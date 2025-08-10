फेस्टिव शुरू हो चुके हैं. अब आने वाले कुछ महीने त्‍योहारों और शादियों के बीच गुजरने वाले हैं. किसी के घर में दोस्‍तों, तो किसी के घर में रिश्‍तदारों में भाई-बहन की शादी होगी. ऐसे में हम अपने एथनिक लुक को बनाए रखना सबसे मुश्किल होता है. तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. पुरूषों के एथनिक कुर्ता सेट पर आपके लिए शानदार आउटफिट लेकर आया है.

Myntra Right To Fashion Sale इन दिनों जमकर धूम मचा रही है. हर और इसकी तैयारियां जोरों से चल रही हैं. ऐसे में हर कोई इस सेल का ज्‍यादा से ज्‍यादा फायदा उठा रहा है. अगर आप इससे अभी तक महरूम थे, तो MASABA के ये एथनिक कुर्ते सेट लेने का ये शानदार मौका है.

ये हैं टॉप Myntra एथनिक कुर्ता सेट

1. Masaba, Floral Printed Regular Kurta with Trousers

फ्लावर प्रिंट का ये कुर्ता सेट रेगुलर स्‍टाइल, मंदारिन कॉलर और रेगुलर स्‍लीव्‍ में आता है.

2. Masaba, Ethnic Motifs Printed Mandarin Collar Jacquard Silk Straight Kurta

अगर आप ऐसा कर्ता तलाश रहे हैं, जो Jacquard silk से बना हो, तो ये सेट आपको आज ही ऑर्डर कर देना चाहिए.

3. Masaba, Floral Printed Mandarin Collar Kurta with Trousers

अगर आप ट्राउजर के साथ कुर्ता तलाश रहे हैं, तो ये सेट आपके लिए बना है. नी लेंथ तक का ये कर्ता सीधे हेम के साथ आता है.

4. Masaba, Floral Printed Mandarin Collar Thread Work Straight Kurta

थ्रेड वर्क का ये ब्‍लैक कुर्ता फेस्टिवल के साथ-साथ आप फैमिली फंक्‍शन में भी पहन सकते हैं. स्‍ट्रेट शेप में आने वाला ये कुर्ता हर किसी पर सूट करता है.

5. Masaba, Floral Printed Mandarin Collar Straight Kurta

ग्रीन कलर इन दिनों काफी पसंद किया जा रहा है. सिल्‍क का ये स्‍ट्रेट कुर्ता मैंडरिन कॉलर के साथ आता है और आपको एलिगेंस देता है.

Myntra Right To Fashion Sale, Masaba के कुर्ता सेट पर बंपर ऑफर लेकर आई है. इनका स्‍टाइल और फैब्रिक आपको फेस्टिव वाइब देने वाला है. कम्‍फर्ट और फेशन को ध्‍यान में रखकर बनाए गए ये कुर्ता सेट आपको अट्रेक्टिव लुक देने वाले हैं. अब देर न करें, आज ही Myntra पर ऑर्डर करें.