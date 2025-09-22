Shardiya Navratri Special Saree: मां दुर्गा के 9 दिन पहने ये अलग-अलग रंग की साड़ियां, मिलेगी मां की असीम कृपा

Traditional Navratri sarees: नवरात्रि भारत में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय त्योहार है. साल में आने वाले 4 नवरात्रे में से दो नवरात्रि का विशेष महत्‍व होता है. एक है चैत्र नवरात्रि और दूसरी को शरद नवरात्रि के नाम से जाना जाता है. यह पावन पर्व नौ दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें देवी दुर्गा के नौ अलग-अलग रूपों की पूजा की जाती है. कहा जाता है कि हर दिन अलग-अलग रंग को परिभाषित करता है, जो मां दुर्गा के उस दिन के रूप को बयां करता है. यही कारण है कि इस दौरान मां के रूप को ध्‍यान में रखते हुए अपने उस दिन के रंग के अनुसार अपना एथनिक कलेक्‍शन तैयार करते हैं.

अगर आप भी नवरात्रि के हर दिन के रंग के अनुसार आउटफिट पहनना चाहते हैं, तो हम आपके लिए स्‍पेशल कलेक्‍शन लेकर आए हैं.

कब हैं नवरात्रि | When is Navratri

इस साल शरद नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू होकर 1 अक्टूबर तक चलेगी. इन नौ दिनों के दौरान, देवी दुर्गा के भक्त गहरी श्रद्धा के साथ उपवास और पूजा करते हैं.

ये हैं नवरात्रि स्‍पेशल आउटफिट | Navratri Special Outfit

1. Saree mall, Floral Poly Chiffon Sarees

नवरात्रि के पहले दिन मां देवी शैलपुत्री की पूजा की जाती है. इस दिन पीले रंग के वस्‍त्र पहनना काफी शुभ माना जाता है. ऐसे में ये कांजीवरम साड़ी आपके लुक में चार-चांद लगा देगी.

खासियतें:

बॉर्डर: वुवन

प्रिंट: एवरग्रिन फ्लावर विद बॉर्डर

लेंथ: 5.5 मीटर + 0.8 मीटर ब्लाउज पीस

फैब्रिक: पॉली शिफॉन

2. KALINI, Woven Design Zari Silk Blend Designer Banarasi Saree

मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित नवरात्रि के दूसरे दिन ग्रीन रंग के आउटफिट पहने जा सकते हैं. इस दौरान अगर आप लाइट साड़ी तलाश रही हैं, तो ये बनारसी साड़ी आपको कतई छोड़नी नहीं चाहिए.

खासियतें:

स्‍टाइल: जरी

लेंथ: 5.50 मीटर + 0.80 मीटर ब्लाउज पीस

साड़ी फैब्रिक: सिल्‍क ब्‍लैंड

वॉश केयर: हैंडवॉश कर सकते हैं

3. Sangria, Floral Printed Satin Saree With Unstitched Blouse

तीसरे दिन का रंग ग्रे होता है. ये रंग स्थिरता, शांति और बल का प्रतीक माना गया है. इस दिन देवी चंद्रघंटा की पूजा की जाती है. ऐसे में ये ग्रे कलर की साड़ी आपके लुक बो बेहतर से बेहतरीन बना देगी.

खासियतें:

बॉर्डर: प्रिंटेड

फैबिक: साटिन

वॉश केयर: हैंडवॉश कर सकते हैं

लेंथ: 5.50 मीटर + 0.80 मीटर ब्लाउज पीस

4. Mitera, Orange Pure Chiffon Saree

कूष्मांडा माता की पूजा नवरात्रि के चौथे दिन की जाती है. इस दिन ऑरेंज रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है. अगर आप अपने लुक में एथनिक और मॉर्डन टच दोनों रखना चाहती हैं, तो ये साड़ी आपके लिए ही बनी है.

खासियतें:

प्रिंट: फ्लावर

लेंथ: 5.50 मीटर + 0.80 मीटर ब्लाउज पीस

साड़ी,ब्‍लाउज फैब्रिक: प्‍योर शिफॉन

वॉश केयर: केवल ड्राई क्‍लीन करवा सकते हैं



5. CaniBani, White Silk Blend Banarasi Sarees

अब बात पांचवें दिन की. इस दिन स्कंदमाता की पूजा की जाती है. कहा जाता है कि आज के दिन व्‍हाइट कलर के आउटफिट पहनने से शुभता आती है.



खासियतें:

टाइप: बनारसी

लेंथ: 5.50 मीटर + 0.80 मीटर ब्लाउज पीस

साड़ी, ब्‍लाउज फैब्रिक: सिल्‍क ब्‍लैंड

वॉश केयर: केवल ड्राई क्‍लीन करवा सकते हैं



6. Sita, Red Silk Blend Woven Design Sarees

किसी भी पूजा में रंग रंग का विशेष महत्‍व होता है. छठे दिन लाल रंग का होता है. इस दिन देवी कात्यायनी का रूप शक्ति और युद्ध की देवी के रूप में पूजा जाता है. ऐसे में ये कांजीवरम साड़ी आपके लुक में चार-चांद लगा देगी.

खासियतें:

बॉर्डर: वुवन

प्रिंट: एवरग्रिन फ्लावर टच

लेंथ: 5.5 मीटर + 0.8 मीटर ब्लाउज पीस

फैब्रिक (साड़ी, ब्लाउज): सिल्क ब्लेंड



7. KALINI, Blue Poly Chiffon Printed Sarees

मां चंद्रघंटा को समर्पित तीसरे दिन नीले रंग के वस्‍त्र पहनना शुभ माना जाता है, ऐसे में ये फ्लावर प्रिंट की ब्‍लू साड़ी आपके लुक में स्‍टाइल ला देगी. इसे आप कैजुअली भी यूज कर सकती हैं.

खासियतें:

प्रिंट: फ्लावर

लेंथ: 5.50 मीटर + 0.80 मीटर ब्लाउज पीस

साड़ी फैब्रिक: पॉली शिफॉन

ब्‍लाउज फैब्रिक: सिल्‍क ब्‍लैंड

वॉश केयर: हैंडवॉश कर सकते हैं

8. amirat, Ethnic Mofits Woven Design Zari Banarasi Saree

महिलाओं का पसंदीदा रंग यानी गुलाबी रंग के आउटफिट आठवें दिन पहने जाते हैं. ऐसे में ये गुलाबी और सुनहरे रंग की बनारसी साड़ी आपके लुक में स्‍टाइल और एलिगेंस दोनों ला देगी.

खासियतें:

लेंथ: 5.50 मीटर + 0.80 मीटर ब्लाउज पीस

ब्‍लाउज फैब्रिक: सिल्‍क ब्‍लैंड

वर्क: जरी

वॉश केयर: केवल ड्राई क्‍लीन कराएं

9. Mitera, Purple & White Tie and Dye Art Silk Saree

आखिरी दिन मां के सिद्धिदात्री रूप को पूजा जाता है. इस दिन बैंगनी रंग के वस्‍त्र पहनने चाहिए. ऐसे में बिना बॉर्डर वाली ये टाई एंड डाई साड़ी आपके लुक को निखार देगी.

खासियतें:

टाइप: ब्‍लॉक प्रिंट

लेंथ: 5.50 मीटर + 0.80 मीटर ब्लाउज पीस

ब्‍लाउज फैब्रिक: आर्ट सिल्‍क

वॉश केयर: मशीन से धो सकते हैं



FAQ

सवाल 1: नवरात्रि कब से कब तक मनाएं जाएंगे?

जवाब: शरद नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू होकर 1 अक्टूबर तक चलेगी.

सवाल 2: एक साल में कितने नवरात्रे आते हैं?

जवाब: भारत में 4 नवरात्रे आते हैं. पहला चैत्र नवरात्रि, दूसरा शरद नवरात्रि, तीसरा माघ गुप्त नवरात्रि और आखिरी होता है

आषाढ़ गुप्त नवरात्रि.

सवाल 3. नवरात्रे के दौरान कलश स्‍थापना करने का क्‍या अर्थ होता है?

जवाब: कलश स्थापना नवरात्रि के पहले दिन की जाती है. इस दिन देवी का आह्वान करके कलश स्‍थापित किया जाता है और फिर उनकी पूजा की जाती है.

नवरात्रि का त्‍योहार पूरे भारतवर्ष में बेहद धूमधाम से बनाया जाता है. इस दिन घरों से लेकर मंदिरों में भी खास रौनक देखने को मिलती है. इन 9 दिनों में मां के 9 रूपों को पूजा जाता है. ऐसे में हर दिन का अपना अलग रंग होता है. अगर आप भी इन रंगों को अपने आउटफिट में शामिल करना चाहती हैं, तो Myntra आपको कभी निराश नहीं करने वाला. देर न करें आज ही शॉपिंग शुरू करें.