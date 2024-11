प्रीमियम क्वालिटी बेडशीट पर पाएं 75% तक की छूट, घर की खूबसूरती में लगाएंगी चार चांद

क्या यह आपके बेडरूम को आराम और सुंदरता के उत्तम मिश्रण से ताज़ा करने का समय है? Myntra के लेटेस्ट डील्स में वही है जो आपको चाहिए! उनकी ट्राइडेंट बेड शीट कलेक्शन सेल में उपलब्ध कुछ बेहतरीन बेड शीटों पर 75% तक की शानदार छूट है. कल्पना करें कि आप सॉफ्ट कॉटन या साटन फिनिश में डूब रहे हैं, जो आपकी स्टाइल के अनुरूप वाइब्रेंट प्रिंटों से घिरा हुआ है. लाइनअप में Nautica, Raymond Home, Urban Space, और Bombay Dyeing जैसे प्रीमियम ब्रांडों के साथ, ये शीट क्वालिटी और स्टाइल दोनों के लिए तैयार की जाती हैं. आइए बिक्री पर उपलब्ध कुछ आवश्यक चादरों के बारे में जानें, जो आपको इस कार्निवल का अधिकतम लाभ उठाने और आरामदायक, स्वप्निल रातों का आनंद लेने में मदद करेंगी.

1. Nautica Pink And Purple 210 TC King Bedsheet With 2 Pillow Covers

Discount: 67% | Price: ₹1880 | M.R.P.: ₹5699 | Rating: 4.2 out of 5 stars

समुद्र से प्रेरित डिजाइन की सुंदरता को दर्शाते हुए, Nautica की यह पिंक और पर्पल किंग साइज की चादर एक शोस्टॉपर है. सॉफ्ट कॉटन टेक्सचर और सूक्ष्म अब्स्ट्रक्ट पैटर्न के साथ, यह एक शानदार एक्सपीरियंस प्रदान करता है जो स्किन पर सॉफ्ट होता है.

खासियतें:

स्मूथ फिनिश के लिए 100% मर्करीकृत सुपर-फाइन इजिप्ट साटन कॉटन से बनाया गया है

ताजा, क्लीन एक्सपीरियंस के लिए एंटी-माइक्रोबियल सुरक्षा

हमेशा परफेक्ट लुक के लिए रिंकल-रेजिस्टेंस मटेरियल

दो मैचिंग पिलो कवर के साथ किंग साइज

2. Raymond Home Red And Blue Floral Cotton 104 TC Queen Bedsheet With 2 Pillow Covers

Discount: 74% | Price: ₹623 | M.R.P.: ₹2399 | Rating: 4.1 out of 5 stars

Raymond Home की यह अट्रैक्टिव रेड और ब्लू फ्लोरल बेडशीट सुंदरता और गर्मी का सार दर्शाती है, जो इसे किसी भी बेडरूम के लिए एक अद्भुत अतिरिक्त बनाती है. एक आरामदायक लेकिन स्टाइलिश रिट्रीट बनाने के लिए बिल्कुल सही.

खासियतें:

मुलायम, ड्यूरेबल कॉटन से बना है

फ्लोरल डिज़ाइन जो मॉडर्न और क्लासिक दोनों आंतरिक सज्जा का पूरक है

दो पिलो के कवर के साथ क्वीन साइज

आसान देखभाल वाला फैब्रिक जो मशीन से धोने योग्य हो

3. URBAN SPACE Serene Pink And Green Floral Cotton 200 TC Single Bedsheet With 1 Pillow Cover

Discount: ₹1335 Off | Price: ₹664 | M.R.P.: ₹1999 | Rating: 4.2 out of 5 stars

अट्रैक्टिव और शांत लुक के लिए URBAN SPACE की सेरीन पिंक और ग्रीन फ्लोरल बेडशीट चुनें. सिंगल बेड के लिए आदर्श, इसका नाजुक फ्लोरल पैटर्न और हाई थ्रेड की गिनती एक अट्रैक्टिव माहौल बनाती है.

खासियतें:

अतिरिक्त सॉफ्टनेस और ड्यूरेबिलिटी के लिए 200 थ्रेड गिनती

हल्का और सांस लेने योग्य, साल भर आराम के लिए उपयुक्त

सिंगल साइज, पर्सनल स्थानों या गेस्ट रूम के लिए बिल्कुल सही

कोऑर्डिनेटिंग पिलो कवर शामिल है

4. Bombay Dyeing White And Pink Floral Cotton 110 TC Queen Bedsheet With 2 Pillow Covers

Discount: 60% | Price: ₹919 | M.R.P.: ₹2299 | Rating: 4.3 out of 5 stars

Bombay Dyeing इस व्हाइट और पिंक फ्लोरल वाली क्वीन साइज की बेडशीट के साथ टाइमलेस स्टाइल प्रदान करती है. इसका मुलायम कॉटन फैब्रिक और सुंदर फ्लोरल आकृति इसे ताजा और हवादार माहौल चाहने वाले बेडरूम के लिए एक अट्रैक्टिव ऑप्शन बनाती है.

खासियतें:

आरामदायक एक्सपीरियंस के लिए 110 थ्रेड गिनती

नाजुक फ्लोरल डिज़ाइन जो किसी भी कमरे में अट्रैक्शन जोड़ता है

सांस लेने योग्य कॉटन से बना, गर्म जलवायु के लिए आदर्श

दो मेल खाते पिलो के कवर के साथ क्वीन साइज

5. URBAN SPACE King Fitted Bedsheet Set

Discount: ₹2050 Off | Price: ₹949 | M.R.P.: ₹2999 | Rating: 4.3 out of 5 stars

फंक्शनेलिटी को ध्यान में रखकर तैयार की गई, URBAN SPACE की यह किंग-फिटेड बेडशीट स्टाइलिश और प्रैक्टिकल दोनों है. फिटेड शीट मैट्रेस पर अच्छी तरह से फिट होना सुनिश्चित करती है, और ग्राफिक व्हाइट और रेड पैटर्न एक मॉडर्न टच जोड़ता है.

खासियतें:

फिटेड डिज़ाइन, जिससे इसे लगाना आसान हो जाता है

सांस लेने योग्य कॉटन मटेरियल जो छूने में सॉफ्ट रहती है

कोऑर्डिनेटेड लुक के लिए दो पिलो के कवर के साथ किंग साइज

ग्राफिक पैटर्न जो कंटेम्पररी एलिगेंस

6. Nautica Dreams Grey Striped 160 TC Cotton King Bedsheet With 2 Pillow Covers and Aroma Mist

Discount: 65% | Price: ₹1749 | M.R.P.: ₹4999 | Rating: 4.0 out of 5 stars

Nautica अपनी ड्रीम्स ग्रे स्ट्राइप्ड बेडशीट के साथ बेडरूम के एक्सपीरियंस को एडवांस बनाती है, जिसमें संपूर्ण संवेदी विश्राम के लिए शांत सुगंध वाली धुंध है. इसकी ग्रे और व्हाइट स्ट्रिपड किसी भी सजावट स्टाइल में सहजता से मिश्रित हो जाती हैं.

खासियतें:

160 टीसी कॉटन से तैयार, सॉफ्टनेस और ड्यूरेबिलिटी को बैलेंस करते हुए

पर्याप्त कवरेज के लिए किंग साइज़

आरामदायक खुशबू के लिए मानार्थ सुगंध धुंध

आसान रखरखाव के लिए मशीन से धोने योग्य

7. Urban Space Serene Off White Floral Cotton King Bedsheet With 2 Pillow Covers

Discount: 66% | Price: ₹1,329 | M.R.P.: ₹3,999 | Rating: 4.2 out of 5 stars

नेचर से प्रेरित डिज़ाइन के लवर्स के लिए बिल्कुल सही, यह ऑफ-व्हाइट फ्लोरल किंग-साइज़ बेडशीट सुखदायक और स्टाइलिश दोनों है. प्रीमियम अहसास के लिए 200-थ्रेड काउंट के साथ तैयार किया गया, यह दो मैचिंग पिलो कवर के साथ आता है, जो इसे आपके बेडरूम में शांति का टच जोड़ने के लिए आदर्श बनाता है.

खासियतें:

सॉफ्ट, स्मूथ टेक्सचर के लिए 200-धागे की गिनती

खूबसूरत लुक के लिए क्लासिक फ्लोरल पैटर्न

दो पिलो के कवर शामिल हैं

किंग साइज: 1.98 मीटर x 1.82 मीटर

8. Bombay Dyeing Marigold Blue Geometric Cotton Queen Bedsheet With 2 Pillow Covers

Discount: 67% | Price: ₹791 | M.R.P.: ₹2,399 | Rating: 4.6 out of 5 stars

यदि आप ज्योमेट्रिकल पैटर्न पसंद करते हैं, तो बॉम्बे डाइंग की यह ब्लू और मैरून क्वीन बेडशीट एक सदाबहार पसंद है. 104-धागों की गिनती के साथ ड्यूरेबल कॉटन से निर्मित, यह बेडशीट आपके बेडरूम की सजावट में वाइब्रेंसी और फ्लैक्सिबिलिटी दोनों लाती है.



खासियतें:

लास्टिंग कम्फर्ट के लिए 104-थ्रेड गिनती

मॉडर्निटी ज्योमेट्रिकल प्रिंट

दो पिलो के कवर शामिल हैं

क्वीन साइज: 2.24 मीटर x 2.54 मीटर

9. Raymond Home Camphor Green Ethnic Motifs Cotton Queen Bedsheet With 2 Pillow Covers

Discount: 73% | Price: ₹782 | M.R.P.: ₹2,899 | Rating: 4.3 out of 5 stars

ग्रीन और ऑरेंज कलर में अपने एथनिक-इंस्पायर्ड मोटिफ्स के साथ, यह Raymond Home बेडशीट एक वाइब्रेंट लुक के लिए एकदम सही है. बेडशीट की 144-धागे की गिनती सॉफ्टनेस सुनिश्चित करती है, जबकि इसका शुद्ध कॉटन फैब्रिक सांस लेने योग्य और आरामदायक दोनों है.

खासियतें:

वाइब्रेंट अपील के लिए एथनिक मोटिफ्स

144-धागे की गिनती के साथ सांस लेने योग्य कॉटन

दो पिलो के कवर शामिल हैं

क्वीन साइज: 2.29 मीटर x 2.54 मीटर

10. MyTrident Green White Ethnic Motifs Cotton Queen Bedsheet With 2 Pillow Covers

Discount: 75% | Price: ₹674 | M.R.P.: ₹2,699 | Rating: 4.5 out of 5 stars

ट्रेडिशन और एलिगेंस दोनों की पेशकश करते हुए, यह ग्रीन और व्हाइट एथनिक मोटिफ्स वाली बेडशीट बेस्टसेलर है. 144-थ्रेड काउंट सॉफ्टनेस और ड्यूरेबिलिटी दोनों सुनिश्चित करता है, जिससे यह क्लासिक डिजाइन और आराम को महत्व देने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक आदर्श ऑप्शन बन जाता है.

खासियतें:

मॉडर्न लुक के लिए एथनिक मोटिफ पैटर्न

सॉफ्ट 144-थ्रेड गिनती कॉटन

दो मेल खाते पिलो के कवर

क्वीन साइज: 2.28 मीटर x 2.54 मीटर

11. MyTrident Grey And White Ethnic Motifs 210 TC Cotton King Bedsheet With 2 Pillow Covers

Discount: 64% | Price: ₹1,439 | M.R.P.: ₹3,999 | Rating: 4.4 out of 5 stars

यह किंग-साइज़ बेडशीट अपने ग्रे-और-व्हाइट कलर पैलेट के साथ सूक्ष्मता और मॉडर्निटी को जोड़ती है. हाई 210-थ्रेड गिनती के साथ, यह एक शानदार एक्सपीरियंस प्रदान करता है जो उन लोगों के लिए बिल्कुल सही है जो एलिगेंट सिम्पलिसिटी की सराहना करते हैं.

खासियतें:

अतिरिक्त आराम के लिए हाई 210-थ्रेड गिनती

ब्राउन और व्हाइट कलर में स्टाइलिश एथनिक मोटिफ्स

दो पिलो के कवर शामिल हैं

किंग साइज: 2.74 मीटर x 2.74 मीटर

12. Urban Space Serene Cream-Coloured Printed Cotton King Bedsheet With Pillow Covers

Discount: 65% | Price: ₹1,234 | M.R.P.: ₹3,499 | Rating: 4.3 out of 5 stars

यह क्रीम कलर की फूलों वाली बेडशीट सॉफ्टनेस और मॉडर्निटी का मिश्रण है. इसका 200-थ्रेड काउंट कॉटन आराम सुनिश्चित करता है, जबकि फ्लोरल प्रिंट का बारीक विवरण आपके बेडरूम में एक आर्टिस्टिक स्पर्श जोड़ता है.

खासियतें:

मॉडर्न टेक्सचर के लिए 200-धागे की गिनती

नाजुक फ्लोरल पैटर्न

दो पिलो के कवर के साथ आता है

किंग साइज: 2.74 मीटर x 2.74 मीटर

13. MyTrident Turquoise Blue Pink Floral Pure Cotton Queen Bedsheet With 2 Pillow Covers

Discount: 75% | Price: ₹674 | M.R.P.: ₹2,699 | Rating: 4.5 out of 5 stars

इस फ़िरोज़ा ब्लू और पिंक फ्लोरल वाली चादर से अपने कमरे को रोशन करें. इसकी शुद्ध कॉटन मटेरियल और वाइब्रेंट प्रिंट इसे उन लोगों के लिए एक बढ़िया ऑप्शन बनाते हैं जो बोल्ड डिज़ाइन और आराम की सराहना करते हैं.

खासियतें:

अट्रैक्टिव कलर्स में फ्लोरल पैटर्न

सॉफ्ट 144-थ्रेड गिनती कॉटन

दो पिलो के कवर शामिल हैं

क्वीन साइज: 2.28mx 2.54 मीटर

75% तक की छूट के साथ, Myntra की यह सेल आपके बजट पर दबाव डाले बिना आपके बेडरूम में लग्जरी और स्टाइल जोड़ने का सही मौका प्रदान करती है. इनमें से प्रत्येक चादर - एथनिक मोटिफ्स से लेकर ज्योमेट्रिकल डिजाइनों तक - स्टाइल के साथ सॉफ्टनेस को कंबाइन करने के लिए तैयार की गई है, जो खूबसूरती से डिजाइन की गई सेटिंग में आरामदायक रात की नींद सुनिश्चित करती है. चाहे आप सटल, एलिगेंट लुक या कलर्स की बौछार के साथ कुछ और चाह रहे हों, Trident और URBAN SPACE जैसे टॉप ब्रांडों की ये चादरें बेजोड़ क्वालिटी और आराम प्रदान करती हैं. अभी Myntra पर खरीदारी करें.