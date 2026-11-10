एकदम फ्री मिल रहा ChatGPT का महंगा सब्सक्रिप्शन, जान लें ये तरीका, जमकर बनाइए AI इमेज

अगर आप अपना ChatGPT Go सब्सक्रिप्शन कैंसिल करने का मन बना रहे हैं, तो आपको अपने इस फैसले पर एक बार फिर से सोचने की जरूरत है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, OpenAI अपने कई सेलेक्टेड यूजर्स को सब्सक्रिप्शन से जुड़े रहने के लिए एक बेहद ही खास और बंपर डील ऑफर कर रहा है. इसके तहत यूजर्स को अगले तीन महीनों के लिए मात्र 99 रुपये प्रति महीने की खास कीमत पर ChatGPT Go का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है. इसके अलावा आप फ्री में ChatGPT Plus का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं.

हालांकि, यहां ये ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि ये ऑफर सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं है, और ये केवल तभी दिखाई देता है जब आप अपना सब्सक्रिप्शन कैंसिल करने की कोशिश करते हैं. अगर आपको ये ऑफर नहीं मिलता है, तो आपको इस सर्विस के लिए पहले की तरह ही 399 रुपये प्रति माह का चार्ज देना होगा. जबकि ChatGPT Plus के 1 महीने फ्री सब्सक्रिप्शन के लिए आपके पास कोई भी प्लान एक्टिवेट नहीं रहना चाहिए. अगर आप भी इस ऑफर को चेक करना चाहते हैं, तो इसको क्लेम करने का पूरा तरीका आपको बता रहे हैं.

इन स्टेप्स को करें फॉलो

सबसे पहले अपने वेब ब्राउजर में ChatGPT की ऑफिशियल वेबसाइट खोलें.

अपने उस अकाउंट से लॉग-इन करें जिसमें इस समय ChatGPT Go का एक्टिव सब्सक्रिप्शन है.

इसके बाद अपनी स्क्रीन पर दिख रहे प्रोफाइल आइकॉन पर क्लिक करके अकाउंट सेटिंग्स में जाएं.

सेटिंग्स के अंदर दिए गए बिलिंग सेक्शन को खोजें और उस पर क्लिक करें.

यहाँ आपको Cancel Plan का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें.

कैंसिलेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए स्क्रीन पर आ रहे निर्देशों का पालन करें.

प्रोसेस पूरा होने से पहले, आपसे एक फीडबैक सर्वे भरने के लिए कहा जा सकता है.

इस सर्वे को भरते समय, ध्यान रखें कि आपको सब्सक्रिप्शन छोड़ने का कारण Pricing ही चुनना है.

इसके अलावा, यदि सर्वे में ये पूछा जाए कि आप इसके ऑप्शन के रूप में किस दूसरी सर्विस का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो वहां Gemini को सिलेक्ट करें.

जैसे ही आप ये सर्वे पूरा कर लेंगे, वापस ChatGPT की होम स्क्रीन पर आ जाएं. इसके बाद एलिजिबिल यूजर्स को स्क्रीन के ऊपरी में ब्लू कलर का एक Claim Offer पॉप-अप दिखाई दे सकता है. अगर आपको ये बटन दिखाई देता है, तो बस इस पर क्लिक करें और आपको डिस्काउंटेड सब्सक्रिप्शन ऑफर मिल जाएगा, जिसके बाद आप अगले 3 महीने के लिए केवल 99 प्रति माह की दर से ChatGPT Go का आनंद ले सकते हैं.

अगर आपके पास पहले से कोई ऑफर नहीं था तो आपको क्लेम ऑफर में 1950 रुपये वाला ChatGPT प्लस प्लान एक महीने के लिए फ्री दिया जाएगा. इसके लिए बस ChatGPT को किसी ब्राउजर पर ओपन करें. ध्यान दें आपको ऐप से ये ऑफर नहीं दिखाई देंगे. ChatGPT वेबसाइट ओपन होने के बाद अपनी आईडी से लॉगिन कर लें. ऊपर टॉप स्क्रीन पर आपको क्लेम ऑफर मिलेगा और आप पेमेंट सेटअप करके 1 महीने के लिए फ्री में ChatGPT प्लस का फायदा ले सकते हैं.

क्या हैं ChatGPT Go सब्सक्रिप्शन के फायदे?

ये प्लान कंपनी का एक बेहद ही बजट-फ्रेंडली और बजट-फ्रेंडली सब्सक्रिप्शन मॉडल है, जो आपको कई प्रीमियम फीचर्स का एक्सेस देता है. इसके मेन फीचर्स में फ्री यूजर्स के मुकाबले मैसेज भेजने, इमेज जनरेट करने और भारी फाइल्स अपलोड करने की काफी ज्यादा लिमिट मिलती है. इसके अलावा, इस प्लान में फ्री यूजर्स की तुलना में एडवांस डेटा एनालिसिस टूल्स का ज्यादा एक्सेस और बड़ी मेमोरी क्षमता मिलती है. ये उन यूजर्स के लिए बेहद मददगार और उपयोगी साबित होता है जो रोजाना लिखने, रिसर्च करने, पढ़ाई करने, नए आइडियाज सोचने या अपने डेली ऑफिस और कॉलेज के कामों के लिए ChatGPT पर निर्भर रहते हैं.

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