पिएं.

आशा की इस सख्त हिदायत का असर हुआ और धर्मेंद्र ने शराब पीना बंद कर दिया. बाद में आशा पारेख ने खुद एक इंटरव्यू में बताया कि दार्जिलिंग की कड़क ठंड में भी धर्मेंद्र ने उनकी बात मान ली और शराब नहीं छुई. बता दें, इस फिल्म में धर्मेंद्र और आशा के साथ बलराज साहनी, राजेंद्र नाथ, सुलोचना लाटकर और राज मेहरा जैसे कलाकारों ने भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थीं. फिल्म की कहानी जितनी प्यारी थी, उतने ही मजेदार इसके पीछे के ये किस्से भी थे.

