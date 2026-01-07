AIBE Exam Result: बार एग्जामिनेशन रिजल्ट कब होगा जारी? ऐसे डाउनलोड करें फाइनल आंसर की

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की तरफ से कभी भी रिजल्ट जारी किया जा सकता है. बार काउंसिल ने इससे पहले 20वीं अखिल भारतीय बार परीक्षा के लिए फाइनल आंसर की जारी की है, जिन भी उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया था, वो सभी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फाइनल आंसर की देख सकते हैं और अपने जवाबों का मिलान कर सकते हैं. इस साल AIBE 20 की परीक्षा 30 नवंबर 2025 को आयोजित की गई थी, जिसके बाद अभ्यर्थियों को रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है.

जल्द जारी होगा रिजल्ट

AIBE 20 परीक्षा का रिजल्ट कुछ ही दिनों में जारी किया जा सकता है. फाइनल आंसर की के बाद अब वेबसाइट पर रिजल्ट का लिंक एक्टिव किया जाएगा. इससे पहले BCI ने प्रोविजनल आंसर की 3 दिसंबर 2025 को जारी की थी, इसके साथ ही आपत्तियां भी मांगी गई थीं और इनकी समीक्षा करने के बाद आखिरकार फाइनल आंसर की जारी की गई, जिसमें पांच सवालों को हटा दिया गया है. अब जो रिजल्ट जारी होगा, उसे फाइनल आंसर की के आधार पर ही जारी किया जाएगा.

कैसे चेक कर सकते हैं अपना रिजल्ट और आंसर की?

आंसर की चेक करने के लिए आपको AIBE की आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाना होगा.

यहां आपको AIBE XX Final Answer Key का लिंक नजर आएगा.

आंसर की का पीडीएफ (PDF) यहां से डाउनलोड कर सकते हैं.

रिजल्ट आने के बाद इसी वेबसाइट पर जाकर आपको AIBE XX result का विकल्प दिखेगा.

इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा और फिर रिजल्ट आपके सामने होगा.

कितने हैं पासिंग मार्क्स?

परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस (CoP) के लिए पात्रता की जानकारी भी उनके स्कोर कार्ड में ही दी जाएगी. AIBE 20 के लिए क्वालिफाइंग नंबर्स की बात करें तो सामान्य और ओबीसी उम्मीदवारों को करीब 45% अंक प्राप्त करने होते हैं, जबकि एससी (SC), एसटी (ST) और विकलांग (PwD) उम्मीदवारों को पास होने के लिए लगभग 40% अंकों की जरूरत होती है. ज्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं.