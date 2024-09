क्‍या आप Myntra के बाथ एक्सेसरीज़ ऑफ़र के साथ घर पर स्पा जैसा अनुभव करना चाहते हैं? नहाने के दौरान इस्‍तेमाल किए जाने वाले हाई-क्‍वालिटी प्रोडक्‍ट पर Myntra स्‍पेशल ऑफर लेकर आया है. यहां से आप फेमस ब्रांड पर 10% का डिस्‍काउंट पा सकते हैं. आलीशान बाथरोब से लेकर वाटरप्रूफ शॉवर कर्टन तक, यहां आपको कई ऐसे ऑप्‍शन मिल जाएंगे, जहां से आप बेहतर क्‍वालिटी के ऑप्‍शन सेलेक्‍ट कर सकते हैं.

1. SPACES White And Grey 300 GSM Pure Cotton Bath Robe

Discount: 50% | Price: ₹999 | M.R.P.: ₹1999 | Rating: 4 out of 5 stars

This luxurious cotton bathrobe is perfect for post-shower lounging. Made from 300 GSM pure cotton, it promises both comfort and durability, keeping you dry and cosy. The neutral white and grey tones make it a stylish addition to your bath wardrobe. With a lapel collar, three-quarter sleeves, and convenient waist tie-ups, it blends functionality with elegance. Plus, it's lightweight and quick-drying, making it ideal for everyday use.

Key Features:

100% pure cotton

Quick drying and highly absorbent

Lightweight and breathable

Lapel collar with waist tie-ups

Two pockets for added convenience

2. SPACES Girls Pink And Black Minnie Mouse Printed Pure Cotton 380 GSM Hooded Bathrobe

Discount: 23% | Price: ₹1000 | M.R.P.: ₹1299 | Rating: 4 out of 5 stars

अपने बच्चे के नहाने के टाइम को मज़ेदार बनाएं, इस मिन्नी माउस प्रिंटेड बाथरोब के साथ. 6-8 साल के बच्चों के लिए तैयार किया गया, यह 100% कॉटन बाथरोब हुडेड नेक में आता है.

मुख्य विशेषताएं:

380 GSM

हुडेड नेक

जल्‍दी सूखता है

मिन्नी माउस डिज़ाइन

3. Freelance Beige And Red Floral Printed Waterproof Shower Curtain

Discount: 10% | Price: ₹737 | M.R.P.: ₹819 | Rating: 4.5 out of 5 stars

अपने बाथरूम में एलिगेंस लाने के लिए बेज और रेड फ्लोरल शॉवर कर्टन फायदेमंद हो सकते हैं. वाटरप्रूफ और मोल्ड-प्रूफ मटेरियल सुनिश्चित करता है कि यह फ्रेश और ड्यूरेबल रहे.

मुख्य विशेषताएं:

वाटरप्रूफ और मोल्ड-प्रूफ

बेज और रेड कलर में फ्लोरल प्रिंट डिजाइन

12 मुफ्त रिंग्स शामिल हैं

ड्यूरेबल पॉलिएस्टर से बना

4. Home Centre Nova Dastkari Brown Textured Sink Tray

Discount: 30% | Price: ₹979 | M.R.P.: ₹1399 | Rating: 4 out of 5 stars

इस ग्लास सिंक ट्रे के साथ अपने बाथरूम सिंक को स्टाइल में मैनेज करें. इसका ब्राउन कलर और टेक्‍सच्‍र डिज़ाइन इसे क्लासिक और एलिगेंट अपील देता है. यह सिंक ट्रे अपने टॉयलेटरीज़ को एक जगह पर रखने के लिए बिल्कुल सही है.

मुख्य विशेषताएं:

ड्यूरेबल ग्लास से बना

ब्राउन टेक्सचर्ड डिजाइन

कॉम्पैक्ट साइज

5. Home Centre Corsica Pink Textured Ceramic Soap Dispenser (500 ML)

Discount: 25% | Price: ₹449 | M.R.P.: ₹599 | Rating: 3 out of 5 stars

इस स्टाइलिश पिंक टेक्सचर्ड साबुन डिस्पेंसर के साथ अपने बाथरूम काउंटर को बदलें. हाई क्‍वालिटी सिरेमिक से बना, यह 500ml डिस्पेंसर फंग्‍शनल और डेकोरेटिव दोनों है. इसकी मैट फिनिश आपके बाथरूम में एक मॉर्डन टच लाती है.

मुख्य विशेषताएं:

500 मिलीलीटर कैपेसिटी

सिरेमिक मटेरियल

स्टाइलिश पिंक टेक्सचर्ड डिज़ाइन

ड्यूरेबल और साफ करने में आसान

6. Home Centre Nova-Dastkari White Ceramic Printed Toothbrush Holder

Discount: 10% | Price: ₹314 | M.R.P.: ₹349 | Rating: 3.6 out of 5 stars

Keep your toothbrushes organised with this charming white ceramic toothbrush holder. Adorned with a printed mosaic floral design, this piece brings a fresh and vibrant touch to your bathroom decor. Its compact size makes it suitable for any sink, and its durable ceramic material ensures it withstands everyday use.

Key Features:

Made from durable ceramic

Mosaic floral print design

Compact and easy to clean

Ideal for holding multiple toothbrushes

7. Freelance Miami Brown 4 Pieces Glossy Bath Accessories Set

Discount: 10% | Price: ₹1079 | M.R.P.: ₹1199 | Rating: 4 out of 5 stars

इस चिक, फोर पीस सेट में साबुन डिस्पेंसर, टूथब्रश होल्डर, टम्बलर और साबुन डिश समेत वह सब कुछ शामिल है, जो आपको अपने बाथरूम को व्यवस्थित करने के लिए जरूरी है.

मुख्य विशेषताएं:

फोर पीस का सेट

कंटेंपरेरी डिजाइन

ड्यूरेबल

सभी बाथरूम के लिए परफेक्‍ट

8. Home Centre White Floral Printed Nova-Santorini Ceramic Tumbler

Discount: 10% | Price: ₹314 | M.R.P.: ₹349 | Rating: 3.5 out of 5 stars

अपने बाथरूम में फ्लोरल आकर्षण लाने के लिए इस सिरेमिक टम्बलर को अपना बना लें. इसका स्‍मूथ व्‍हाइट सरफेज फ्लोरल प्रिंट से सजाया गया है, जो आपके सिंक के एरिया में एलिगेंस लाने का दम रखता है.

मुख्य विशेषताएं:

फ्लोरल फिनिश के साथ सिरेमिक मटेरियल

साफ करने में आसान

वर्सेटाइल

कॉम्पैक्ट

9. Home Centre Corsica Auton Beige Striped Pure Cotton 1650 GSM Anti-Slip Bath Mat

Discount: 20% | Price: ₹319 | M.R.P.: ₹399 | Rating: 4.5 out of 5 stars

इस बेहद सॉफ्ट, एंटी-स्लिप बाथ मैट से अपने बाथरूम को स्‍टाइल दें, जो 100% कॉटन से बना है. 1650 GSM की हाई रेटिंग के साथ, यह पानी को अच्‍छे से सोख लेता है.

मुख्य विशेषताएं:

100% कॉटन से बना

एंटी-स्लिप बैकिंग

1650 GSM





10. Home Centre White Nova-Santorini Ceramic Printed Soap Dispenser (300ml)

Discount: 30% | Price: ₹314 | M.R.P.: ₹449 | Rating: 4.3 out of 5 stars

इस सिरेमिक सोप डिस्पेंसर में फूलों का डिज़ाइन आपके बाथरूम के सजावट को एक लग्जरी टच देता है. 300 ml तक की लिक्विड साबुन रखने की क्षमता के साथ, यह सिर्फ स्टाइलिश ही नहीं बल्कि फंक्शनल भी है.

मुख्य विशेषताएं:

300ml क्षमता

फूलों का सिरेमिक डिज़ाइन

मजबूत और ड्यूरेबल मटेरियल

रिफिल करने में आसान

इस प्रकार के शानदार बाथ एक्सेसरी डील्स के साथ, अपने बाथरूम को लग्‍जरी टच देने का इससे बेहतर समय नहीं हो सकता. बाथरोब से लेकर स्टाइलिश सोप डिस्पेंसर और फंक्शनल शॉवर कर्टन तक, Myntra की डील्स हर किसी के लिए कुछ न कुछ लेकर आई है. इसमें न केवल आप बड़ी बचत कर सकते हैं, बल्कि आप प्रीमियम प्रोडक्‍ट का आनंद भी ले सकेंगे, जो आपके डेली रूटिन को बेहतर बनाते हैं. अभी Myntra पर खरीदारी करें.