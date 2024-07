Myntra पर बढ़िया क्वालिटी वॉल आर्ट और होम डेकोरेशन पर 30% तक की शानदार बचत करें

हमारे घरों को न केवल रहने योग्य बल्कि इंस्पायरिंग बनाने की चाह में, सही सजावट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. वॉल आर्ट और होम डेकोर पर Myntra की लेटेस्ट सेल आपके बजट पर दबाव डाले बिना आपके रहने की जगह को पुनर्जीवित करने का एक अट्रैक्टिव अवसर प्रदान करती है. चाहे आप एक अर्बन वाइब, आरामदायक रेस्टरूम, या एक न्यूनतम आश्रय का लक्ष्य रख रहे हों, Myntra के पास हर स्वाद और शैली की पसंद के लिए कुछ न कुछ है. आइए इस रोमांचक सेल की मुख्य बातों पर गौर करें और जानें कि आप अपने घर में व्यक्तित्व और अट्रैक्शन का स्पर्श कैसे जोड़ सकते हैं.

1. Art Street Peach-Coloured And Blue Set Of 7 Wooden Blue Birds With Flower Wall Paintings

Discount: 78% | Price: ₹1540 | M.R.P.: ₹7000 | Rating: 4 out of 5 stars

ब्लूबर्ड्स और फूलों की विशेषता वाले लकड़ी के चित्रों के इस वाइब्रेंट सेट के साथ अपनी दीवारों पर नेचर की सुंदरता की झलक जोड़ें. सूक्ष्म विवरण के साथ तैयार किए गए, ये पीस किसी भी कमरे में एक ताज़ा आउटडोर वाइब लाते हैं, चाहे उन्हें एक स्टेटमेंट दीवार के लिए एक साथ रखा गया हो या बढ़िया लुक के लिए फैलाया गया हो.

खासियतें:

पीच और ब्लू कलर में 7 लकड़ी की पेंटिंग का सेट

माउंट करने के लिए तैयार, आसान इंस्टालेशन के लिए फ्रेम शामिल है

नेचर लवर और शांत वातावरण चाहने वालों के लिए आदर्श

2. TIED RIBBONS Copper-Toned And White Valentine Romantic Couple Showpiece

Discount: 65% | Price: ₹699 | M.R.P.: ₹1999 | Rating: 4.2 out of 5 stars

इस खूबसूरत कपल शोपीस के साथ प्यार और एकजुटता का जश्न मनाएं. ड्यूरेबल पॉलीरेसिन से निर्मित, इसमें जटिल व्हाइट डिटेल के साथ एक परिष्कृत कॉपर-टोन वाली फिनिश है. आपके टेबल को सजाने के लिए या प्रियजनों के लिए हार्दिक उपहार के रूप में बिल्कुल सही.



खासियतें:

रोमांटिक कपल डिज़ाइन किसी भी स्थान में गर्माहट जोड़ता है

मीडियम साइज शेल्फ या टेबल पर प्रदर्शन के लिए उपयुक्त है

हाई क्वालिटी वाली शिल्प कौशल ड्यूरेबिलिटी और सौंदर्य अपील सुनिश्चित करती है

3. Nestasia White Textured Twin Angel Showpiece

Discount: ₹285 Off | Price: ₹525 | M.R.P.: ₹810 | Rating: 4.6 out of 5 stars

इन ट्विन्स एंजेल के साथ शांति का आनंद लें. प्रीमियम रेज़िन से निर्मित, हर एक पीस में एक बनावट वाली फिनिश होती है जो गहराई और चरित्र जोड़ती है. आपके बैडरूम, लिविंग रूम या कार्यालय स्थान में शांतिपूर्ण माहौल बनाने के लिए आदर्श.

खासियतें:

टेक्सचरड व्हाइट राल विभिन्न सजावट शैलियों का पूरक है

कॉम्पैक्ट साइज इसे विभिन्न सेटिंग्स के लिए बहुमुखी बनाता है

हल्का लेकिन मजबूत निर्माण लंबे समय तक चलने वाली सुंदरता सुनिश्चित करता है

4. eCraftIndia Orange And Green Handcrafted Polyresin Rajasthani Lady Showpiece

Discount: ₹900 Off | Price: ₹599 | M.R.P.: ₹1499 | Rating: 4.1 out of 5 stars

राजस्थानी महिला को चित्रित करने वाले इस हैंडीक्राफ्ट शोपीस के साथ अपनी सजावट में सांस्कृतिक समृद्धि जोड़ें. पॉलीरेसिन से निर्मित, यह जटिल विवरण और ऑरेंज और ग्रीन जैसे वाइब्रेंट कलर को प्रदर्शित करता है, जो इसे किसी भी पारंपरिक या उदार सेटिंग में एक असाधारण टुकड़ा बनाता है.

खासियतें:

हैंडीक्राफ्ट शोपीस

मीडियम साइज कंसोल या साइड टेबल पर प्रदर्शन के लिए उपयुक्त है

आपके घर की सजावट में विरासत और सुंदरता का स्पर्श जोड़ता है

5. eCraftIndia Gold-Toned Cute Swan Love Birds Decorative Figurine Showpiece

Discount: ₹596 Off | Price: ₹399 | M.R.P.: ₹995 | Rating: 4 out of 5 stars

हंस प्रेमी पक्षियों की इस मनमोहक जोड़ी के साथ प्यार और अट्रैक्शन फैलाएं. चमचमाती गोल्डन फिनिश के साथ मेटल से निर्मित, ये मूर्तियां साहचर्य और अनुग्रह का प्रतीक हैं. आपके स्टडी डेस्क, कॉफी टेबल को सजाने या किसी स्पेशल को उपहार देने के लिए बिल्कुल सही.

खासियतें:

बारीकियों पर ध्यान देकर जटिल ढंग से डिजाइन किया गया

छोटे स्थानों के लिए उपयुक्त कॉम्पैक्ट आकार

मॉडर्न और कंटेम्पररी डेकोरेशन में एक बढ़िया स्पर्श जोड़ता है

6. SAF Beige And Orange 3 Piece Synthetic Wooden Birds And Animals Paintings Wall Art

Discount: 83% | Price: ₹509 | M.R.P.: ₹2999

तीन सिंथेटिक लकड़ी के चित्रों के इस सेट के साथ नेचर की सुंदरता को घर के अंदर लाएं. बेज और ऑरेंज टोन के हॉर्मोनियस ब्लेंड की विशेषता, प्रत्येक टुकड़ा एक शांत सेटिंग में पक्षियों और जानवरों को दर्शाता है. घर में एक शांतिपूर्ण माहोल बनाने की चाहत रखने वाले प्रकृति प्रेमियों के लिए आदर्श.

खासियतें:

हल्के और किसी भी दीवार पर टांगने में आसान

आपके रहने की जगह में गहराई और दृश्य रुचि जोड़ता है

घर और ऑफिस डेकोरेशन सेटिंग्स दोनों के लिए उपयुक्त

7. ExclusiveLane Set Of 3 White Terracotta Warli Miniature Pots

Discount: 60% | Price: ₹479 | M.R.P.: ₹1199 | Rating: 3.9 out of 5 stars

जटिल वार्ली कला की विशेषता वाले इन हाथ से पेंट किए गए टेराकोटा बर्तनों के साथ भारतीय शिल्प कौशल का प्रदर्शन करें. हर एक बर्तन को व्हाइट और गोल्डन टोन में ट्रेडिशनल मोटिफ से सजाया गया है, जो उन्हें आपकी जातीय-प्रेरित सजावट में एक आनंददायक जोड़ बनाता है.

खासियतें:

अलमारियों या खिड़कियों पर प्रदर्शन के लिए लघु आकार बिल्कुल उपयुक्त है

अद्वितीय और कलात्मक लुक के लिए हाथ से पेंट किया गया

समकालीन आंतरिक सज्जा में सांस्कृतिक विरासत का स्पर्श जोड़ता है

8. Art Street Brown And White 4 Piece Wooden Paintings Wall Art

Discount: 90% | Price: ₹800 | M.R.P.: ₹8000 | Rating: 4 out of 5 stars

चार लकड़ी के चित्रों के इस सेट के साथ एक गैलरी-योग्य प्रदर्शन बनाएं. ब्राउन और व्हाइट कलर्स में अमूर्त डिजाइनों की विशेषता वाली ये पेंटिंग्स किसी भी कमरे को मॉडर्न और स्टाइलिश टच देती हैं. उन लोगों के लिए बिल्कुल सही जो अपनी दीवारों पर एक साहसिक बयान देना चाहते हैं.

खासियतें:

बहुमुखी व्यवस्था विकल्पों के लिए विभिन्न आकार

आसान स्थापना के लिए फ़्रेम शामिल हैं

कलात्मक स्वभाव चाहने वाले समकालीन घरों के लिए आदर्श

9. VarEesha RajRang Blue And Yellow Painted Wooden Truck Showpiece

Discount: 32% | Price: ₹1257 | M.R.P.: ₹1849

VarEesha RajRang लकड़ी के ट्रक शोपीस के साथ अपने घर को वाइब्रेंट कलर्स और अट्रैक्शन से भर दें. पूर्णता के साथ हाथ से चित्रित, यह टुकड़ा न केवल दृश्य अपील जोड़ता है बल्कि किसी भी कमरे में कन्वर्सेशन स्टार्टर के रूप में भी कार्य करता है.

खासियतें:

अट्रैक्टिव ब्लू, ब्लैक और येलो कलर्स के साथ हाथ से पेंट किया गया डिज़ाइन

रीसायकल लकड़ी से तैयार किया गया, जो स्थिरता का प्रतीक है

साइज: 25.4 सेमी x 10.16 सेमी x 12.7 सेमी

10. RANDOM Green And White Canvas Birds and Animals Wall Painting

Discount: ₹2564 Off | Price: ₹1099 | M.R.P.: ₹3663

इस एलिगेंट कैनवास पेंटिंग के साथ प्रकृति की शांति को अपने रहने की जगह में लाएं. शांत ग्रीन और व्हाइट पृष्ठभूमि पर पक्षियों और जानवरों के नाजुक चित्रण के साथ, यह नेचर लवर्स के लिए एक आदर्श विकल्प है.

खासियतें:

आसानी से टांगने के लिए सुंदर फ्रेम के साथ कैनवास सामग्री

उदार साइज: 60.96 सेमी x 60.96 सेमी x 1.25 सेमी

नियमित धूल-मिट्टी के साथ सरल रखरखाव

11. Golden Peacock Yellow And Copper-Toned Handcrafted Crystal Stone Wish Tree Showpiece

Discount: 71% | Price: ₹695 | M.R.P.: ₹2399 | Rating: 4 out of 5 stars

गोल्डन पीकॉक क्रिस्टल स्टोन विश ट्री शोपीस से अपने घर को रोशन करें. बारीकियों पर सावधानीपूर्वक ध्यान देकर हैंडीक्राफ्ट, इसके चमकदार येलो और कॉपर कलर परिष्कार और आकर्षण दर्शाते हैं.

खासियतें:

ड्यूरेबिलिटी और सुंदरता के लिए क्रिस्टल पत्थर से हैंडीक्राफ्ट

साइज: 26 सेमी (ऊंचाई) x 6 सेमी (चौड़ाई)

हल्के से पोंछने से रखरखाव आसान हो गया

12. Golden Peacock Copper Toned Antique Handcrafted Iron Clock With Cycle Pen Stand

Discount: 72% | Price: ₹1119 | M.R.P.: ₹3999 | Rating: 4.3 out of 5 stars

इस लोहे की घड़ी और पेन स्टैंड के साथ पुराने अट्रैक्शन के साथ कार्यक्षमता का मिश्रण करें. प्राचीन तांबे की फिनिश के साथ साइकिल के आकार का, यह आपके कार्यक्षेत्र या शेल्फ के लिए एक व्यावहारिक लेकिन स्टाइलिश अतिरिक्त के रूप में कार्य करता है.

खासियतें:

ड्यूरेबिलिटी और टाइमलेस अपील के लिए प्राचीन फिनिश वाला लोहा

कॉम्पैक्ट साइज: 19 सेमी (ऊंचाई) x 7 सेमी (चौड़ाई) x 25 सेमी (लंबाई)

लंबे समय तक उपयोग के लिए मजबूत डिजाइन

13. Nestasia Table Chef Showpiece With Salt And Pepper Cannons

Discount: ₹605 Off | Price: ₹895 | M.R.P.: ₹1500 | Rating: 4.6 out of 5 stars

Nestasia टेबल शेफ शोपीस के साथ अपने भोजन के अनुभव में उत्साह का पुट जोड़ें. नमक और काली मिर्च के तोपों से युक्त, यह विचित्र शोपीस कार्यात्मक और सजावटी दोनों है, जो मेहमानों के मनोरंजन के लिए बिल्कुल उपयुक्त है.

खासियतें:

एकीकृत नमक और काली मिर्च डिस्पेंसर के साथ मुद्रित टेबल शेफ डिजाइन

संक्षिप्त आकार: 18 सेमी (ऊंचाई) x 16 सेमी (वजन)

नियमित सफाई के साथ आसान रखरखाव

14. CHOCOZONE Gold Toned 2 Pieces Love Couple Swan Ceramic Showpieces

Discount: ₹300 Off | Price: ₹399 | M.R.P.: ₹699 | Rating: 4.1 out of 5 stars

CHOCOZONE सिरेमिक हंस शोपीस के साथ प्यार का जश्न मनाएं. सुरुचिपूर्ण गोल्डन टोन में तैयार, ये शोपीस आपके घर के किसी भी कोने में रोमांस और मॉडर्न टच जोड़ती हैं.

खासियतें:

शानदार सोने की फिनिश के साथ सिरेमिक सामग्री

छोटे साइज: 9 सेमी x 6 सेमी x 2.5 सेमी

एक मुलायम कपड़े से सहज रखरखाव

15. Golden Peacock Pink And Brown Quartz Handcrafted Stone Tree Showpiece

Discount: 71% | Price: ₹695 | M.R.P.: ₹2399 | Rating: 4 out of 5 stars

गोल्डन पीकॉक स्टोन ट्री शोपीस के साथ अपनी सजावट को ऊंचा उठाएं. पिंक और ब्राउन क्वार्ट्ज से निर्मित, इसकी सॉलिड संरचना और चमकदार मोती इसे किसी भी सेटिंग के लिए एक स्टेटमेंट पीस बनाते हैं.

खासियतें:

क्वार्ट्ज पत्थर से हैंडीक्राफ्ट, सुंदरता के साथ ड्यूरेबिलिटी का संयोजन

साइज: 18 सेमी x 18 सेमी x 24 सेमी

आपके घर में समृद्धि और आकर्षण का स्पर्श जोड़ता है

अपने रहने की जगह को स्टाइल और आराम के अभयारण्य में बदलना वॉल आर्ट और होम डेकोरेशन पर Myntra की मौजूदा सेल से अधिक किफायती कभी नहीं रहा. चाहे आप एक शांत स्थान या एक जीवंत केंद्र बिंदु बनाने का लक्ष्य बना रहे हों, ये रियायती खजाने अनंत संभावनाएं प्रदान करते हैं. अभी Myntra पर खरीदारी करें.