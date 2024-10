बेबीज के लिए परफेक्ट हैं ये आउटफिट्स गिफ्ट सेट, डील्स खत्म होने से पहले कर लें आर्डर

दुनिया में एक न्यूबोर्न बेबीज का स्वागत करने के लिए विचारशील गिफ्ट्स की आवश्यकता होती है जो प्रैक्टिकल और आनंददायक दोनों हों. बेबी आउटफिट्स गिफ्ट सेट हमेशा पसंदीदा होते हैं, जिनमें आराम, स्टाइल और सुविधा का कॉम्बिनेशन होता है. चाहे यह बेबी स्नान के लिए हो या न्यूबोर्न बेबीज के आगमन के लिए, ये सेट एकदम सही गिफ्ट हैं. Myntra की चल रही सेल प्रीमियम बेबी आउटफिट्स सेट पर कुछ बढ़िया छूट प्रदान करती है, जिससे यह खरीदारी करने का एक आदर्श समय बन जाता है. आइए कुछ टॉप सिलेक्शन पर नज़र डालें, जिनमें से प्रत्येक को छोटे बच्चों को आरामदायक और खुश रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

Myntra की ओर से बेबी आउटफिट गिफ्ट सेट पर बेस्ट डील; फोटो क्रेडिट: Pexels

1. EIO Unisex Infant Kids Purple Baby Apparel Gift Set

Discount: 30% | Price: ₹699 | M.R.P.: ₹999 | Rating: 4 out of 5 stars

इस मनमोहक सेट में न्यूबोर्न बेबीज के लिए उपयुक्त 13 आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं. सॉफ्ट, 100% प्योर कॉटन से डिज़ाइन किया गया, यह पूरे दिन बेबीज के लिए अत्यधिक आराम सुनिश्चित करता है. सेट में एक बॉडीसूट, टी-शर्ट, पैंट, बिब, बूटियां, ग्लव्स, टोपी, तौलिया और चार वॉशक्लॉथ शामिल हैं. डेली यूज़ के लिए आदर्श, प्रत्येक टुकड़ा आसानी और आराम के लिए सोच-समझकर तैयार किया गया है, हर पल को मनमोहक बनाने के लिए वाइब्रेंट प्रिंट के साथ.

खासियतें:

13-पीस सेट, जिसमें बॉडीसूट, टोपी और बिब जैसी आवश्यक चीज़ें शामिल हैं

अधिकतम आराम के लिए 100% प्योर कॉटन से बना है

न्यूबोर्न साइज में उपलब्ध है

आसान देखभाल के लिए मशीन से धोने योग्य

2. Kidbea Infants 6-Pcs Organic Cotton Baby Apparel Gift Set

Discount: 87% | Price: ₹467 | M.R.P.: ₹3599 | Rating: 3.8 out of 5 stars

इस आर्गेनिक कॉटन बेबीज आउटफिट सेट में छह मुख्य टुकड़े शामिल हैं, जो इसे नए माता-पिता के लिए एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली ऑप्शन बनाता है. सेट में एक बॉडीसूट, रोम्पर, बिब, टोपी, नैपकिन और एक बच्चे को दूध पिलाने की बोतल शामिल है. सॉफ्ट फैब्रिक यह सुनिश्चित करता है कि आपका बच्चा आरामदायक रहे, जबकि साधारण स्नैप बटन क्लोजर ड्रेसिंग और कपड़े बदलने को त्वरित और परेशानी मुक्त बनाता है. गिफ्ट देने के लिए आदर्श, यह सेट 0-9 महीने की आयु के न्यूबोर्न बेबीज के लिए सभी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करता है.

खासियतें:

6-पीस सेट, जिसमें एक बॉडीसूट, रोम्पर और फीडिंग बोतल शामिल है

जैविक कॉटन से निर्मित, आराम और ड्यूरेबिलिटी प्रदान करता है

0-9 महीने की उम्र के बच्चों के लिए उपयुक्त

आसान रखरखाव के लिए मशीन से धोने योग्य

3. haus & kinder Infant Kids Set Of 5 Pure Cotton Printed Swaddles

Discount: ₹1555 Off | Price: ₹944 | M.R.P.: ₹2499

Haus & kinder के पांच प्योर कॉटन स्वैडल्स का यह सेट बच्चों को गर्म और सुरक्षित रखने के लिए एकदम सही है. 1 मी x 1 मी मापने वाले, इन स्वैडल्स को आसानी से लपेटने की अनुमति देने के लिए बड़े पैमाने पर साइज दिया जाता है. नरम और सांस लेने योग्य कॉटन से बने, ये स्वैडल्स अट्रैक्टिव प्रिंटों की एक सीरीज में आते हैं जो एक चंचल स्पर्श जोड़ते हैं. वे इतने बहुमुखी हैं कि उन्हें नर्सिंग कवर, घुमक्कड़ कंबल, या बर्प क्लॉथ के रूप में उपयोग किया जा सकता है.

खासियतें:

पांच प्योर कॉटन स्वैडलों का सेट

आयाम: 1m x 1m

लपेटने, दूध पिलाने या कंबल के रूप में बहुमुखी उपयोग

मशीन से धोने योग्य और देखभाल करने में आसान

4. MiArcus Kids Printed Lightweight Diaper Bag

Discount: 10% | Price: ₹1169 | M.R.P.: ₹1299 | Rating: 4.4 out of 5 stars

यात्रा पर जाने वाले माता-पिता के लिए, MiArcus का यह हल्का डायपर बैग अवश्य होना चाहिए. कई आंतरिक जेबों, एक विशाल मुख्य कम्पार्टमेंट और एक बाहरी जेब के साथ, यह बच्चे की सभी आवश्यक वस्तुओं के लिए पर्याप्त जगह प्रदान करता है. पिंक, व्हाइट और ब्लू कलर के सुंदर प्रिंट एक अट्रैक्टिव स्पर्श जोड़ते हैं, जबकि मजबूत लेकिन हल्के कपड़े इसे चारों ओर ले जाना आसान बनाते हैं. यात्राओं या रोजमर्रा की सैर के लिए आदर्श, यह बैग स्टाइल और फंक्शनेलिटी को सहजता से जोड़ता है.

खासियतें:

हल्का और विशाल डिज़ाइन

एकाधिक आंतरिक जेब और एक बाहरी जेब

इसमें पिंक, व्हाइट और ब्लू कलर में सुंदर प्रिंट हैं

आयाम: 28 सेमी (एल), 32 सेमी (डब्ल्यू), 14 सेमी (डी)

5. Kidbea Infants 6-Pcs Organic Cotton Baby Apparel Gift Set (Second Variation)

Discount: 87% | Price: ₹467 | M.R.P.: ₹3599 | Rating: 4 out of 5 stars

यह Kidbea baby आउटफिट गिफ्ट सेट उन लोगों के लिए एक आदर्श ऑप्शन है जो आराम और एनवायरनमेंट फ्रेंडली को महत्व देते हैं. सेट में छह आवश्यक चीजें हैं, जिनमें एक बॉडीसूट, रोम्पर, बिब, नैपकिन, टोपी और एक बच्चे को दूध पिलाने की बोतल शामिल है. जैविक कॉटन से बने, इन टुकड़ों को बच्चे की स्किन पर कोमल होने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जबकि कलरफुल प्रिंट एक मजेदार स्पर्श जोड़ते हैं. 0 से 12 महीने के बेबीज के लिए उपयुक्त, यह सेट एक विचारशील और प्रैक्टिकल गिफ्ट है.

खासियतें:

बॉडीसूट, रोम्पर और बिब जैसी आवश्यक वस्तुओं के साथ 6-पीस सेट

आर्गेनिक कॉटन से निर्मित, सॉफ्ट और आराम सुनिश्चित करता है

0-12 महीने की उम्र के बच्चों के लिए उपयुक्त

मशीन से धोने योग्य कपड़े से साफ करना आसान है

6. Moms Home Infant Kids Pack Of 8 Organic Muslin Cotton Baby Apparel Gift Set

Discount: ₹1900 Off | Price: ₹999 | M.R.P.: ₹2899 | Rating: 4.4 out of 5 stars

Moms Home के इस एनवायरनमेंट फ्रेंडली बेबीज आउटफिट सेट में सांस लेने योग्य, कार्बनिक मलमल कॉटन के साथ डिजाइन किए गए आठ आइटम शामिल हैं. सेट में एक झबला, लंगोट, स्वैडल, बॉडीसूट, बिब, वॉशक्लॉथ, बीनी और ग्लव्स और बूटियों की एक जोड़ी शामिल है. सॉफ्ट फैब्रिक हानिकारक कलर्स से मुक्त होता है और हर बार धोने पर नरम हो जाता है, जिससे यह न्यूबोर्न बेबीज के लिए एक आदर्श गिफ्ट बन जाता है. प्यारे प्रिंट गर्मियों के मौसम के लिए आदर्श हैं, और मटेरियल बच्चों को पूरे दिन आरामदायक रखने के लिए डिज़ाइन की गई है.

खासियतें:

8-पीस सेट, जिसमें बॉडीसूट, स्वैडल और ग्लव्स शामिल हैं

100% आर्गेनिक मलमल कॉटन, सांस लेने की क्षमता और आराम प्रदान करता है

हानिकारक रंगों से मुक्त और अतिरिक्त कोमलता के लिए पहले से धोया गया

मशीन से धोने योग्य और रखरखाव में आसान

7. BUMZEE Infant Girls Printed 13-Pcs Pure Cotton Baby Apparel Gift Set

Discount: 62% | Price: ₹888 | M.R.P.: ₹2339 | Rating: 4.1 out of 5 stars

इस व्यापक गिफ्ट सेट में वह सब कुछ शामिल है जो एक बच्ची को सुंदर और आरामदायक रहने के लिए चाहिए. सेट में एक पिंक प्रिंटेड बॉडीसूट, एक व्हाइट और पिंक प्रिंटेड टी-शर्ट, शॉर्ट्स, लंबी पैंट और यहां तक कि एक तौलिया, धोने के कपड़े, टोपी, दस्ताने, बूटियां और बिब जैसी आवश्यक चीजें शामिल हैं. प्योर कॉटन से निर्मित, यह सेट आराम और सुविधा दोनों को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है. बॉडीसूट और टी-शर्ट पहनना आसान है, जबकि टुकड़ों की विविधता यह सुनिश्चित करती है कि माता-पिता के पास विभिन्न अवसरों के लिए सब कुछ उपलब्ध हो. यह सेट नए माता-पिता के लिए एकदम सही है जो स्टाइल से समझौता किए बिना आवश्यक वस्तुओं का स्टॉक करना चाहते हैं.

खासियतें:

100% प्योर कॉटन से बना है

13 आवश्यक पीस शामिल हैं

सॉफ्ट और सांस लेने योग्य फैब्रिक

धोने और रखरखाव में आसान

8. BeyBee Infants Pack Of 4 Printed Organic Cotton Mittens With Cap And Booties

Discount: 33% | Price: ₹669 | M.R.P.: ₹999 | Rating: 4.4 out of 5 stars

इस मनमोहक सेट में एक टोपी, ग्लव्स और बूटियां शामिल हैं, सभी में चंचल वाहन प्रिंट हैं. आर्गेनिक कॉटन से निर्मित, यह सुनिश्चित करता है कि नाजुक बेबीज की स्किन सुरक्षित और आरामदायक हो. BeyBee पैक किसी भी बेबीज की वार्डरॉब के लिए जरूरी है. स्लिप-ऑन क्लोजर ड्रेसिंग को आसान बनाते हैं, जबकि सुंदर डिज़ाइन किसी भी आउटफिट में एक मजेदार स्पर्श जोड़ते हैं. बाहर घूमने या घर पर आरामदायक दिनों के लिए आदर्श, यह सेट सुनिश्चित करता है कि बच्चे आरामदायक और स्टाइलिश रहें.

खासियतें:

4 के पैक में दस्ताने, टोपी और बूटियां शामिल हैं

ब्राइट कलर्स में मज़ेदार वाहन प्रिंट

नरम, जैविक कॉटन से बना है

ड्यूरेबल और धोने में आसान

9. BUMZEE Infants 13-Pcs Pure Cotton Baby Apparel Gift Set

Discount: 62% | Price: ₹888 | M.R.P.: ₹2339 | Rating: 4.2 out of 5 stars

इस सेट में बच्चों के आवश्यक आउटफिट, बॉडीसूट से लेकर वॉशक्लॉथ तक शामिल हैं. इसे बेबीज को आरामदायक रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है और साथ ही यह सुनिश्चित किया गया है कि माता-पिता के पास आवश्यक चीजें आसानी से उपलब्ध हों. सॉफ्ट कॉटन से तैयार, यह 13-पीस गिफ्ट सेट किसी भी न्यूबोर्न बेबीज के लिए बिल्कुल सही है. वस्तुओं की रेंज बहुमुखी प्रतिभा की अनुमति देती है, जो इसे रोजमर्रा के पहनने या विशेष अवसरों के लिए आदर्श बनाती है. प्रत्येक पीस आराम के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे माता-पिता के लिए बदलाव करना आसान हो जाता है.

खासियतें:

व्यापक 13-पीस सेट

बच्चे की स्किन पर सॉफ्ट और जेंटल

आसान ड्रेसिंग के लिए स्नैप बटन

डेली वियर के लिए सुविधाजनक

10. EIO 13 Piece Peach-Coloured Cotton Baby Apparel Gift Set

Discount: 20% | Price: ₹799 | M.R.P.: ₹999 | Rating: 4.6 out of 5 stars

यह अट्रैक्टिव पीच कलर का गिफ्ट सेट बच्चों के आउटफिट्स का एक सुंदर चयन प्रदान करता है, जिसमें बॉडीसूट, टी-शर्ट, पैंट, बिब, बूटियां, ग्लव्स, टोपी, तौलिया और धोने के कपड़े शामिल हैं. अपने सॉफ्ट कॉटन कपड़े के साथ, यह सेट बच्चे की सेंसेटिव स्किन के लिए कोमल है. वस्तुओं का विचारशील चयन इसे नए माता-पिता के लिए एक प्रैक्टिकल गिफ्ट बनाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि उनके पास अपने बच्चे को आरामदायक और स्टाइलिश रखने के लिए आवश्यक सभी चीजें हैं.

खासियतें:

100% कॉटन से बना है

इसमें 13 आवश्यक बेबीज वस्तुएं शामिल हैं

आराम के लिए नरम और सांस लेने योग्य

आसान देखभाल के लिए मशीन से धोने योग्य

11. Moms Home Infants Printed Pure Organic Cotton Baby Apparel Gift Set

Discount: ₹1147 Off | Price: ₹799 | M.R.P.: ₹1946 | Rating: 3.9 out of 5 stars

इस एनवायरनमेंट फ्रेंडली गिफ्ट सेट में मलमल के नैपकिन, बिब, मोज़े और ग्लव्स और बूटियों के साथ एक टोपी शामिल है, जो सभी कार्बनिक कॉटन से तैयार किए गए हैं. एनवायरनमेंट के प्रति जागरूक माता-पिता के लिए आदर्श, यह सेट स्टाइल और स्थिरता को जोड़ता है. प्रत्येक टुकड़े को ड्यूरेबिलिटी और आराम को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है, जो इसे रोजमर्रा के उपयोग के लिए एकदम सही बनाता है. नरम मटेरियल नाजुक त्वचा पर कोमल स्पर्श सुनिश्चित करती है.

खासियतें:

100% आर्गेनिक कॉटन से बना है

सेट में कई आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं

एनवायरनमेंट फ्रेंडली और स्किन पर कोमल

धोने और रखरखाव में आसान

12. TIDY SLEEP Pack Of 3 Printed Cotton Diaper Changing Mats

Discount: 9% | Price: ₹669 | M.R.P.: ₹749 | Rating: 4.6 out of 5 stars

ये बदलते मैट चलते-फिरते किसी भी माता-पिता के लिए आवश्यक हैं. वे डायपर बदलने के लिए एक स्वच्छ और आरामदायक स्थान प्रदान करते हैं, जिसमें मज़ेदार प्रिंट होते हैं जो कार्य को उज्ज्वल बनाते हैं. प्रैक्टिकल और स्टाइलिश, साफ-सुथरी नींद बदलने वाले मैट डायपर बदलने को आसान बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं. उनका हल्का डिज़ाइन पोर्टेबिलिटी की अनुमति देता है, जो उन्हें आउटिंग के लिए आदर्श बनाता है. प्रत्येक चटाई को साफ करना आसान है, जिससे स्वच्छता बनी रहती है.

खासियतें:

3 चेंजिंग मैट का पैक

हल्का और पोर्टेबल डिज़ाइन

साफ़ करने में आसान

मज़ेदार और वाइब्रेंट प्रिंट

न्यूबोर्न बेबीज के लिए सही गिफ्ट चुनना कठिन हो सकता है, लेकिन Myntra के बेबीज आउटफिट गिफ्ट सेट के बढ़िया सिलेक्शन के साथ, आपको निश्चित रूप से सही गिफ्ट मिलेगा. एनवायरनमेंट फ्रेंडली कॉटन से लेकर वाइब्रेंट और फंक्शनेलिटी डिजाइन तक, ये गिफ्ट सेट स्टाइल और प्रक्टिकल का अद्भुत कॉम्बिनेशन प्रदान करते हैं. चाहे आप बच्चे के जन्म के लिए खरीदारी कर रहे हों या परिवार के किसी नए सदस्य का स्वागत कर रहे हों, अब इन मनमोहक सेटों को बढ़िया कीमतों पर खरीदने का समय है. अभी Myntra पर खरीदारी करें.